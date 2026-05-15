MS v hokeji ONLINE: Je mi to jedno... Kořenář se po zápase vyjádřil k Dostálovi
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Josef Kořenář na téma, jestli čeká, jak dopadne lékařská prohlídka Lukáše Dostála, jenom uvedl:
„S prominutím je mi to jedno. Jsme s kluky teď tady ve třech a jestli někdo přijede, to neovlivníme.“
Čeští hokejisté mají za sebou vítězný vstup do světového šampionátu. Proti Dánsku vyhráli 4:1. Takhle zápas hodnotil brankář Josef Kořenář: „Je to určitě pro nás důležitá výhra. Pro nás všechny. Já to říkám kolikrát, že se snažím chytat každé utkání stejně. Nechystám se nějak speciálně. Nechci s tím mást hlavu. Ať je to v extralize nebo tady. Chci dělat jedno a to samé.“
Ve Švýcarsku působí čtyři roky, dvakrát s Curychem vyhrál ligu, je nejlepším brankářem prestižní soutěže. I tak 34letý brankář Šimon Hrubec šanci v reprezentaci nedostal, takže mistrovství světa bude sledovat na dálku. „Klukům moc držím palce!“ hlásí. Redaktor iSportu ho navštívil v Curychu a elitní brankář se snažil fanouškům, chystajícím se do Švýcarska, dát praktických rad. Ta hlavní zní: Nepřekračujte rychlost! Více čtěte ZDE>>>
V menší tréninkové hale se na sobotní zápas s českou reprezentací připravuje Slovinsko. Na ledě je i český rodák Lukáš Horák, brankář outsidera turnaje.
V nominaci hokejistů Velké Británie na mistrovství světa je i útočník Liam Kirk z Eisbären Berlín, který v sezoně 2023/24 působil v extraligovém Litvínově. Je jedním ze 17 hráčů, kteří se loni podíleli na návratu mezi elitu ze skupiny A divize I z prvního místa před dalším postupujícím Itálií.
Kapitánem české reprezentace bude Roman Červenka. Potvrdila se tak obecná očekávání. Dnešním startem proti Dánsku překoná čtyřicetiletý útočník rekord Davida Výborného v počtu účastí na MS. Asistenty mu budou dělat Filip Hronek a Lukáš Sedlák.
Přestože se letos na olympiádě představily všechny největší hokejové hvězdy, řada spektakulárních hráčů se ukáže i na mistrovství světa ve Švýcarsku. Na první dobrou zaujme fanoušky účast devatenáctileté naděje Kanady Macklina Celebriniho, který dostal v nabitém kádru roli kapitána. Na šampionátu nebude chybět ani tahoun Floridy, který v NHL letos vůbec nenastoupil. Podívejte se na přehled skvělých hráčů, kteří ozdobí MS ZDE>>>
Dánové řeší jen pár hodin před úvodním duelem s českou reprezentací pořádnou komplikaci. Ze zápasu jim kvůli vleklým potížím s hrudníkem vypadl Frederik Dichow, očekávaná brankářská jednička. Pětadvacetiletý gólman HV71 sice ještě ve čtvrtek vyjel s týmem na poslední trénink ve fribourgské BCF Areně, jenže jednotku nedokončil a předčasně zamířil do kabiny. Dánská média mluví o „hororové zprávě“.
Dichowa trápily zdravotní potíže prakticky celou sezonu, od října chytal jen minimálně. Přesto se zdálo, že šampionát stihne, nedávno odchytal generálku proti Slovensku a Dánové ho ještě ve čtvrtek zapsali na turnajovou soupisku. Jenže návrat se nekoná. Místo pátého mistrovství světa čeká téměř dvoumetrového brankáře odjezd domů a Dánsku zůstává před zápasem s Českem velmi nejistá situace v brankovišti. K dispozici jsou Mads Soegaard, který působí převážně na farmě Ottawy v Belleville, a Nicolaj Henriksen z Esbjergu, jenž má být na soupisku dopsán ještě před utkáním.
Hokejisty Německa posílí útočník Lukas Reichel z Bostonu, který dohrával sezonu na farmě v Providence v AHL. Na účasti na šampionátu se třiadvacetiletý synovec olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela dohodl poté, co uzavřel s Bruins v NHL novou roční smlouvu na 950 tisíc dolarů.
O českém kapitánovi bude jasno až poté, co volbu trenéři oznámí hráčům. Nicméně všechny náznaky vedou k Romanu Červenkovi. Útočník Michal Kovařčík, který zatím nefiguruje v základní sestavě 12 útočníků, by se měl zapojit do hry v případě, že vypadne jeden z centrů.
Asistent Jiří Kalous promluvil před zápasem s Dánskem. „Řešili jsme ještě trošku defenzivní zónu, protože prostor, i když to tak zvenčí nevypadá, je opravdu velký. To není z pohledu obrany jednoduché zvládnout. Budeme to drilovat furt. Byl prostor i na přesilovky čtyři na tři a pět na tři, aby si to hráči v klidu mohli oťukat. Do pět na tři jsme zařadili Dominika Kubalíka, zatím to tak je, má výbornou střelu. Hráči mají nějaké noty, ale jsou špičkoví a ví, jak hrát, reagovat. Vždycky je dobrý, když se na ledě domluví. Jinak led byl dnes lepší. Chceme dobře vstoupit do turnaje, věřím, že se nám to povede.“
Šlégr mluvil i o tom, že je Lukáš Dostál brankář, který dlouhodobě prokazuje kvality. Zájem tedy má reprezentace velký.Čas je až tolik netlačí, počkají na výstupní prohlídku. Pokud jde o gólmana Jakuba Dobeše z Montrealu, je to zatím předčasné, protože Canadiens vedou 3:2
GM Šlégr potvrdil, že má reprezentace zájem o Lukáše Dostála, který v noci vypadnul z play off NHL. Ale musejí počkat na výstupní prohlídku.
Trenéři si svolali kolečko ve středu hřiště. Radim Rulík k hráčům promlouvá, žádá po nich čistou hlavu do zápasu. Tímto také rozbruslení před prvním zápasem Česka na šampionátu končí.
Nebezpečná letka pro přesilovku pět na tři dobré dvě minuty diskutovala o tom, kudy by kombinaci chtěla vést. Trenéři trpělivě přihlíží na modré čáře, do plánů Červenky a spol. nevstupují.
Přichází čas na přesilovku pět na tři. Tam je navíc ke stávající čtveřici Dominik Kubalík. Možná je to alternativa speciálně pro dvojnásobnou početní výhodu. V té klasické pět na čtyři při minulém tréninku byl místo Kubalíka mladík Matyáš Melovský.
Právě probíhá nácvik přesilových her 4 na 3. V té české elitní čtyřce podle očekávání Hronek, Tomášek, Červenka a Sedlák.
Odhadovaná sestava podle rozbruslení.
Blümel - Sedlák - Červenka
Flek - Tomášek - Voženílek
Kubalík - Melovský - Kaut
Beránek - Černoch - Chmelař
Hronek - Kempný
Hájek - Cibulka
Ticháček - Alscher
Galvas
Kořenář (Pavlát)
Trenéři mohou do sestavy zařadit také 13. útočníka Michala Kovařčíka, kdyby Česku vypadl centr, jako se stalo třeba v zápase EHT v Českých Budějovicích v případě Michaela Špačka
Podle střídání v brance se zdá, že příprava na zápas je uzpůsobena Josefu Kořenářovi, který by měl v české brance podle dostupných indicií začít. Trenérský štáb to nicméně zřejmě nepotvrdí dříve než hodinu před zápasem.