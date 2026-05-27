MS v hokeji ONLINE: Češi se přesunuli na hotel do Curychu, kdy odzkouší halu?
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí a ve čtvrtfinále ho čeká náročný duel proti Finsku, který je na programu ve čtvrtek od 16.20 v Curychu. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Reprezentace dorazila do Curychu, kde se chystá na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Kolem poledne národní tým vyjel z Fribourgu. Je ubytovaný ve stejném hotelu, v němž bydleli hráči při šampionátu v roce 2009. To tehdy bylo i první mistrovství pro Romana Červenku. Dnes mají hokejisté volno a regeneraci, halu v Curychu si mohou vyzkoušet při dopoledním rozbruslení. Zápas začíná ve čtvrtek v 16.20.
Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1.
Jak výkony svěřenců Radima Rulíka po prohře 2:3 s Kanadou ohodnotil deník Sport a web iSport? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE>>>
Porážka 2:3 s Kanadou na mistrovství světa přinesla národnímu týmu konečnou třetí příčku v základní skupině a cestování do Curychu na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Nemuselo se to stát, kdyby reprezentace po dobrém vstupu do bitvy s favoritem postupně nevsadila na pasivitu. A kdyby se stejným nastavením jako proti Crosbymu a spol. vstoupila do předchozího duelu s Norskem, jejž skončil fiaskem. Dva bývalí vynikající hráči NHL Václav Prospal s Ladislavem Šmídem a navrch se Zbyňkem Irglem do šroubku rozebrali hru týmu Radima Rulíka.
Pozitivní sdělení na úvod: Národní tým opět po výpadku s Nory našel svoji bojovnou tvář. „Byl to z naší strany úplně rozdílný výkon,“ vykládal kouč Radim Rulík, který po porážce s hokejisty Kanady 2:3 v posledním zápase skupiny B na mistrovství světa ocenil nasazení a litoval, že mužstvo v tomto módu nevydrželo celý zápas. O středečním programu se ještě rozhodne. Jisté je, že klíčový zápas o postup sehrají čeští hráči ve čtvrtek od 16.20 hodin v Curychu proti Finům. Celý rozhovor s Rulíkem čtěte ZDE>>>
Ještě v pondělí odpoledne se Česku na mistrovství světa nabízela vcelku schůdná čtvrtfinálová stezka. Pokud by reprezentanti uhráli zápas s Norskem, šli by na Lotyše. Pobaltského soupeře si mohli také vybojovat po předchozí souhře výsledků tříbodovým vítězstvím s Kanadou, jenže přes slibný úvod padli 2:3. V cestě tak stojí Fini, ale také stěhování do Curychu. „Neovlivníme to, nebudeme se tím zabývat. Šance je,“ burcuje kapitán Roman Červenka. Seveřané ztratili ve skupině jen poslední zápas s dominantním Švýcarskem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. května 2026
Michal Kempný o fanoušcích, když vypískali tým po prohře s Norskem: „Nevím, jestli jsem to někdy zažil v reprezentaci. Příjemný to nebylo. Na druhou stranu to absolutně chápu. Oni váží dalekou cestu, a pak tohle… My jsme si k tomu sedli. Moc děkujeme, že i dneska nás podporovali. A myslím si, že dneska viděli jiné mužstvo.“
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 skončila. Češi po prohře s Kanadou 2:3 na konci skupiny B zůstali na třetím místě a je jisté, že ve čtvrtek budou hrát v play off proti Finsku. Druhý tým skupiny A teprve dnes poprvé na turnaji ztratil body ve šlágru proti zatím stoprocentnímu Švýcarsku (2:4). Rulíkův tým čeká stěhování z Fribourgu do Curychu a jisté je, že v souboji nebude favoritem. Celý pavouk ZDE >>>
Pozitivní zpráva? Národní tým bojoval, nezklamal, zvedl se. Jenže hned ta negativní: Nakonec ztratil vedení 2:0, s Kanadou prohrál 2:4 a čeká ho na čtvrtfinále mistrovství světa přesun do Curychu. Takže to, co si Češi nepřáli. Navíc je čeká elitní soupeř - Finsko. Ale nasazení a energie proti Kanadě tým po Norech přeci jenom dostala psychicky o něco výš. V závěru fanoušci hráče mocně povzbuzovali: My chceme gól! Mačkali palce. Ale zámořský sok odolal. Nenechal se otrávit, šlápl na plyn a slaví. Prostě Kanada… Více čtěte ZDE>>>
Rivalita mezi USA a Kanadou znovu ožije. Američané si vítězstvím 4:1 nad Rakouskem v Curychu zajistili na poslední chvíli postup do play off mistrovství světa. Obhájci zlata z loňského roku v duelu kdo s koho vyzvou celek javorových listů, který vyhrál „českou“ skupinu ve Fribourgu. Bude to první střet severoamerických gigantů od finále olympiády v Miláně, v němž USA zvítězily 2:1 v prodloužení. „Budeme muset podat absolutně nejlepší výkon, abychom měli šanci,“ řekl útočník Matthew Tkachuk, který byl v únoru u toho. Více čtěte ZDE>>>
Na mistrovství světa dorazili jako outsider. S mladým mužstvem, protože hlavnímu trenérovi Vladimíru Országhovi dorazila spousta omluvenek. Nakonec chyběl gól, aby Slováci uhráli čtvrtfinále. Mohli ho dát proti Česku nebo v přímém souboji o postup se Švédskem. Jenže Seveřanům podlehli 2:4. „Mrzí mě, že se tito kluci dál nedostali. Za dva týdny vytvořili absolutní famílii. Počítají se ovšem body,“ pronesl kouč země zpod Tater. Více čtěte ZDE>>>
Josef Kořenář dnes proti Kanadě (20.20) nebude chytat. Chystá se Dominik Pavlát.
Dánové pomohli českým hokejistům. Díky brance dánského útočníka Patricka Russella do sítě Norska dvě sekundy před koncem ztratil pondělní soupeř Čechů jistotu druhého místa ve skupině. Na to tak můžou zaútočit právě Češi v zápase proti Kanadě (20.20) Co k tomu potřebují a jací soupeři se zatím rýsují pro čtvrtfinále? Více čtěte ZDE>>>
Kdo se pohybuje delší dobu kolem hokejové reprezentace, nemohl si toho nevšimnout. Ty bláho, ten Zdenda je tak nařachanej! Ano, je. Dlouholetý masér Zdeněk Šmíd, vyučený řezník, se během necelého roku proměnil ve svalovce! „Zhubnul jsem asi dvacet kilo,“ přiznává dobrá duše reprezentace, která se po Norech pokusí zlepšt náladu v kabině. Šmíd do sebe šel i proto, že se inspiroval od hokejistů. Hlavně od Romana Červenky. Více čtěte ZDE>>>
Vypjatý závěr zápasu mezi Českem a Norskem měl ještě jeden menší, ale o to emotivnější příběh. Do křížku se dostali Filip Hronek a Noah Steen. Český obránce sekl mladého Nora přes nohy, ten se mu gestem vysmál při poukázání na kostku a skóre 4:1. „Rozhodit soupeře je jedna z mých silných stránek a dělá mě lepším hráčem. Musíme soupeře unavit, zkusit je rozhodit, aby se soustředili na jiné věci,“ pravil k tomu jednadvacetiletý útočník Norů. Ti po 14 letech oslavili postup do čtvrtfinále.