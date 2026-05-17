MS v hokeji ONLINE: Český trénink po šokující prohře, na ledě brankáři a šest hráčů
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 17. května 2026
Trénink je dobrovolný. Sestava: Petr Kváča, Dominik Pavlát, Josef Kořenář - Jan Ščotka, Tomáš Galvas - Matěj Blümel, Jan Mandát, Jiří Černoch, Michal Kovařčík.
Před chvílí odstartoval český trénink po sobotní porážce se Slovinskem. Jako první z hráčů na led skočil Matěj Blümel, který proti Slovincům seděl na tribuně jako zdravý náhradník. Záhy ho doprovodili další hráči.
Ani pro něj, jednoho z klíčových lídrů, to nebylo nic příjemného. Lukáš Sedlák, zlatý šampion z Prahy a nedávný vládce s Pardubicemi, tentokrát musel skousnout bolavou porážku na mistrovství světa. Se Slovinci. „My jsme si to zavinili sami,“ říkal útočník, který trefil gól na 2:1. Z jeho výrazu byla patrná úleva. Ale soupeř se nepoložil. A v prodloužení slavil výhru 3:2. Celý rozhovor se Sedlákem čtěte ZDE>>>
První a dost zásadní zpráva sobotního dne přišla dlouho před utkáním se Slovinskem (2:3p) na MS ve Švýcarsku. Útočník Matěj Blümel se hned po duelu s Dánskem stěhoval na tribunu. Překvapivé řešení kouče Radima Rulíka vyvolalo v prostředí českého hokeje poprask, a to nejen u tradičního experta Zimáku Radka Dudy, ale i v případě Vladimíra Růžička, jenž v minulosti s nynějším hlavním koučem reprezentace úspěšně spolupracoval.
Ups, tak tohle se nepovedlo... Čeští hokejisté ve druhém utkání na mistrovství světa senzačně prohráli s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Národní tým si tak lehce zkomplikoval cestu za hladkým postupem do čtvrtfinále. V brance se poprvé na velké akci představil Dominik Pavlát, příležitost v útoku dostali Jan Mandát či Michal Kovařčík. Jak si Češi vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší). ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. května 2026
Radim Rulík viděl rozhodující situaci jinak, než obránce Tomáš Galvas: „Došlo k podkopnuti našeho hráče. Jednoznačně nemělo k přečíslení dojít. Byl to faul.“
Jakub Flek byl z výsledku také hodně vykolejený: „Hodnocení nemůže být jiné než negativní. Facka, ale myslím, že byla hlavně úplně zbytečná. Měli jsme na ně.“
Tomáš Galvas, který ztratil puk v prodloužení, situaci za faul neoznačil: „To já jsem tam jel v plné rychlosti, takže možná jsem zaškobrtl. Takže si nemyslím, že bychom to měli svádět na faul.“
Nadšený brankář Lukáš Horák, který v dresu Slovinska poprvé nastoupil proti Česku, popisoval pocity z vítězství: „Dejchalo to tady Českem. Český DJ, písničky. Super zážitek. Nezapomenutelný. Užil jsem si to, bylo to speciální.“
Velký potlesk ve Fribourgu sklidil při zápase Česka se Slovinskem na kostce vyobrazený Fantomas. Před utkáním o něm s potěšujícím výrazem po dopoledním rozbruslení mluvil i generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Překvapení! Podle zveřejněné sestavy na Slovince z ní vypadl Matěj Blümel. Je pouze na tribuně, jeho místo v první formaci zabral Jan Mandát. Třináctým útočníkem bude Jiří Černoch, do akce jde Michal Kovařčík ve čtvrté formaci.
První reprezentační zápas se svým bratrem Martinem odehrál útočník Komety Kristián Pospíšil. Rovnou zařídili první gól proti Norsku, čímž pomohli k výhře 2:1. „Já jsem si na střídačce sednul a hlavou mi proběhlo, jak mi přihrával před panelákem před patnácti lety. Pocity, které mi nikdo nevezme. Ale bráchovi jsem říkal, že tu nehrajeme jako sourozenci, ale za Slovensko. Musíme se postavit za celou partu. A ukázat se každému, kdo nás zpochybňuje,“ pronesl třicetiletý útočník Slováků.
„Tři body jsou pro mladé mužstvo velmi důležité. Ztráceli jsme puky z nervozity. Vítězství jsme urvali. Musíme dělat lepší rozhodnutí s pukem. V některých fázích je třeba být kompaktnější. Po první třetině se zlepšila naše disciplína. Máme čtyři hráče, kteří dosud nezasáhli do zápasu, hledáme naladění. Musíme být rozumní, čeká nás sedm zápasů za jedenáct dnů. Chyby u mladého mužstva budou, ale druhý hráč ji musí napravit,“ hodnotil první slovenské vítězství 2:1 nad Norskem trenér Vladimír Országh.
Vedení reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro MS obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené gólmanovi (Petr Kváča). Tímto je jasné, že mužstvo už nečeká na žádnou případnou posilu z NHL. Teoreticky pouze na gólmana Jakuba Dobeše, jehož Canadiens jsou ale blízko postupu do finále konference.
Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr potvrdil informace iSportu. Lukáš Dostál do Švýcarska nedorazí.
Do cvičení se zapojuje i asistent trenéra Marek Židlický. A kdyby nebyl v teplákovce, nepoznáte, že už nehraje. Pořád to má v ruce.
Na dobrovolném rozbruslení českého týmu před zápasem se Slovinskem je toto složení:
- Pavlát, Kváča
- Kempný, Ščotka, Galvas, Cibulka, Alscher
- Chmelař, Beránek, Kovařčík, Černoch, Mandát
Trénink vede Jiří Kalous, k ruce má Marka Židlického a Ondřeje Pavelce. Radim Rulík se dnes neúčastní.
Ze zámoří přijdou očekávatelné zprávy. Podle informací iSportu se bude muset národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku určitě obejít bez obránce Radko Gudase. A s největší pravděpodobností i bez gólmana Lukáše Dostála, hlavního hrdiny ze zlaté Prahy v roce 2024. Více čtěte ZDE >>>
V brance zažil při výhřed nad Dánskem velký debut Josef Kořenář, vepředu zářili David Tomášek i kapitán Roman Červenka. Jak si Češi na úvod turnaje vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).