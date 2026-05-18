MS v hokeji ONLINE: České rozbruslení před Švédskem, na ledě chybí Kempný

ZIMÁK MS s Růžičkou a Dudou: Blümel musí hrát, mít ho na tribuně postrádá smysl
Tomáš Plekanec a Radim Rulík na střídačce národního týmu
Slovinci rozhodli v prodloužení a slaví historickou výhru nad Českem
Slovinská radost po historické výhře (3:2p) nad Českem
Smutek českých hokejistů po prohře se Slovinskem
Lukáš Sedlák, Roman Červenka, Matěj Blümel se radují z gólu a výhry nad Dánskem
Jaroslav Chmelař v potyčce proti Dánsku
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 18. května 2026

Česko
18. května 2026 · 11:33

Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous k absenci Michala Kempného na rozbruslení: „Kempes se necítil dobře, ale teoreticky by večer hrát mohl.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:24

Změny se dotknou také přesilovek:

  • Hronek - Kaut, Sedlák, Blümel, Červenka
  • Cibulka - Tomášek, Kubalík, Flek, Voženílek

 

Oslabení by mělo mít toto složení:

  • Ščotka, Ticháček - Černoch, Beránek
  • Alscher, Hájek - Flek, Chmelař

V druhé formaci na oslabení trénuje sice Melovský, ale to se může do zápasu změnit. Flek figuroval ve dvojici právě s Chmelařem, teď nicméně trénuje přesilovku.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:16

Na rozbruslení chybí zkušený obránce Michal Kempný.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:12

Podle cvičení to vypadá na tyto útoky:

  • Blümel - Sedlák - Červenka
  • Tomášek - Voženílek - Flek
  • Kubalík - Melovský - Kaut
  • Beránek - Černoch - Chmelař
Roman Červenka a Lukáš Sedlák na rozbruslení před zápasem se Švédskem
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:03

Dnešní rozbruslení před zápasem je povinné. Takže by měli být na ledě všichni hráči. Je to běžná praxe poté, co v náročném programu předchází dobrovolný trénink. Teď na led dorazil i kapitán Roman Červenka.

 

Na ledě tedy nechybí ani hlavní kouč Radim Rulík, který na všechno dohlíží. Když jsou v den zápasu rozbruslení dobrovolná, většinou je sleduje v civilu. Tentokrát je v akci, budou následovat cvičení po pětkách.

Radim Rulík na rozbruslení před Švédskem
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:02

Postupně se z kabiny ve Fribourgu dostávají na ledovou plochu další hráči. Uvidíme, zda trenéři nabídnou složení jednotlivých formací, které by se mělo oproti zápasu se Slovinskem aspoň do určité míry proměnit.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:00

Pomalu začíná rozbruslení před důležitým skupinovým zápasem Česka se Švédskem. Zatím formou diskuze na lavičce. Ale už na led skáče Tomáš Cibulka, za ním se chystají další hráči. Nechybí Jiří Ticháček, Lukáš Sedlák, Filip Hronek nebo brankáři Petr Kváča s Dominikem Pavlátem. Sestavu ještě doplňují Marek Alscher, Libor Hájek, Matěj Blümel, Josef Kořenář nebo Dominik Kubalík.

18. května 2026 · 09:00

Zprávy ze dne 17. května 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 15:47

Asistent Tomáš Plekanec po tréninku potvrdil, že by se Matěj Blümel měl proti Švédům vrátit do sestavy. Sám se na konci zapojil s dalším asistentem Markem Židlickým do baga. „Pleky si mě tam hezky vodil,“ pousmál se útočník Michal Kovařčík. Na Plekancovi se Židlickým bylo vidět, že to pořád v sobě mají.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 14:32

Trénink je dobrovolný. Sestava: Petr Kváča, Dominik Pavlát, Josef Kořenář - Jan Ščotka, Tomáš Galvas - Matěj Blümel, Jan Mandát, Jiří Černoch, Michal Kovařčík.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 14:29

Před chvílí odstartoval český trénink po sobotní porážce se Slovinskem. Jako první z hráčů na led skočil Matěj Blümel, který proti Slovincům seděl na tribuně jako zdravý náhradník. Záhy ho doprovodili další hráči.

17. května 2026 · 12:06

Ani pro něj, jednoho z klíčových lídrů, to nebylo nic příjemného. Lukáš Sedlák, zlatý šampion z Prahy a nedávný vládce s Pardubicemi, tentokrát musel skousnout bolavou porážku na mistrovství světa. Se Slovinci. „My jsme si to zavinili sami,“ říkal útočník, který trefil gól na 2:1. Z jeho výrazu byla patrná úleva. Ale soupeř se nepoložil. A v prodloužení slavil výhru 3:2. Celý rozhovor se Sedlákem čtěte ZDE>>>

Letící Lukáš Sedlák proti Slovinsku
17. května 2026 · 08:00

První a dost zásadní zpráva sobotního dne přišla dlouho před utkáním se Slovinskem (2:3p) na MS ve Švýcarsku. Útočník Matěj Blümel se hned po duelu s Dánskem stěhoval na tribunu. Překvapivé řešení kouče Radima Rulíka vyvolalo v prostředí českého hokeje poprask, a to nejen u tradičního experta Zimáku Radka Dudy, ale i v případě Vladimíra Růžička, jenž v minulosti s nynějším hlavním koučem reprezentace úspěšně spolupracoval.

ZIMÁK MS s Růžičkou a Dudou: Blümel musí hrát, mít ho na tribuně postrádá smysl
17. května 2026 · 06:00

Ups, tak tohle se nepovedlo... Čeští hokejisté ve druhém utkání na mistrovství světa senzačně prohráli s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Národní tým si tak lehce zkomplikoval cestu za hladkým postupem do čtvrtfinále. V brance se poprvé na velké akci představil Dominik Pavlát, příležitost v útoku dostali Jan Mandát či Michal Kovařčík. Jak si Češi vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší). ZDE>>>

Jak si vedli čeští hokejisté ve druhém utkání na MS 2026 proti Slovinsku?
Zprávy ze dne 16. května 2026

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 23:10

Radim Rulík viděl rozhodující situaci jinak, než obránce Tomáš Galvas: „Došlo k podkopnuti našeho hráče. Jednoznačně nemělo k přečíslení dojít. Byl to faul.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 23:07

Jakub Flek byl z výsledku také hodně vykolejený: „Hodnocení nemůže být jiné než negativní. Facka, ale myslím, že byla hlavně úplně zbytečná. Měli jsme na ně.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 23:03

Tomáš Galvas, který ztratil puk v prodloužení, situaci za faul neoznačil: „To já jsem tam jel v plné rychlosti, takže možná jsem zaškobrtl. Takže si nemyslím, že bychom to měli svádět na faul.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 23:01

Nadšený brankář Lukáš Horák, který v dresu Slovinska poprvé nastoupil proti Česku, popisoval pocity z vítězství: „Dejchalo to tady Českem. Český DJ, písničky. Super zážitek. Nezapomenutelný. Užil jsem si to, bylo to speciální.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 21:41

Velký potlesk ve Fribourgu sklidil při zápase Česka se Slovinskem na kostce vyobrazený Fantomas. Před utkáním o něm s potěšujícím výrazem po dopoledním rozbruslení mluvil i generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

Důležitý moment
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
16. května 2026 · 18:49

Překvapení! Podle zveřejněné sestavy na Slovince z ní vypadl Matěj Blümel. Je pouze na tribuně, jeho místo v první formaci zabral Jan Mandát. Třináctým útočníkem bude Jiří Černoch, do akce jde Michal Kovařčík ve čtvrté formaci.

