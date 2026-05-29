MS v hokeji ONLINE: Češi jsou zpátky v Praze. Vítalo je 30 dětí, Rulíka čeká operace

Roman Červenka a Lukáš Sedlák na letišti v Praze
Roman Červenka a Lukáš Sedlák na letišti v Praze
Radim Rulík po návratu reprezentace do Česka
Na hokejisty na letišti čekala skupinka dětí
Asistent Radima Rulíka Tomáš Plekanec
Česká reprezentace se vrátila z mistrovství světa
Josef Kořenář proti Finům potřetí inkasuje
Zklamaní čeští hokejisté po prohře 1:4 s Finskem ve čtvrtfinále
Zklamaní čeští hokejisté po prohře 1:4 s Finskem ve čtvrtfinále
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí, ve čtvrtfinále nestačil na Finsko a s turnajem se loučí. O medaile si o víkendu zahraje Švýcarsko, Kanada, Finsko a Norsko. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 29. května 2026

29. května 2026 · 12:21

„Snažili jsme se hrát v systému, co se po nás chtělo. Byla šablona, co jsme chtěli hrát. Ale hodně zápasů se nám nedařilo ji dodržovat. Byly tam výpadky a soupeři to trestali,“ ohlédl se za turnajem nováček Matyáš Melovský. Před rozhovorem se několik minut ochotně podepisoval okolo stojícím dětem. „Je to příjemné, mám rád, když někomu můžu udelat radost. I když nevím, k čemu jim podpis na ruku bude,“ usmíval se talent New Jersey. Přes léto se chystá na dovolenou do Itálie, volno stráví i hraním discgolfu.

29. května 2026 · 12:05

Česká reprezentace už je po čtvrtfinálovém konci na MS na letišti v Praze. Hokejisty tam přivítala skupinka asi 30 dětí plus několik sběratelů autogramů. Před novináři promluvil končící trenér Radim Rulík. Co ho čeká po konci u národního týmu? „Operace,“ prozradil, že půjde na výměnu kolene.

29. května 2026 · 12:00
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
29. května 2026 · 11:11

KOMENTÁŘ Patrika Czepiece: „Kouč Rulík říká, že si k srdci bere názory opravdových odborníků ze střídačky. Mužů, kteří si vyzkoušeli nepopulární pozici, dělali rozhodnutí a stáli si za nimi. Je v pořádku, že kritiku těch, kteří ve stejných úlohách nepůsobili, nepovažuje za příliš relevantní. Má na to právo. Ale stejně tak je oprávněné s odlišnými názory přijít.“ Více čtěte ZDE >>>

29. května 2026 · 10:10

Jak deník Sport a server iSport ohodnotil výkony Čechů v nevydařeném čtvrtfinále s Finskem? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE >>>

 

 

Zprávy ze dne 28. května 2026

28. května 2026 · 23:08

V semifinále v sobotu vyzvou domácí Švýcaři Nory a Kanada se utká s Finskem.

 

28. května 2026 · 22:35

Přišel mezi novináře a vybídl je: „Tak pojďte do mě.“ Kouč Radim Rulík pak po čtvrtfinálové porážce s Finskem (1:4) přes 25 minut odpovídal, nevyhýbal se ani ožehavým tématům. „Úplně na rovinu řeknu, že jsem měl před mistrovstvím strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále,“ přiznal. Rozhovor čtěte ZDE >>>

28. května 2026 · 21:40

Matěj Blümel o osobním pohledu na turnaj: „Těžkej... Přijel jsem s nějakým očekáváním a to jsem asi úplně nenaplnil. Ani po osobní stránce to nebylo ono. Nehrál jsem svůj hokej. A nejde jen o góly a body, ale celkově o hru. Paradoxně jsem se nejlépe cítil až dneska, až dnes jsem se do toho fakt naplno dostal. V úvodu jsem do toho vlétl, pak jsem se hodně hledal poslední tři zápasy. Na takovém turnaji ale nejde hrát na jeden zápas. Mrzí mě to, protože jsem se sem hodně těšil. Ale nedá se nic dělat, život jde dál. A já se můžu tak akorát připravit pořádně zase na další sezonu.“

28. května 2026 · 21:39

Josef Kořenář promluvil o nemoci, která ho skolila. „Nebylo to jednoduchý, dva dny jsem strávil na hotelu v pokoji a člověk, když do toho skočí... Není to ideální. Myslím si, že na to, jaký byly ohlasy před turnajem, jak se nikam nedostanem, tak MS nedopadlo tak špatně.“

28. května 2026 · 21:16

Podruhé v sezoně, po olympiádě v Miláně, musel Roman Červenka hledat důvody, proč to nevyšlo. „Teď asi odpovím, že síla týmu odpovídala tomu, jak to dopadlo,“ popisoval kapitán. Jaký plán má směrem k příštímu MS? Více čtěte ZDE >>>

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
28. května 2026 · 20:34
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
28. května 2026 · 20:33

Český tým odlétá z Curychu zítra v 10.00. Očekávaný přílet do Prahy je pak v 11.30.

28. května 2026 · 19:36

Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále přes českou reprezentaci a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na webu deníku Helsingin Sanomat poukázal na fakt, že Finsko uspělo ve čtvrtfinále na světových šampionátech po třech nezdarech.

„Finsko je tam, kde by mělo být,“ uvedl Hoffrén s tím, že Finové patří společně se Švýcarskem a Kanadou k hlavním aspirantům na titul. „Lvi šli do čtvrtfinále jako jasný favorit a tentokrát tento tlak ustáli,“ napsal finský novinář. Seveřané měli utkání od začátku pod kontrolou a dvougólový náskok si vypracovali již v první třetině. „Když bylo potřeba, Finové ukázali své bicepsy,“ konstatoval Hoffrén s tím, že favorit neměl při hře pět na pět se soupeřem výraznější problém.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
28. května 2026 · 19:26
28. května 2026 · 19:06

Tomáš Cibulka: „Je to samozřejmě zklamání, protože jsem nepřijel proto, abychom vypadli ve čtvrtfinále. Vždycky chci udělat co nejlepší výsledek a pochopitelně medaili, takže pro mě je to určitě zklamání a myslím si, že i týmové.“

28. května 2026 · 19:02

„Třetí třetinu jsme hráli, nechci říct na riziko, ale už jsme do toho šli, puky získávali. Začalo nás to i bavit. Škoda, mohlo něco tam spadnout,“ mrzelo Romana Červenku. „TOP hráči, kteří tady nebyli, strašně chybí. Žádní favoriti jsme nebyli. Ale mladí se budou zlepšovat, zkušenost bude do budoucna znát. Co si budeme povídat, měli jsme si uhrát druhé místo. Ale je to, jak to je.“

28. května 2026 · 19:00

Lukáš Sedlák po konci na MS: „Nemám v hlavě nic. Je to těžké. Zápas byl obrazem našeho turnaje: těžko jsme si vypracovali šance, stálo nás to hrozně sil. Chyběla nám taková součinnost, synchronizace v útocích...“

28. května 2026 · 18:51

Je konec. Čeští hokejisté na mistrovství světa vypadli po prohře 1:4 s Finskem už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>

28. května 2026 · 17:53

I po druhé třetině Češi prohrávají o dva góly. Na 3:0 z pohledu Finska zvýšil hned ve 22. minutě Konsta Helenius, nárdní tým pak dostal příležitost v podobě přesilovky pět na tři, kterou využil Filip Hronek a zkorigoval stav na 3:1.

28. května 2026 · 17:02

Šestý gól na turnaji pro Macklina Celebriniho, nejmladšího kapitána na mistrovství světa - takhle otevřel skóre zámořského čtvrtfinále.

 

