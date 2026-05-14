MS v hokeji ONLINE: Další český trénink. Národní tým poprvé zkouší hlavní halu ve Fribourgu
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Na tréninku panuje opět humorná atmosféra. Jaroslav Chmelař při cvičení zkazil přihrávku na modrou čáru a od Tomáše Cibulky se ozvalo: „Dobře!“ Brzy obránce Edmonton Oilers se při tom ušklíbl, stejně jako Chmelař.
Jako první se na ledě BCF arény objevil Ondřej Pavelec, trenér gólmanů.
Národní tým zkouší hlavní halu ve Fribourgu vůbec poprvé. Třetí trénink na MS před chvílí začal, tedy spíš jeho uvítací část. Největšími nedočkavci Matěj Blümel, Marek Alscher, ale z kabiny už vyjíždí další borci.
Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky. Více čtěte ZDE>>>
Letošní mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko, Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře. Dosud lidé u Tipsportu, Fortuny a Chance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si lidé v ČR vsadili zhruba 2,8 miliardy Kč, letos bookmakeři očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Slováci mají v nominaci na MS devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.
Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL)
Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL)
Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL)
S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Více čtěte ZDE>>>
Český trénink skončil zhruba ve 12.30 v pohodové atmosféře, hráči se sešli v kruhu kolem trenéra Radima Rulíka. Panuje tradičně natěšená nálada před prvním zápasem turnaje, který v pátek národní tým svede s Dánskem. Zítra si poprvé osahá hlavní halu.
V nominaci dánských hokejistů je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL. Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.
Tomáš Plekanec ted řídí hru v oslabení. Názorně zajel za Ondřejem Beránkem a ukazoval mu, kde přesně pozičně by se měl pohybovat. Brání ve dvojici s Jiřím Černochem.
Jednotlivé české pětky teď trénují pobyt a pohyb hráčů v útočném pásmu při vyrovnaném poměru sil na hřišti. Na přesilovky ještě nedošlo.
Focení akorát absolvuje i kapitán Roman Červenka. Vrátil se do míst, kde už pred lety působil.
Právě začal český nácvik v tréninkové hale ve Fribourgu. Na branku střílí mladíci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Marek Alscher, Matěj Blümel a Tomáš Cibulka.
Zprávy ze dne 12. května 2026
Ze zámoří dorazila další špatná zpráva pro český tým. Ani Dan Vladař na šampionát do Švýcarska nedorazí. Brankář Philadelphie Flyers si už během prvního kola play off proti Pittsburghu natrhl šlachu v pravé ruce a chytal se zraněním. Po sérii s Carolinou byl volný. Jenže tušil, že mistrovství světa nejspíš odpíská. Po výstupních pohovorech naděje zhasla docela. „Neměli jsme ani čas se bavit, jakou bych mohl mít pozici,“ přiznal 28letý gólman. Celý rozhovor pro iSport čtěte ZDE>>>
Na poslední chvíli se na seznam účastníků mistrovství světa přidalo nejzvučnější jméno! Tradiční kanadský kapitán Sidney Crosby pojede po loňském propadáku Javorových listů ve čtvrtfinále také na letošní turnaj. Kanada bude muset vyřešit otázku kapitána, protože předběžně „C“ dostal devatenáctiletý talent Macklin Celebrini. Crosby se tak v závěru skupiny utká také s českým národním týmem.
Čeští hokejisté absolvovali první trénink ve Fribourgu, kde odehrají základní skupinu MS. Blümel trénoval v útočné formaci s Červenkou a Sedlákem.
Český tým dnes trénoval v tomto složení: Kořenář, Pavlát, Kváča - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík, Mandát.