MS v hokeji ONLINE: Češi nezvládli boj o druhé místo, teď je čeká nepříjemný soupeř
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým v předposledním utkání ve skupině vyhořel s Norskem 1:4 a výrazně si tak zkomplikoval pozici pro čtvrtfinále. V úterý svěřenci Radima Rulíka hrají s Kanadou. Pokud by Češi v základní hrací době zámořského giganta porazili, obsadí druhé místo, jinak skončí třetí. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Pozitivní sdělení na úvod: Národní tým opět po výpadku s Nory našel svoji bojovnou tvář. „Byl to z naší strany úplně rozdílný výkon,“ vykládal kouč Radim Rulík, který po porážce s hokejisty Kanady 2:3 v posledním zápase skupiny B na mistrovství světa ocenil nasazení a litoval, že mužstvo v tomto módu nevydrželo celý zápas. O středečním programu se ještě rozhodne. Jisté je, že klíčový zápas o postup sehrají čeští hráči ve čtvrtek od 16.20 hodin v Curychu proti Finům. Celý rozhovor s Rulíkem čtěte ZDE>>>
Ještě v pondělí odpoledne se Česku na mistrovství světa nabízela vcelku schůdná čtvrtfinálová stezka. Pokud by reprezentanti uhráli zápas s Norskem, šli by na Lotyše. Pobaltského soupeře si mohli také vybojovat po předchozí souhře výsledků tříbodovým vítězstvím s Kanadou, jenže přes slibný úvod padli 2:3. V cestě tak stojí Fini, ale také stěhování do Curychu. „Neovlivníme to, nebudeme se tím zabývat. Šance je,“ burcuje kapitán Roman Červenka. Seveřané ztratili ve skupině jen poslední zápas s dominantním Švýcarskem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. května 2026
Michal Kempný o fanoušcích, když vypískali tým po prohře s Norskem: „Nevím, jestli jsem to někdy zažil v reprezentaci. Příjemný to nebylo. Na druhou stranu to absolutně chápu. Oni váží dalekou cestu, a pak tohle… My jsme si k tomu sedli. Moc děkujeme, že i dneska nás podporovali. A myslím si, že dneska viděli jiné mužstvo.“
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 skončila. Češi po prohře s Kanadou 2:3 na konci skupiny B zůstali na třetím místě a je jisté, že ve čtvrtek budou hrát v play off proti Finsku. Druhý tým skupiny A teprve dnes poprvé na turnaji ztratil body ve šlágru proti zatím stoprocentnímu Švýcarsku (2:4). Rulíkův tým čeká stěhování z Fribourgu do Curychu a jisté je, že v souboji nebude favoritem. Celý pavouk ZDE >>>
Pozitivní zpráva? Národní tým bojoval, nezklamal, zvedl se. Jenže hned ta negativní: Nakonec ztratil vedení 2:0, s Kanadou prohrál 2:4 a čeká ho na čtvrtfinále mistrovství světa přesun do Curychu. Takže to, co si Češi nepřáli. Navíc je čeká elitní soupeř - Finsko. Ale nasazení a energie proti Kanadě tým po Norech přeci jenom dostala psychicky o něco výš. V závěru fanoušci hráče mocně povzbuzovali: My chceme gól! Mačkali palce. Ale zámořský sok odolal. Nenechal se otrávit, šlápl na plyn a slaví. Prostě Kanada… Více čtěte ZDE>>>
Rivalita mezi USA a Kanadou znovu ožije. Američané si vítězstvím 4:1 nad Rakouskem v Curychu zajistili na poslední chvíli postup do play off mistrovství světa. Obhájci zlata z loňského roku v duelu kdo s koho vyzvou celek javorových listů, který vyhrál „českou“ skupinu ve Fribourgu. Bude to první střet severoamerických gigantů od finále olympiády v Miláně, v němž USA zvítězily 2:1 v prodloužení. „Budeme muset podat absolutně nejlepší výkon, abychom měli šanci,“ řekl útočník Matthew Tkachuk, který byl v únoru u toho. Více čtěte ZDE>>>
Na mistrovství světa dorazili jako outsider. S mladým mužstvem, protože hlavnímu trenérovi Vladimíru Országhovi dorazila spousta omluvenek. Nakonec chyběl gól, aby Slováci uhráli čtvrtfinále. Mohli ho dát proti Česku nebo v přímém souboji o postup se Švédskem. Jenže Seveřanům podlehli 2:4. „Mrzí mě, že se tito kluci dál nedostali. Za dva týdny vytvořili absolutní famílii. Počítají se ovšem body,“ pronesl kouč země zpod Tater. Více čtěte ZDE>>>
Josef Kořenář dnes proti Kanadě (20.20) nebude chytat. Chystá se Dominik Pavlát.
Dánové pomohli českým hokejistům. Díky brance dánského útočníka Patricka Russella do sítě Norska dvě sekundy před koncem ztratil pondělní soupeř Čechů jistotu druhého místa ve skupině. Na to tak můžou zaútočit právě Češi v zápase proti Kanadě (20.20) Co k tomu potřebují a jací soupeři se zatím rýsují pro čtvrtfinále? Více čtěte ZDE>>>
Kdo se pohybuje delší dobu kolem hokejové reprezentace, nemohl si toho nevšimnout. Ty bláho, ten Zdenda je tak nařachanej! Ano, je. Dlouholetý masér Zdeněk Šmíd, vyučený řezník, se během necelého roku proměnil ve svalovce! „Zhubnul jsem asi dvacet kilo,“ přiznává dobrá duše reprezentace, která se po Norech pokusí zlepšt náladu v kabině. Šmíd do sebe šel i proto, že se inspiroval od hokejistů. Hlavně od Romana Červenky. Více čtěte ZDE>>>
Vypjatý závěr zápasu mezi Českem a Norskem měl ještě jeden menší, ale o to emotivnější příběh. Do křížku se dostali Filip Hronek a Noah Steen. Český obránce sekl mladého Nora přes nohy, ten se mu gestem vysmál při poukázání na kostku a skóre 4:1. „Rozhodit soupeře je jedna z mých silných stránek a dělá mě lepším hráčem. Musíme soupeře unavit, zkusit je rozhodit, aby se soustředili na jiné věci,“ pravil k tomu jednadvacetiletý útočník Norů. Ti po 14 letech oslavili postup do čtvrtfinále.
Zápas proti Norsku se vůbec nepovedl klíčovému obránci Filipu Hronkovi, vidět nebyli ani očekávaní lídři v ofenzivě. Jak výkony svěřenců trenéra Radima Rulíka ohodnotil deník Sport a server iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ>>>
Zprávy ze dne 25. května 2026
Propadák národního týmu na mistrovství světa s Norskem (1:4) důkladně rozebrali i tradiční experti podcastu ZIMÁK ŽIVĚ. „Bylo to utahaný, bez energie, bez šťávy, osobních soubojů a hráli jsme hrozně špatně do defenzivy. Není to první zápas, co osobní souboje prohráváme a hrozně špatně bráníme,“ vyčítal vicemistr světa z roku 2006 Jaroslav Bednář. „Děsí mě, že nepřebruslíme ani jeden tým. My jsme na těch nožích v naší skupině snad fakt nejhorší,“ nebral si servítky Radek Duda. Více čtěte ZDE>>>
Trenér Radim Rulík po porážce s Norskem mimo jiné mluvil i o brankáři Josefu Kořenářovi, který na soupisce chyběl. „Nemůžu důvod rozvést. Zdravotní indispozice, nevíme, jak to s ním bude vypadat. Měl být gólmanem, který proti Norům nastoupí, ale nemyslím, že by výsledek změnil, kdybychom hráli stejnou hru. Nerozhodovalo, jestli je v brance on, nebo Dominik Pavlát,“ sdělil Rulík.
Jak v Norsku referují tamní média o šokující výhře nad Českem? „Norský tým v pondělí dosáhl dalšího obřího úspěchu na mistrovství světa, když porazil supervelmoc Českou republiku. Češi nejenže prohráli, ale Norsko vyhrálo velkým rozdílem 4:1 nad zemí, která se několikrát stala mistrem světa,“ shrnul zápas zpravodajský web Nettavisen. A další reakce? Více čtěte ZDE>>>
Trenér českých hokejistů Radim Rulík po prohře s Norskem: „Představujeme si to z lavičky jinak. Řeknu narovinu, že energii jsme neměli, oni lépe bruslili, byli na mantinelech a vyváželi nám puky, dávali finální nahrávky. My jsme takto silní nebyli, oni nás ubránili. Jejich fyzická převaha rozhodla.“ Celý rozhovor s Radimem Rulíkem ZDE>>>