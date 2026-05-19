MS v hokeji ONLINE: Češi mají dobrovolný trénink, na ledě je i Kempný
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 19. května 2026
Mezi hráči, kteří vynechali úterní dobrovolný trénink, jsou Daniel Voženílek, Jakub Flek a Filip Hronek. Zbytek borců je na ploše a v plném zápřahu.
Na ledě je dohromady 19 hráčů a všichni tři gólmani.
Dobrá zpráva. Na ledě je i obrance Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas. Nebylo mu nejlépe. Snad už je fit.
Začíná dobrovolný trénink s vysokou účastí českých hráčů.
Čeští hokejisté v úterý od 13 hodin mohou absolvovat dobrovolný trénink.
„Chtěli jsme znovu nabrat sebevědomí," prohlásil kouč národního týmu Radim Rulík. I přes několik sporných soudů rozhodčích se uchýlil k taktice, že letos už žádné stížnosti posílat nebude.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Zítřejší trénink národního týmu je dobrovolný. Bude probíhat od 13:00 do 14:15 v tréninkové hale.
„Řval jsem, že to je gól, on mi říkal, že puk byl pod kontrolou. Věděl jsem, že nebyl, že mu vyklouzl. Vzápětí jsme dali další góly. Ohromně důležité,“ hodnotil po zápase Jiří Černoch svůj neuznaný gól do branky Švédska.
A co řekl o druhé, platné, trefě? „Radoval jsem se, aby se šli rozhodčí podívat. Byla to úleva. Myslel jsem si, že možná nebude platit.“
„Trošku jsem se poučil z těch gólů, takže jsem pak k tomu přistoupil jinak a bylo to lepší. Kluci pomohli hodně, nepouštěli je do velkých příležitosti,“ hodnotil brankář národního týmu Josef Kořenář ubráněný závěr se Švédy.
Hráčem utkání při výhře 4:3 nad Švédskem byl zvolen Jiří Černoch.
Čekalo se, jak tým odpoví na blamáž se Slovinci. Odpověď je optimistická. Čeští hokejisté to zvládli! Ale stálo je to spoustu sil. A nervů. V infarktovém zápase mistrovství světa, v němž se to nejpodstatnější událo už v první třetině, nakonec vyhráli nad Švédy 4:3.
Čeští hokejisté nastoupí do utkání se Švédy na MS ve Fribourgu bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytat bude Josef Kořenář.
Nedělní devítičlenná účast na českém tréninku je nic proti tomu, jak k dobrovolnému nácviku přistoupili Slováci. Na ledě jsou pouze obránce Meliško, útočníci Liška, Nauš a brankáři Gajan s Rabčanem, novou posilou brněnské Komety. Ostatních 20 členů slovenské soupisky odpočívá po vítězství s Nory (2:1) a Italy (4:1).
Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous k absenci Michala Kempného na rozbruslení: „Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál.“
Změny se dotknou také přesilovek:
- Hronek - Kaut, Sedlák, Blümel, Červenka
- Cibulka - Tomášek, Kubalík, Flek, Voženílek
Oslabení by mělo mít toto složení:
- Ščotka, Ticháček - Černoch, Beránek
- Alscher, Hájek - Flek, Chmelař
V druhé formaci na oslabení trénuje sice Melovský, ale to se může do zápasu změnit. Flek figuroval ve dvojici právě s Chmelařem, teď nicméně trénuje přesilovku.
Na rozbruslení chybí zkušený obránce Michal Kempný.
Podle cvičení to vypadá na tyto útoky:
- Blümel - Sedlák - Červenka
- Tomášek - Voženílek - Flek
- Kubalík - Melovský - Kaut
- Beránek - Černoch - Chmelař