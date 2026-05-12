MS v hokeji ONLINE: Crosby posílí Kanadu! Jak se rýsuje první formace Česka?
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 12. května 2026
Ze zámoří dorazila další špatná zpráva pro český tým. Ani Dan Vladař na šampionát do Švýcarska nedorazí. Brankář Philadelphie Flyers si už během prvního kola play off proti Pittsburghu natrhl šlachu v pravé ruce a chytal se zraněním. Po sérii s Carolinou byl volný. Jenže tušil, že mistrovství světa nejspíš odpíská. Po výstupních pohovorech naděje zhasla docela. „Neměli jsme ani čas se bavit, jakou bych mohl mít pozici,“ přiznal 28letý gólman. Celý rozhovor pro iSport čtěte ZDE>>>
Na poslední chvíli se na seznam účastníků mistrovství světa přidalo nejzvučnější jméno! Tradiční kanadský kapitán Sidney Crosby pojede po loňském propadáku Javorových listů ve čtvrtfinále také na letošní turnaj. Kanada bude muset vyřešit otázku kapitána, protože předběžně „C“ dostal devatenáctiletý talent Macklin Celebrini. Crosby se tak v závěru skupiny utká také s českým národním týmem.
Čeští hokejisté absolvovali první trénink ve Fribourgu, kde odehrají základní skupinu MS. Blümel trénoval v útočné formaci s Červenkou a Sedlákem.
Český tým dnes trénoval v tomto složení: Kořenář, Pavlát, Kváča - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík, Mandát.
„Byl jsem ve spojení s Ondřejem Pavelcem (trenér brankářů reprezentace). Psali jsme si i volali. Věděl o veškerých mých zraněních. Nějak se to dostalo i do českých médií, takže se o tom mluvilo už tam. Ondra věděl, jak na tom asi jsem, že letos pro mě mistrovství bohužel nebude. O tom, jakou bych mohl mít pozici, jsme se ani nestihli bavit. Nebyl čas si o tom popovídat,“ pokračoval Vladař.
Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr na nedělní tiskové konferenci při oznamování nominace uvedl, že z dvanácti oslovených hráčů NHL se omluvilo devět. Po Švédských hrách už se nevešel do nominace Adam Klapka. Jméno dalšího pražského rodáka Vladaře je jedenácté, které si trenér Radim Rulík mohl škrtnout. Už dřív šampionát odpískali brankáři Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z Utahu.
Trenér hokejistů LotyšskaHarijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je i útočník Sandis Vilmanis, který si v této sezoně odbyl premiéru v NHL v dresu Floridy. Dvanáct hráčů se podílelo na mistrovství světa 2023 v Rize a Tampere na největším úspěchu Lotyšů v historii, tedy bronzu.
Nominace hokejistů Lotyšska:
Brankáři: Gustavs Grigals (SaiPa Lappeenranta/Fin.), Kristers Gudlevskis (Bremerhaven/Něm.), Mareks Mitens (Banská Bystrica/SR),
obránci: Arturs Andžans (Hämmenlinna/Fin.), Arvils Bergmanis (Troja-Ljungby/Švéd.), Oskars Cibulskis (Herning/Dán.), Ralfs Freibergs (Vítkovice/ČR), Roberts Mamčičs (Karlovy Vary/ČR), Alberts Šmits (Jukurit Mikkeli/Fin.), Miks Tumanovs (Jokerit Helsinky/Fin.), Kristaps Zile (Liberec/ČR),
útočníci: Patriks Zabusovs (Zemgale), Toms Andersons (La Chaux-de-Fonds/Švýc.), Rudolfs Balcers (Curych/Švýc.), Oskars Batna (Pelicans Lahti/Fin.), Filips Buncis (Rungsted/Dán.), Martinš Dzierkals (Sparta Praha/ČR), Haralds Egle (Karlovy Vary/ČR), Renars Krastenbergs (Olomouc/ČR), Oskars Lapinskis (Langnau/Švýc.), Olivers Murnieks (Saint John/QMJHL), Glebs Prohorenkovs (Niagara University/NCAA), Kristaps Skrastinš (University of New Hampshire/NCAA), Deniss Smirnovs (Kloten/Švýc.), Sandis Vilmanis (Florida/NHL, Charlotte/AHL).
Švýcaři mají v nominaci na domácí MS šest posil z NHL. Kádr kouče Jana Cadieuxe posílil oproti Švédských hrám v Ängelholmu z minulého týdne jen obránce Janis Moser z Tampy Bay. Doplnil tak zadáka Romana Josiho z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piuse Sutera ze St. Louis.
„Musí se najít chemie v týmu, tým musí šlapat. Součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho úspěch určitě nepřijde,“ vykládal před odletem Roman Červenka. Po rozhovorech se ještě vyfotil s fanoušky a zamířil za bezpečnostní kontrolu. Jako jediný z týmu na sobě neměl speciální červenomodré sako. „Jak dělám hodně kliků, bylo mi těsné přes ruce,“ vysvětlil s úsměvem.
Jako jeden z posledních hráčů dorazil na letiště Roman Červenka. S úsměvem na tváři a po mistrovských oslavách hladce oholen a s čerstvým sestřihem na hlavě.
Ohledně brankáře Daniela Vladaře z NHL nejsou žádné nové informace. Zdravotní prohlídku by měl teprve absolvovat.
Zatímco Roman Červenka jede na třinácté mistrovství světa v kariéře, pro řadu hráčů půjde o premiéru. „Je splněný sen zahrát si s někým jeho kalibru. Těším se, až se od něj budu moct něco naučit,“ řekl o lídrovi reprezentace nováček Jaroslav Chmelař.
K týmu už se připojil i útočník Matěj Blümel z farmy Bostonu v AHL.
Česká reprezentace bude ve 12:45 odlétat z pražského letiště do dějiště mistrovství světa ve Švýcarsku. Jako jedni z prvních přišli na odbavení brankáři Josef Kořenář a Petr Kváča.
Vybráno, nominováno a dnes se letí. Směr Bern, odkud bude národní tým dojíždět autobusem do půl hodiny vzdáleného Fribourgu. V něm sice panuje hokejová horečka po obrovských oslavách premiérového ligového titulu, ovšem taky hotelová omezenost. V pátek Češi skočí do šampionátu bitvou s Dány, přečtěte si ZDE v jaké sestavě>>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na MS deset posil z NHL. Nově se do týmu po Švédských hrách v Ängelholmu zařadili bek Mattias Ekholm z Edmontonu a Oscar Sundqvist ze St. Louis, jenž spolu s dalšími dvanácti hráči bude debutovat na velké mezinárodní akci.
„Nevešel se.“ Tak znělo oficiální zdůvodnění trenéra národního týmu Radima Rulíka poté, co ze sestavy pro mistrovství světa škrtl jméno Adama Klapky. Na nominační tiskové konferenci další důvody nepřidal. V obecné rovině hovořil, že pro velkou mezinárodní akci je zapotřebí zejména bruslařská obratnost na širokém kluzišti. Obrovi z Calgary nevyšel přípravný turnaj ve Švédsku, na druhou stranu má v NHL už 116 startů. Koučem nezodpovězený dotaz trvá: proč útočník nejede?Více čtěte ZDE>>>
Tři posily z NHL mají v kádru pro mistrovství světa hokejisté Německa. Kouč Harold Kreis může počítat s brankářem Philippem Grubauerem ze Seattlu, obráncem Moritzem Seiderem z Detroitu a útočníkem Joshuou Samanským z Edmontonu. Jeho hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzivní lídr Oilers, ve výběru chybí, protože není stoprocentně fit poté, co před play off byl měsíc mimo hru kvůli zranění kolena.
Po čtyřech letech se navleče do reprezentačního mundúru. „Nemohl jsem se dočkat!“ hlásí Matěj Blümel v rozhovoru pro Sport. Po hektických dnech, kdy se ve Spojených státech balil na cestu domů, si s nefalšovanou radostí vychutnal zprávu o nominaci na mistrovství světa. Po psychicky náročné sezoně na farmě Bostonu věří, že ve Švýcarsku naplno rozbalí, co se za poslední roky naučil a co českému oku zůstávalo poměrně zapovězeno. Celý rozhovor s Matějem Blümelem čtěte ZDE>>>
Česká reprezentace nominovala kádr na mistrovství světa! Jak působí z pohledu expertů podcastu Zimák? V tradičním pondělním vysílání probrali absence Adama Klapky a Petra Sikory, zařazení mladých hráčů, komunikaci trenéra národního týmu Radima Rulíka, palčivý problém v brankovišti nebo překvapení nominace. Na sestavu se podívali bývalý člen národního týmu Jaroslav Bednář spolu s redaktory Sportu Patrikem Czepiecem, Zdeňkem Jandou a Miroslavem Horákem.
Pár dnů před startem mistrovství světa řešil podobné trable jako Radim Rulík. Kouči slovenských hokejistů Vladimíru Országhovi se postupně omlouvaly opory, ať už z předešlých šampionátů, nebo z únorové olympiády. Čtvrtý tým z Her v Itálii vyrazí do Švýcarska v omlazené sestavě, i proto se těsně před turnajem zříká jakéhokoliv tlaku. „Kanada, Češi a Švédové jsou absolutními favority. Nejen ve skupině, ale i na medaili,“ vypálil Országh. Více čtěte ZDE>>>