Předplatné

MS v hokeji ONLINE: Češi mají dobrovolný trénink, na ledě je i Kempný

Michal Kempný na tréninku
Michal Kempný na tréninkuZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Brankář Josef Kořenář během duelu se Švédskem
Brankář Josef Kořenář během duelu se Švédskem
Brankář Josef Kořenář během duelu se Švédskem
Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmu
Slovinci rozhodli v prodloužení a slaví historickou výhru nad Českem
Slovinci rozhodli v prodloužení a slaví historickou výhru nad Českem
Slovinská radost po historické výhře (3:2p) nad Českem
37
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (30)

Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - MS v hokeji 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 19. května 2026

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
19. května 2026 · 13:23

Mezi hráči, kteří vynechali úterní dobrovolný trénink, jsou Daniel Voženílek, Jakub Flek a Filip Hronek. Zbytek borců je na ploše a v plném zápřahu.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
19. května 2026 · 13:14

Na ledě je dohromady 19 hráčů a všichni tři gólmani.

Na dobrovolný trénink Česka dorazilo více hráčů
Na dobrovolný trénink Česka dorazilo více hráčů
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
19. května 2026 · 13:10

Dobrá zpráva. Na ledě je i obrance Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas. Nebylo mu nejlépe. Snad už je fit.

Michal Kempný na tréninku
Michal Kempný na tréninku
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
19. května 2026 · 13:05

Začíná dobrovolný trénink s vysokou účastí českých hráčů.

Česko
19. května 2026 · 12:21

Čeští hokejisté v úterý od 13 hodin mohou absolvovat dobrovolný trénink.

Český trénink den po historickém fiasku se Slovinskem
Český trénink den po historickém fiasku se Slovinskem
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
19. května 2026 · 07:40

Hokejový národ se rozdělí na dva tábory. Argumenty první půlky: Skvělé, že se postavil za tým! Takhle se zastat spoluhráče, super. Druzí namítnou: Ale proč to tak přehnal? Proč oslabil tým? Téma Jan Šcotka je na světě. Více čtěte ZDE>>>

Důležitý moment
Česko
19. května 2026 · 06:35

Jak si vedli čeští hráči při výhře nad Švédskem (4:3)? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport ZDE>>>

Jak výkony národního týmu proti Švédsku ohodnotil deník Sport v tradičním známkování?
Jak výkony národního týmu proti Švédsku ohodnotil deník Sport v tradičním známkování?
Česko
19. května 2026 · 00:22

Švédské hráče má skvěle přečtené, zvlášť ostře sledované osmnáctileté juniory Björcka se Stenbergem, kteří válí v elitní SHL. Také proto (ale nejen proto) byl hostem dalšího ZIMÁKU ŽIVĚ útočník Jakub Vrána. Jak hodnotil výkon národního týmu proti Švédsku? 

Video placeholder
ZIMÁK MS s Vránou: Ščotka se perfektně zastal spoluhráče! Jak vidí svou budoucnost v repre? • v=1&#38;isportTV
Česko
19. května 2026 · 00:21

„Chtěli jsme znovu nabrat sebevědomí,“ prohlásil kouč národního týmu Radim Rulík. I přes několik sporných soudů rozhodčích se uchýlil k taktice, že letos už žádné stížnosti posílat nebude. Proč? Více čtěte ZDE>>>

Radost na české střídačce
Radost na české střídačce

Zprávy ze dne 18. května 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:41

Zítřejší trénink národního týmu je dobrovolný. Bude probíhat od 13:00 do 14:15 v tréninkové hale.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:13

„Řval jsem, že to je gól, on mi říkal, že puk byl pod kontrolou. Věděl jsem, že nebyl, že mu vyklouzl. Vzápětí jsme dali další góly. Ohromně důležité,“ hodnotil po zápase Jiří Černoch svůj neuznaný gól do branky Švédska.

 

A co řekl o druhé, platné, trefě? „Radoval jsem se, aby se šli rozhodčí podívat. Byla to úleva. Myslel jsem si, že možná nebude platit.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:10

„Trošku jsem se poučil z těch gólů, takže jsem pak k tomu přistoupil jinak a bylo to lepší. Kluci pomohli hodně, nepouštěli je do velkých příležitosti,“ hodnotil brankář národního týmu Josef Kořenář ubráněný závěr se Švédy.

Česko
18. května 2026 · 23:02

Hráčem utkání při výhře 4:3 nad Švédskem byl zvolen Jiří Černoch.

Důležitý moment
Česko
18. května 2026 · 23:00

Čekalo se, jak tým odpoví na blamáž se Slovinci. Odpověď je optimistická. Čeští hokejisté to zvládli! Ale stálo je to spoustu sil. A nervů. V infarktovém zápase mistrovství světa, v němž se to nejpodstatnější událo už v první třetině, nakonec vyhráli nad Švédy 4:3.Více čtěte ZDE>>>

Česká euforie po výhře nad Švédskem
Česká euforie po výhře nad Švédskem
Česko
18. května 2026 · 19:17

Čeští hokejisté nastoupí do utkání se Švédy na MS ve Fribourgu bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytat bude Josef Kořenář. Utkání sledujte od 20.20 ONLINE>>>

Brankář Josef Kořenář s trenérem Ondřejem Pavelcem
Brankář Josef Kořenář s trenérem Ondřejem Pavelcem
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 13:04

Nedělní devítičlenná účast na českém tréninku je nic proti tomu, jak k dobrovolnému nácviku přistoupili Slováci. Na ledě jsou pouze obránce Meliško, útočníci Liška, Nauš a brankáři Gajan s Rabčanem, novou posilou brněnské Komety. Ostatních 20 členů slovenské soupisky odpočívá po vítězství s Nory (2:1) a Italy (4:1).

Česko
18. května 2026 · 11:33

Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous k absenci Michala Kempného na rozbruslení: „Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál.“ 

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:24

Změny se dotknou také přesilovek:

  • Hronek - Kaut, Sedlák, Blümel, Červenka
  • Cibulka - Tomášek, Kubalík, Flek, Voženílek

 

Oslabení by mělo mít toto složení:

  • Ščotka, Ticháček - Černoch, Beránek
  • Alscher, Hájek - Flek, Chmelař

V druhé formaci na oslabení trénuje sice Melovský, ale to se může do zápasu změnit. Flek figuroval ve dvojici právě s Chmelařem, teď nicméně trénuje přesilovku.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:16

Na rozbruslení chybí zkušený obránce Michal Kempný.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:12

Podle cvičení to vypadá na tyto útoky:

  • Blümel - Sedlák - Červenka
  • Tomášek - Voženílek - Flek
  • Kubalík - Melovský - Kaut
  • Beránek - Černoch - Chmelař
Roman Červenka a Lukáš Sedlák na rozbruslení před zápasem se Švédskem
Roman Červenka a Lukáš Sedlák na rozbruslení před zápasem se Švédskem

 

Vstoupit do diskuze (30)

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů