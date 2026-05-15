MS v hokeji ONLINE: Je mi to jedno... Kořenář se po zápase vyjádřil k Dostálovi

Lukáš Sedlák, Roman Červenka, Matěj Blümel se radují z gólu a výhry nad Dánskem
Jaroslav Chmelař v potyčce proti Dánsku
Jaroslav Chmelař v potyčce
Tomáš Galvas proti Dánsku
Tomáš Galvas přihrává, za ním stojí Martin Kaut
Gól Romana Červenky proti Dánsku
Prosadil se kapitán Roman Červenka
MS v hokeji
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 15. května 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 23:15

Josef Kořenář na téma, jestli čeká, jak dopadne lékařská prohlídka Lukáše Dostála, jenom uvedl:
„S prominutím je mi to jedno. Jsme s kluky teď tady ve třech a jestli někdo přijede, to neovlivníme.“

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 23:14

Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do světového šampionátu. Proti Dánsku vyhráli 4:1. Takhle zápas hodnotil brankář Josef Kořenář: „Je to určitě pro nás důležitá výhra. Pro nás všechny. Já to říkám kolikrát, že se snažím chytat každé utkání stejně. Nechystám se nějak speciálně. Nechci s tím mást hlavu. Ať je to v extralize nebo tady. Chci dělat jedno a to samé.“

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 15:26

Ve Švýcarsku působí čtyři roky, dvakrát s Curychem vyhrál ligu, je nejlepším brankářem prestižní soutěže. I tak 34letý brankář Šimon Hrubec šanci v reprezentaci nedostal, takže mistrovství světa bude sledovat na dálku. „Klukům moc držím palce!“ hlásí. Redaktor iSportu ho navštívil v Curychu a elitní brankář se snažil fanouškům, chystajícím se do Švýcarska, dát praktických rad. Ta hlavní zní: Nepřekračujte rychlost! Více čtěte ZDE>>>

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 15:20

V menší tréninkové hale se na sobotní zápas s českou reprezentací připravuje Slovinsko. Na ledě je i český rodák Lukáš Horák, brankář outsidera turnaje.

Velká Británie
15. května 2026 · 14:51

V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17 hráčů, kteří se loni podíleli na návratu mezi elitu ze skupiny A divize I z prvního místa před dalším postupujícím Itálií.

Česko
15. května 2026 · 14:00

Kapitánem české reprezentace bude Roman Červenka. Potvrdila se tak obecná očekávání. Dnešním startem proti Dánsku překoná čtyřicetiletý útočník rekord Davida Výborného v počtu účastí na MS. Asistenty mu budou dělat Filip Hronek a Lukáš Sedlák.

Česko
15. května 2026 · 13:45
15. května 2026 · 13:35

Přestože se letos na olympiádě představily všechny největší hokejové hvězdy, řada spektakulárních hráčů se ukáže i na mistrovství světa ve Švýcarsku. Na první dobrou zaujme fanoušky účast devatenáctileté naděje Kanady Macklina Celebriniho, který dostal v nabitém kádru roli kapitána. Na šampionátu nebude chybět ani tahoun Floridy, který v NHL letos vůbec nenastoupil. Podívejte se na přehled skvělých hráčů, kteří ozdobí MS ZDE>>>

Dánsko
15. května 2026 · 12:58

Dánové řeší jen pár hodin před úvodním duelem s českou reprezentací pořádnou komplikaci. Ze zápasu jim kvůli vleklým potížím s hrudníkem vypadl Frederik Dichow, očekávaná brankářská jednička. Pětadvacetiletý gólman HV71 sice ještě ve čtvrtek vyjel s týmem na poslední trénink ve fribourgské BCF Areně, jenže jednotku nedokončil a předčasně zamířil do kabiny. Dánská média mluví o „hororové zprávě“.

 

Dichowa trápily zdravotní potíže prakticky celou sezonu, od října chytal jen minimálně. Přesto se zdálo, že šampionát stihne, nedávno odchytal generálku proti Slovensku a Dánové ho ještě ve čtvrtek zapsali na turnajovou soupisku. Jenže návrat se nekoná. Místo pátého mistrovství světa čeká téměř dvoumetrového brankáře odjezd domů a Dánsku zůstává před zápasem s Českem velmi nejistá situace v brankovišti. K dispozici jsou Mads Soegaard, který působí převážně na farmě Ottawy v Belleville, a Nicolaj Henriksen z Esbjergu, jenž má být na soupisku dopsán ještě před utkáním.

Německo
15. května 2026 · 12:51

Hokejisty Německa posílí útočník Lukas Reichel z Bostonu, který dohrával sezonu na farmě v Providence v AHL. Na účasti na šampionátu se třiadvacetiletý synovec olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela dohodl poté, co uzavřel s Bruins v NHL novou roční smlouvu na 950 tisíc dolarů.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:50

O českém kapitánovi bude jasno až poté, co volbu trenéři oznámí hráčům. Nicméně všechny náznaky vedou k Romanu Červenkovi. Útočník Michal Kovařčík, který zatím nefiguruje v základní sestavě 12 útočníků, by se měl zapojit do hry v případě, že vypadne jeden z centrů.

Česko
15. května 2026 · 12:49

Asistent Jiří Kalous promluvil před zápasem s Dánskem. „Řešili jsme ještě trošku defenzivní zónu, protože prostor, i když to tak zvenčí nevypadá, je opravdu velký. To není z pohledu obrany jednoduché zvládnout. Budeme to drilovat furt. Byl prostor i na přesilovky čtyři na tři a pět na tři, aby si to hráči v klidu mohli oťukat. Do pět na tři jsme zařadili Dominika Kubalíka, zatím to tak je, má výbornou střelu. Hráči mají nějaké noty, ale jsou špičkoví a ví, jak hrát, reagovat. Vždycky je dobrý, když se na ledě domluví. Jinak led byl dnes lepší. Chceme dobře vstoupit do turnaje, věřím, že se nám to povede.“

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:41

Šlégr mluvil i o tom, že je Lukáš Dostál brankář, který dlouhodobě prokazuje kvality. Zájem tedy má reprezentace velký.Čas je až tolik netlačí, počkají na výstupní prohlídku. Pokud jde o gólmana Jakuba Dobeše z Montrealu, je to zatím předčasné, protože Canadiens vedou 3:2

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:40

GM Šlégr potvrdil, že má reprezentace zájem o Lukáše Dostála, který v noci vypadnul z play off NHL. Ale musejí počkat na výstupní prohlídku.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:14

Trenéři si svolali kolečko ve středu hřiště. Radim Rulík k hráčům promlouvá, žádá po nich čistou hlavu do zápasu. Tímto také rozbruslení před prvním zápasem Česka na šampionátu končí.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:13

Nebezpečná letka pro přesilovku pět na tři dobré dvě minuty diskutovala o tom, kudy by kombinaci chtěla vést. Trenéři trpělivě přihlíží na modré čáře, do plánů Červenky a spol. nevstupují.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:09

Přichází čas na přesilovku pět na tři. Tam je navíc ke stávající čtveřici Dominik Kubalík. Možná je to alternativa speciálně pro dvojnásobnou početní výhodu. V té klasické pět na čtyři při minulém tréninku byl místo Kubalíka mladík Matyáš Melovský.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:04

Právě probíhá nácvik přesilových her 4 na 3. V té české elitní čtyřce podle očekávání Hronek, Tomášek, Červenka a Sedlák.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 12:00

Odhadovaná sestava podle rozbruslení.

 

Blümel - Sedlák - Červenka
Flek - Tomášek - Voženílek
Kubalík - Melovský - Kaut
Beránek - Černoch - Chmelař

 

Hronek - Kempný
Hájek - Cibulka
Ticháček - Alscher
Galvas

 

Kořenář (Pavlát)

 

Trenéři mohou do sestavy zařadit také 13. útočníka Michala Kovařčíka, kdyby Česku vypadl centr, jako se stalo třeba v zápase EHT v Českých Budějovicích v případě Michaela Špačka

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
15. května 2026 · 11:54

Podle střídání v brance se zdá, že příprava na zápas je uzpůsobena Josefu Kořenářovi, který by měl v české brance podle dostupných indicií začít. Trenérský štáb to nicméně zřejmě nepotvrdí dříve než hodinu před zápasem.

