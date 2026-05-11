Stejné jako u Čechů! Slováky trápí omluvenky, na MS vyrazí s mladíky. Kouč se zříká tlaku
Pár dnů před startem mistrovství světa řešil podobné trable jako Radim Rulík. Kouči slovenských hokejistů Vladimíru Országhovi se postupně omlouvaly opory, ať už z předešlých šampionátů, nebo z únorové olympiády. Čtvrtý tým z Her v Itálii vyrazí do Švýcarska v omlazené sestavě, i proto se těsně před turnajem zříká jakéhokoliv tlaku. „Kanada, Češi a Švédové jsou absolutními favority. Nejen ve skupině, ale i na medaili," vypálil Országh.
Bude to čtvrt roku, co slovenský hokej zaskočil svět. Na nejblyštivějším turnaji poslední dekády překvapivě sahal po medaili, jenže v boji o bronz byli lepší Finové. Severského soupeře však Slováci napoprvé zdolali, poté si poradili i ve čtvrtfinále s Německem.
Na nadcházejícím šampionátu jim papírové předpoklady znovu nepřejí. V týmu trenéra Vladimíra Országha najdete jen šestici hráčů, která olympiádu pamatuje. Řeč je o brankářích Samueli Hlavajovi a Adamu Gajanovi, obránci Patriku Kochovi a útočnících Adamu Liškovi, Oliveru Okuliarovi a Martinu Pospíšilovi.
Právě šestadvacetiletý útočník Calgary je nejzvučnější posilou ze zámoří. Na turnaj letí i z důvodu, že si poprvé v kariéře zahraje na mistrovství světa se starším bratrem Kristiánem, forvardem brněnské Komety.
Další slovenská esa ale zůstávají doma. Z reprezentace se postupně omluvili Šimon Nemec, Martin Fehérváry, Pavol Regenda nebo Tomáš Tatar. Stejně tak i Erik Černák. „Telefonoval jsem s ním. Byl připravený přijet, ale po posledním zápase v NHL měl zdravotní problémy, které ho vyřadily zhruba na měsíc. I kdyby Tampa postoupila, Erik by hrát nemohl. Bavili jsme se o tom, že měl krátkou sezonu a přijel by nás posílit, ale bohužel. Jeho zdravotní stav nebyl po posledním zápase dobrý,“ pokrčil rameny Országh.
„Náš tým je oslabený, mnoho jmen nepřijede. Jsme však dobrá parta, která bude hrát jeden za druhého a bojovat. Myslím si, že právě bojovnost a parta můžou být naše silné stránky,“ burcoval Marek Hrivík, mimochodem kapitán extraligových Vítkovic.
Slovákům pravděpodobně nedorazí ani největší hvězda, Juraj Slafkovský totiž bojuje se svým Montrealem ve 2. kole Stanley Cupu proti Buffalu. Nepříjemné zprávy přišly trenérům i od pardubických šampionů Petera Čerešňáka, Miloše Kelemena nebo třineckých vicemistrů Martina Marinčina, Marka Daňa, Libora Hudáčka, Miloše Romana a Patrika Hrehorčáka. „Dlouhá sezona si vybrala daň, ale s tím jsme počítali,“ povzdechl si Országh.
Jeho mančaft sehrál o víkendu dvojzápas s Dánskem, jemuž v pátek podlehl 0:3 a o den později nad ním zvítězil 4:2. Po duelech ve Spišské Nové Vsi se osmačtyřicetiletý kouč rozloučil s obránci Tomášem Královičem a Adamem Žiakem. Tým opustil i podstatně zkušenější Peter Cehlárik, kterého vyřadilo zranění.
„Cehlárik měl zdravotní problémy, které přetrvávaly. Snažil se, aby se nějak vyřešily, ale během třetí třetiny odstoupil a zdravotní stav mu neumožňuje pokračovat,“ líčil Országh. Finální nominaci zveřejní až zkraje týdne, před odletem do Švýcarska měl tým dvoudenní volno.
Slovenský realizák mezitím pokukoval do zámoří, kde z play off AHL vypadli Martin Chromiak, Filip Mešár a Viliam Kmec. „Pokud bychom chtěli na někoho čekat a měl by jisté místo, je to Martin Chromiak, který odehrál výbornou sezonu a za reprezentaci už do pár zápasů také naskočil,“ měl jasno trenér před časem. Otazník ale visí nad zájmem o Mešára, jenž v této sezoně zůstal na farmě Montrealu daleko za očekáváním.
Nic naplat, slovenská reprezentace mezi favority nadcházejícího šampionátu s jistotou patřit nebude. Turnaj, v němž může jen překvapit, odstartuje v sobotu s Norskem. V základní skupině se dále potká s Itálií, Slovinskem, Dánskem, Českem, Kanadou a Švédskem.
„Minulý rok to bylo podobné. Teď je navíc olympijský rok a je potřeba si uvědomit, že kluci jsou rozbití. Hlavně ti, kteří na olympiádě byli. Není to sranda. Když jsem během sezony jezdil po českých klubech a bavil se s trenéry a manažery, každé mužstvo mělo pět až šest hráčů se svalovými problémy. Program byl extrémně našlapaný,“ vzpomínal Országh.
„Je potřeba si taky otevřeně říct, že někteří hráči současného týmu by se na mistrovství nedostali, kdyby přijeli hráči z olympiády. Dříve nebo později ale obměna kádru nastat musí, budeme mít mnoho nováčků. Možná už tak mladí nebudou, ale bude to pro ně první šampionát, po kterém se můžou posunout dál,“ dodal bývalý kouč Litvínova či Třince.
Kádr Slovenska po generálce s Dánskem
- Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL), Adam Gajan (Univ. of Minnesota-Duluth/NCAA)
- Obránci: František Gajdoš (Litvínov), Samuel Kňažko (Vítkovice), Jakub Meliško (Michalovce), Rayen Petrovický (Olomouc), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Maxim Štrbák (Rochester Americans/AHL), Mislav Rosandič (Košice), Patrik Koch (Třinec)
- Útočníci: Martin Faško-Rudáš (Liberec), Marek Hrivík (Vítkovice), Andrej Kollár (Kometa Brno), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary), Aurel Nauš (Poprad), Šimon Petráš (Košice), Servác Petrovský (Liberec), Kristián Pospíšil (Kometa Brno), Martin Pospíšil (Calgary Flames/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL), Sebastián Čederle, Jakub Lacka (oba Nitra), Oliver Okuliar (Skelleftea)