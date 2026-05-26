MS v hokeji ONLINE: Češi mají proti Kanadě šanci urvat druhé místo, pomoct mají přeházené útoky
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým v předposledním utkání ve skupině vyhořel s Norskem 1:4 a výrazně si tak zkomplikoval pozici pro čtvrtfinále. V úterý svěřence Radima Rulíka čeká duel s Kanadou (20:20). Pokud by Češi v základní hrací době zámořského giganta porazili, obsadí druhé místo, jinak skončí třetí. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 26. května 2026
Josef Kořenář dnes proti Kanadě (20.20) nebude chytat. Chystá se Dominik Pavlát.
Dánové pomohli českým hokejistům. Díky brance dánského útočníka Patricka Russella do sítě Norska dvě sekundy před koncem ztratil pondělní soupeř Čechů jistotu druhého místa ve skupině. Na to tak můžou zaútočit právě Češi v zápase proti Kanadě (20.20) Co k tomu potřebují a jací soupeři se zatím rýsují pro čtvrtfinále? Více čtěte ZDE>>>
Kdo se pohybuje delší dobu kolem hokejové reprezentace, nemohl si toho nevšimnout. Ty bláho, ten Zdenda je tak nařachanej! Ano, je. Dlouholetý masér Zdeněk Šmíd, vyučený řezník, se během necelého roku proměnil ve svalovce! „Zhubnul jsem asi dvacet kilo,“ přiznává dobrá duše reprezentace, která se po Norech pokusí zlepšt náladu v kabině. Šmíd do sebe šel i proto, že se inspiroval od hokejistů. Hlavně od Romana Červenky. Více čtěte ZDE>>>
Vypjatý závěr zápasu mezi Českem a Norskem měl ještě jeden menší, ale o to emotivnější příběh. Do křížku se dostali Filip Hronek a Noah Steen. Český obránce sekl mladého Nora přes nohy, ten se mu gestem vysmál při poukázání na kostku a skóre 4:1. „Rozhodit soupeře je jedna z mých silných stránek a dělá mě lepším hráčem. Musíme soupeře unavit, zkusit je rozhodit, aby se soustředili na jiné věci,“ pravil k tomu jednadvacetiletý útočník Norů. Ti po 14 letech oslavili postup do čtvrtfinále.
Zápas proti Norsku se vůbec nepovedl klíčovému obránci Filipu Hronkovi, vidět nebyli ani očekávaní lídři v ofenzivě. Jak výkony svěřenců trenéra Radima Rulíka ohodnotil deník Sport a server iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ>>>
Zprávy ze dne 25. května 2026
Propadák národního týmu na mistrovství světa s Norskem (1:4) důkladně rozebrali i tradiční experti podcastu ZIMÁK ŽIVĚ. „Bylo to utahaný, bez energie, bez šťávy, osobních soubojů a hráli jsme hrozně špatně do defenzivy. Není to první zápas, co osobní souboje prohráváme a hrozně špatně bráníme,“ vyčítal vicemistr světa z roku 2006 Jaroslav Bednář. „Děsí mě, že nepřebruslíme ani jeden tým. My jsme na těch nožích v naší skupině snad fakt nejhorší,“ nebral si servítky Radek Duda. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Radim Rulík po porážce s Norskem mimo jiné mluvil i o brankáři Josefu Kořenářovi, který na soupisce chyběl. „Nemůžu důvod rozvést. Zdravotní indispozice, nevíme, jak to s ním bude vypadat. Měl být gólmanem, který proti Norům nastoupí, ale nemyslím, že by výsledek změnil, kdybychom hráli stejnou hru. Nerozhodovalo, jestli je v brance on, nebo Dominik Pavlát,“ sdělil Rulík.
Jak v Norsku referují tamní média o šokující výhře nad Českem? „Norský tým v pondělí dosáhl dalšího obřího úspěchu na mistrovství světa, když porazil supervelmoc Českou republiku. Češi nejenže prohráli, ale Norsko vyhrálo velkým rozdílem 4:1 nad zemí, která se několikrát stala mistrem světa,“ shrnul zápas zpravodajský web Nettavisen. A další reakce? Více čtěte ZDE>>>
Trenér českých hokejistů Radim Rulík po prohře s Norskem: „Představujeme si to z lavičky jinak. Řeknu narovinu, že energii jsme neměli, oni lépe bruslili, byli na mantinelech a vyváželi nám puky, dávali finální nahrávky. My jsme takto silní nebyli, oni nás ubránili. Jejich fyzická převaha rozhodla.“ Celý rozhovor s Radimem Rulíkem ZDE>>>
Češi si svou situaci s výhledem na play off výrazně zkomplikovali. Čtvrtfinále už sice mají jisté od soboty, ale nyní národnímu týmu pro klíčový zápas play off hrozí těžší protivník i stěhování z Fribourgu do Curychu. Jak to aktuálně vypadá a co možný soupeř? Více čtěte ZDE>>>
Tohle se nepovedlo. Národní tým se dostal na šampionátu do svízelné situace. Ne, že by dál byl bez šance, ale porážka s Nory (1:4) bolí, je to rána na sebevědomí. Je to teprve podruhé v historii, co s ním reprezentace prohrála! Předtím to bylo na šampionátu v roce 2010. Ale teď ta pozitivní zpráva: Tehdy tým, v němž byl i Roman Červenka, dokráčel ke zlatu! Norsko ve Fribourgu ukázalo, že jeho výsledky na šampionátu nejsou náhodné. O co nejlepší postavení do čtvrtfinále a to, aby se český tým nemusel stěhovat, bude hrát v úterý s Kanadou. Více čtěte ZDE>>>
Národnímu týmu na šampionátu přímo ve Fribourgu fandí i olympijský vítěz Metoděj Jílek. Když ho lidé poznají, hned k němu dojdou a požádají o společnou fotku. „Ještě před rokem by asi nikdo nepřišel,“ pousmál se rychlobruslař v krátkém rozhovoru pro iSport. V Miláně získal dvě medaile a v olympijské vesnici potkal mimo jiné i Romana Červenku. „Je moc fajn,“ říká. Při zápase proti Norsku nebude chybět v hledišti.
Mají dvakrát méně registrovaných hokejistů než Česko, přesto letos dokázali vystrašit Kanadu a skolit Švédsko. Co čekat od Norů?Více čtěte ZDE>>>
Asistent reprezentačního trenéra Jiří Kalous tradičně před zápasem poskytl rozhovor ve Fribourgu.
Rozbruslení bylo dobrovolné, Daniel Voženílek nastoupil v teplákové soupravě. Zkoušel si brusle?
„Ano, to je správně pojmenované. Trénink samozřejmě dobrovolný, včera jste zaregistrovali, že byli všichni hráči, takže dnes opravdu, kdo chtěl, eventuálně nehrající.“
Kladete důraz na druhé, nebo dokonce první místo?
„Samozřejmě vždycky hrajeme o co nejlepší umístění ve skupině, tento šampionát není výjimkou. Musíme jít zápas od zápasu, uvidíme, kam nás to vynese.“
Naznačuje jiné složení dobrovolníků v tréninku změny v sestavě?
„Půjdeme v poměru 13 útočníků, 7 obránců. S velkou pravděpodobností Tomáš Cibulka nepůjde do zápasu.“
Co bude klíčem proti Norům?
„Zodpovědnost. Zodpovědná hra, výborný pohyb, to, na co apelujeme celou dobu. Zjednodušení hry, abychom si zbytečně nekomplikovali tu naší, abychom volili jednoduchá řešení. Kolikrát není úplně nejjednodušší, někdy dojde ke ztrátám kotoučů, což pak stojí strašnou spoustu sil, získat kotouč, vybojoval ho nazpátek. Pokud to jde, chceme se komplikacím vyhnout.“
Norsko poslalo už dvě varování. Jak je vnímáte?
„My jsme říkali, že lehký soupeř neexistuje. Norové opravdu hrají výborně po celou dobu, co jsou na šampionátu. Výsledky, které uhráli, nejsou náhodné. Hra, kterou předváděli, byla velmi důrazná. Jsou nepříjemní. Očekáváme velmi těžký zápas.“
Norové dali dva góly v oslabení. Je to pro vás vůbec téma?
„My jsme na to koukali. Je pravda, že Švédi do té doby měli výborné přesilovky, ale když je sehrajete špatně, každý soupeř vám může uniknout do brejku. Toho Norové využili. Musíme si dát pozor.“
Plán s gólmany bude jaký?
„Víme ho dlouhodobě dopředu. Zápas back-to-back v tomto ohledu neřešíme. Máme poradu, až se vrátíme na hotel, tam si oznámíme sestavu. Řekneme si. V druhé přesilovce bude Jirka Ticháček.“
České rozbruslení před odpoledním zápasem s Norskem je dobrovolné a má následující složení: Dominik Pavlát, Jan Mandát, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík, Tomáš Cibulka a Daniel Voženílek.
Posledně jmenovaný ale zřejmě přišel hlavně vyzkoušet brusle. Na ledě v teplákové soupravě, nikoliv ve výstroji, strávil zhruba 7 minut. Zbytek hráčů pokračuje jednoduchými cvičeními před Pavlátem. Sledují je trenéři Marek Židlický, Jiří Kalous a Ondřej Pavelec.
Spolu před dvěma lety vyhráli zlato na mistrovství světa v Praze, nedávno titul s Pardubicemi. Teď se ve Švýcarsku porvou o další úspěch. Roman Červenka (40) a Lukáš Sedlák (33) se exkluzivně pro iSport.cz sešli ke společnému dvojrozhovoru. Mluví o vzájemné chemii, vyměněném céčku na dresu, otvíráku na Staromáku i správném nastavení. „Týmový chtíč je nejvíc. I mladí musí hrát tak, jako by to bylo jejich poslední mistrovství,“ shodují se klíčoví lídři mužstva. Červenka rovněž poprvé otevřeně popisuje, jak to bylo s NHL. A dozvíte se, co je nutné, aby mužstvo uspělo. Celý dvojrozhovor čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. května 2026
„Měli přesilovky, které je postavily na koně. Jejich gólman měl významné zákroky. Víme, že hrajeme dobře, potřebujeme se toho držet. Pokud se k poslednímu zápasu postavíme, jak máme, určitě můžeme vyhrát,“ řekl Marek Hrivík po utkání s Kanadou. Poslední zápas hrají Slováci se Švédskem, k postupu do play off potřebují alespoň bod.