Rulík: Těžké, omluvenek bylo hodně. Proč chybí Sikora s Klapkou a bude na někoho čekat?
Nezastíral, že to byla jedna z nejtěžších nominací, kterou musel tvořit. Radim Rulík v olympijské sezoně sčítal omluvenky ze zámoří, pro šampionát ve Švýcarsku vsadil i na několik mladých hráčů v čele s obráncem Tomášem Galvasem a útočníkem Matyášem Melovským. „Kritérium je jednoznačně zvládat bruslařsky. Bude to strašně náročné,“ vysvětloval svoje volby reprezentační kouč. Promluvil i o možné spolupráci se Zdeňkem Motákem a Pavlem Grossem, kteří jej po šampionátu u kormidla národního týmu vystřídají. Program MS v hokeji ZDE >>>
Byla to i kvůli hodně omluvenkám nejtěžší nominace, kterou jste dělal?
„Byla určitě jedna z hodně těžkých, protože omluvenek bylo hodně. Tolik omluvenek nepamatuju, ale samozřejmě to chápu. Nedá se nic dělat. Mezi hráči z dalšího sledu, které jsme oslovili, byla větší vyrovnanost. O to to bylo těžší. Kritérium je jednoznačně zvládat bruslařsky. Druhé hlavní je správné rozhodování na malém prostoru, vyvarovat se ztrát, vyvarovat se prohazovaček, v detailech mít cit na situaci. To je druhé kritérium, které rozhodovalo. Pak by se to dalo rozvést, máme útočníky, obránce. Tam to je pro každého jiné. Ale celkově hlavně obratnost a bruslařská schopnost zvládnout to na velkém hřišti. Bude to strašně náročné.“
Věříte, že tým má na medaili?
„Co se týče ambicí, hodně hráčů prošlo kempy. Snažili jsme se pečlivě vybrat, co bude nejprospěšnější pro tým. To ukáže až mistrovství. Ale chtěli bychom, abychom se semkli a podali co nejlepší výkon. Na co to bude stačit, uvidíme. Nemůžou být jiné ambice než probojovat se do čtvrtfinále a tam zabojovat o postup. To je jasné.“
Na mistrovství jste povolal Matěje Blümela z AHL. Máte už plán jeho zapojení do sestavy?
„Od úterka máme tři tréninky a v pátek a sobotu máme back to back zápasy. Samozřejmě s ním počítáme do sestavy, jednoznačně. Dáme si dohromady, kdy byl naposledy na ledě, jak dlouhou měl pauzu. Postupně ho chceme zabudovat, ale do sestavy s ním počítáme. Plány uvidíme. Nejdřív to proběhne na týmové úrovni, pak během šampionátu se k tomu můžu vyjádřit. Stoprocentně ho považujeme za ofenzivního hráče, za výborného bruslaře. Přihlíželi jsme k tomu, abychom to ubruslili na velkém hřišti. To bylo jedno z hlavních kritérií. Kluziště je obrovské, a jakmile se tam nestíhá bruslařsky, je strašně těžké to uhrát. I přesto, že třeba máte defenzivní taktiku. Věříme, že ho zabudujeme co nejdřív. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“
Proč se do konečné nominace nedostal Petr Sikora? Hrál roli třeba poslední zápas proti Švýcarsku?
„Určitě ne. Zápasů jsme měli víc a je to určitý souhrn. Když vezmu centry, i když může nastoupit i na křídle, tak se nevešel do sestavy. To rozhodlo. Konkrétní tady na tiskovce určitě nebudu. Spolu jsme si k tomu něco řekli. Prostě je to tak. Máme limit, máme čtyři formace plus dva útočníky navíc. Do toho se neprobojoval.“
Proč vypadl ze sestavy Adam Klapka?
„Řeknu jako u Petra Sikory – nevešel se.“
Co dostalo do nominace Martina Kauta, který v play off za Dynamo nebyl až tak produktivní? Pomohlo mu, že je pravák?
„Je pravák, je výborný do přesilovky, má výbornou střelu v přesilovce a je zkušený hráč. I když byl kritizovaný v play off, že neměl tolik bodů, myslím, že bude prospěšný pro náš tým.“
V týmu je více mladých hráčů. Berete je i proto, aby se do budoucna ohráli?
„Jednoznačně, určitě. Tomáš (Galvas) po tom, co tam byla trošku výtka z mojí strany, se srovnal a zápasy pak odehrál výborně. Proti Švédům ve čtvrtek měl skvělé utkání. Matyáše Melovského už jsem zažil na dvacítkách. Je to malinko podobný příběh jako Petr Sikora. Akorát už je trošku zkušenější, už má za sebou rok na farmě v zámoří v dospělém hokeji a v konkurenci. Pravák, velice šikovný hráč, šikovný na malém prostoru. Věřím, že je určitě budoucnost. Ale i Petr je budoucnost.“
Řešili jste i v obraně, zda spíš vsadit na zkušenost, nebo na mládí? Mrzí vás, že se někdo nevešel?
„Mrzí mě všichni tři beci, co se tam nedostali. To je samozřejmé. Nikoho bych před nikým nevyzdvihoval. Co se týče mladých obránců, bruslařská schopnost, obratnostní schopnost a šikovnost na kotouči rozhodly v jejich prospěch. Všichni mladí jsou šikovní na puku a dobře bruslí. To je hlavní předpoklad, abychom mohli zápasy zvládnout.“
Nezvažovali jste povolání Davida Jiříčka ze zámoří?
„Zvažovali, ale je to podobné jako u Davida Špačka. Poslední soutěžní zápas měli 18. dubna a začíná se 15. května. To je měsíc bez zápasu. V tuhle chvíli jsme zvolili tyto obránce. Být měsíc bez zápasu je strašně složité. Ještě přechod z malého hřiště na velké. Obrovsky složité. Vypadli z herního tempa, to rozhodlo, že v tuhle chvíli o tom neuvažujeme.“
Jaká byla komunikace s extraligovými šampiony Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem? Nemuseli jste pomláceného Sedláka trochu přemlouvat?
„Jsem přesvědčený, že to, že jsme jim dali prostor, ať se připojí až na mistrovství, byla dobrá volba. Znají nás trenéry, vědí, co chceme hrát, byli s námi loni v Dánsku na velkém hřišti. Od toho se to taky bude odvíjet. V tuhle chvíli jsme jednoznačně upřednostnili variantu, že je nebudeme hrát ve Švédsku, dáme jim prostor pro regeneraci, aby fyzicky po play off malinko obnovili síly a připravili se pro mistrovství. Romanovi jsem volal asi dva dny po posledním zápase, byli jsme dohodnutí okamžitě. Lukášovi Sedlákovi jsem volal taky v tu dobu, akorát jsme si dali týden na to, že si to nechá projít hlavou. Rozhodnutí jsem od něj slyšet nechtěl a pak v úterý mi volal, že má zájem reprezentovat. Udělali jsme úplně stejný model jako s Romanem.“
Jak bude vypadat spolupráce s novými trenéry, kteří vás po mistrovství nahradí u reprezentace?
„Se Zdeňkem Motákem jsme měli jeden telefon, měl jsem zrovna přípravu na mítink, takže jsem se mu úplně nemohl tolik věnovat. Každopádně jsem mu řekl, že jsme maximálně přístupní, že budeme určitě v komunikaci. Mohlo by to být podobné jako v Praze, kde byli Patrik Augusta a Pavel Gross, kteří byli trenéři shora. Připravovali nám poznatky o soupeřích a i směrem k naší hře během zápasů. Oni mají zájem, my si s nimi sedneme. Kdyby jim to nevadilo, využijeme je a tím by byli do toho zatažení a viděli by tu úroveň. Jsou připravení nám pomoct.“
Uvažujete už o tom, jestli ještě na někoho budete čekat, nebo rovnou zapíšete na soupisku více hráčů?
„Budeme s tím pracovat od úterka, budeme se o tom bavit a taky uvidíme vývoj v NHL. Už tam ale není moc hráčů, na které bychom mohli počkat. Ale něco jo. Budeme se o tom bavit od úterka do pátku. Ve čtvrtek musíme napsat 15 hráčů. To uděláme, v pátek to doplníme. O kolik hráčů, to teď neřeknu. Pokud by se nám zranil hráč a chtěli bychom ho nahradit, můžeme v základní skupině nahradit dva, ale v momentě, kdy budeme mít plnou soupisku. Pracovat s tím budeme a oznámíme těsně před šampionátem, kolik hráčů je zapsaných. Myslím ale, že v krátké době se to naplní. Nedokážu teď říct datumově kdy. Bude záležet na okolnostech a na vývoji.“
