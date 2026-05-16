MS v hokeji ONLINE: Fantomas na kostce, sklidil velký potlesk. Mluvil o něm i Šlégr
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 16. května 2026
Velký potlesk ve Fribourgu sklidil při zápase Česka se Slovinskem na kostce vyobrazený Fantomas. Před utkáním o něm s potěšujícím výrazem po dopoledním rozbruslení mluvil i generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.
Překvapení! Podle zveřejněné sestavy na Slovince z ní vypadl Matěj Blümel. Je pouze na tribuně, jeho místo v první formaci zabral Jan Mandát. Třináctým útočníkem bude Jiří Černoch, do akce jde Michal Kovařčík ve čtvrté formaci.
První reprezentační zápas se svým bratrem Martinem odehrál útočník Komety Kristián Pospíšil. Rovnou zařídili první gól proti Norsku, čímž pomohli k výhře 2:1. „Já jsem si na střídačce sednul a hlavou mi proběhlo, jak mi přihrával před panelákem před patnácti lety. Pocity, které mi nikdo nevezme. Ale bráchovi jsem říkal, že tu nehrajeme jako sourozenci, ale za Slovensko. Musíme se postavit za celou partu. A ukázat se každému, kdo nás zpochybňuje,“ pronesl třicetiletý útočník Slováků.
„Tři body jsou pro mladé mužstvo velmi důležité. Ztráceli jsme puky z nervozity. Vítězství jsme urvali. Musíme dělat lepší rozhodnutí s pukem. V některých fázích je třeba být kompaktnější. Po první třetině se zlepšila naše disciplína. Máme čtyři hráče, kteří dosud nezasáhli do zápasu, hledáme naladění. Musíme být rozumní, čeká nás sedm zápasů za jedenáct dnů. Chyby u mladého mužstva budou, ale druhý hráč ji musí napravit,“ hodnotil první slovenské vítězství 2:1 nad Norskem trenér Vladimír Országh.
Vedení reprezentace dopsalo na turnajovou soupisku pro MS obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední volné místo je vyhrazené gólmanovi (Petr Kváča). Tímto je jasné, že mužstvo už nečeká na žádnou případnou posilu z NHL. Teoreticky pouze na gólmana Jakuba Dobeše, jehož Canadiens jsou ale blízko postupu do finále konference.
Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr potvrdil informace iSportu. Lukáš Dostál do Švýcarska nedorazí.
Do cvičení se zapojuje i asistent trenéra Marek Židlický. A kdyby nebyl v teplákovce, nepoznáte, že už nehraje. Pořád to má v ruce.
Na dobrovolném rozbruslení českého týmu před zápasem se Slovinskem je toto složení:
- Pavlát, Kváča
- Kempný, Ščotka, Galvas, Cibulka, Alscher
- Chmelař, Beránek, Kovařčík, Černoch, Mandát
Trénink vede Jiří Kalous, k ruce má Marka Židlického a Ondřeje Pavelce. Radim Rulík se dnes neúčastní.
Ze zámoří přijdou očekávatelné zprávy. Podle informací iSportu se bude muset národní tým na mistrovství světa ve Švýcarsku určitě obejít bez obránce Radko Gudase. A s největší pravděpodobností i bez gólmana Lukáše Dostála, hlavního hrdiny ze zlaté Prahy v roce 2024. Více čtěte ZDE >>>
V brance zažil při výhřed nad Dánskem velký debut Josef Kořenář, vepředu zářili David Tomášek i kapitán Roman Červenka. Jak si Češi na úvod turnaje vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší).
Zprávy ze dne 15. května 2026
Dominik Kubalík v utkání potvrdil roli střelce, když otevřel skóre zápasu. Hodnotil ho následovně: „Start se nám povedl, zápas jsme zvládli. Musíme zregenerovat, připravit se na Slovince. Říkali jsme si, že půjdeme do tlaku, budeme hrát jednoduše, aby nám něco spadlo. Drželi jsme u nich puk, to se dařilo. Pramenil z toho můj gól. Chtěl jsem dávat gól na zadní tyč. Když dáte první, spadne to z vás, rozhodnutí pak bývají jednodušší. Víme, jak silný tým dokážeme být, je to o týmové práci."
MatějBlümel prožil po čtyřech letech návrat na mistrovství světa i na široké kluziště: „Bylo to po dlouhé době taky za reprezentaci. Nový trenér a systém, tak trochu staronová lajna. Zvykám si. Bylo to náročné, ale jsem rád, že jsme vyhráli, že bereme tři body. Když jsem dával puk do prázdné branky, trošku se mi ruce klepaly, i když tam gólman nebyl. V tomhle to bylo těžší. Mrzelo nás, že Kořen přišel o nulu, předvedl několik skvělých zákroků. I před gólem se skvěle roztáhl, já jsem klepal, vypadalo to, jako bych jim fandil. Ale jsem rád, že jsme to zvládli."
Josef Kořenář na téma, jestli čeká, jak dopadne lékařská prohlídka Lukáše Dostála, jenom uvedl:
„S prominutím je mi to jedno. Jsme s kluky teď tady ve třech a jestli někdo přijede, to neovlivníme.“
Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do světového šampionátu. Proti Dánsku vyhráli 4:1. Takhle zápas hodnotil brankář Josef Kořenář: „Je to určitě pro nás důležitá výhra. Pro nás všechny. Já to říkám kolikrát, že se snažím chytat každé utkání stejně. Nechystám se nějak speciálně. Nechci s tím mást hlavu. Ať je to v extralize nebo tady. Chci dělat jedno a to samé.“
Měli jste obavy, jestli tým naplněný mládím i nováčky vstup do turnaje zvládne? Nebojte, povedlo se. Český výběr začal šampionát pohodlnou výhrou 4:1 nad nevyzpytatelnými Dány. Na úvod ukázal, na co chce spoléhat. Bojovnost, poctivost, dodržování herní šablony. Více o zápase čtěte ZDE>>>
Ve Švýcarsku působí čtyři roky, dvakrát s Curychem vyhrál ligu, je nejlepším brankářem prestižní soutěže. I tak 34letý brankář Šimon Hrubec šanci v reprezentaci nedostal, takže mistrovství světa bude sledovat na dálku. „Klukům moc držím palce!“ hlásí. Redaktor iSportu ho navštívil v Curychu a elitní brankář se snažil fanouškům, chystajícím se do Švýcarska, dát praktických rad. Ta hlavní zní: Nepřekračujte rychlost! Více čtěte ZDE>>>
V menší tréninkové hale se na sobotní zápas s českou reprezentací připravuje Slovinsko. Na ledě je i český rodák Lukáš Horák, brankář outsidera turnaje.
V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17 hráčů, kteří se loni podíleli na návratu mezi elitu ze skupiny A divize I z prvního místa před dalším postupujícím Itálií.
Kapitánem české reprezentace bude Roman Červenka. Potvrdila se tak obecná očekávání. Dnešním startem proti Dánsku překoná čtyřicetiletý útočník rekord Davida Výborného v počtu účastí na MS. Asistenty mu budou dělat Filip Hronek a Lukáš Sedlák.