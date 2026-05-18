MS v hokeji ONLINE: Kempný chyběl na rozbruslení. Proč a bude hrát se Švédy?
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Nedělní devítičlenná účast na českém tréninku je nic proti tomu, jak k dobrovolnému nácviku přistoupili Slováci. Na ledě jsou pouze obránce Meliško, útočníci Liška, Nauš a brankáři Gajan s Rabčanem, novou posilou brněnské Komety. Ostatních 20 členů slovenské soupisky odpočívá po vítězství s Nory (2:1) a Italy (4:1).
Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous k absenci Michala Kempného na rozbruslení: „Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál.“
Změny se dotknou také přesilovek:
- Hronek - Kaut, Sedlák, Blümel, Červenka
- Cibulka - Tomášek, Kubalík, Flek, Voženílek
Oslabení by mělo mít toto složení:
- Ščotka, Ticháček - Černoch, Beránek
- Alscher, Hájek - Flek, Chmelař
V druhé formaci na oslabení trénuje sice Melovský, ale to se může do zápasu změnit. Flek figuroval ve dvojici právě s Chmelařem, teď nicméně trénuje přesilovku.
Podle cvičení to vypadá na tyto útoky:
- Blümel - Sedlák - Červenka
- Tomášek - Voženílek - Flek
- Kubalík - Melovský - Kaut
- Beránek - Černoch - Chmelař
Dnešní rozbruslení před zápasem je povinné. Takže by měli být na ledě všichni hráči. Je to běžná praxe poté, co v náročném programu předchází dobrovolný trénink. Teď na led dorazil i kapitán Roman Červenka.
Na ledě tedy nechybí ani hlavní kouč Radim Rulík, který na všechno dohlíží. Když jsou v den zápasu rozbruslení dobrovolná, většinou je sleduje v civilu. Tentokrát je v akci, budou následovat cvičení po pětkách.
Postupně se z kabiny ve Fribourgu dostávají na ledovou plochu další hráči. Uvidíme, zda trenéři nabídnou složení jednotlivých formací, které by se mělo oproti zápasu se Slovinskem aspoň do určité míry proměnit.
Pomalu začíná rozbruslení před důležitým skupinovým zápasem Česka se Švédskem. Zatím formou diskuze na lavičce. Ale už na led skáče Tomáš Cibulka, za ním se chystají další hráči. Nechybí Jiří Ticháček, Lukáš Sedlák, Filip Hronek nebo brankáři Petr Kváča s Dominikem Pavlátem. Sestavu ještě doplňují Marek Alscher, Libor Hájek, Matěj Blümel, Josef Kořenář nebo Dominik Kubalík.
Zprávy ze dne 17. května 2026
Asistent Tomáš Plekanec po tréninku potvrdil, že by se Matěj Blümel měl proti Švédům vrátit do sestavy. Sám se na konci zapojil s dalším asistentem Markem Židlickým do baga. „Pleky si mě tam hezky vodil,“ pousmál se útočník Michal Kovařčík. Na Plekancovi se Židlickým bylo vidět, že to pořád v sobě mají.
Trénink je dobrovolný. Sestava: Petr Kváča, Dominik Pavlát, Josef Kořenář - Jan Ščotka, Tomáš Galvas - Matěj Blümel, Jan Mandát, Jiří Černoch, Michal Kovařčík.
Před chvílí odstartoval český trénink po sobotní porážce se Slovinskem. Jako první z hráčů na led skočil Matěj Blümel, který proti Slovincům seděl na tribuně jako zdravý náhradník. Záhy ho doprovodili další hráči.
Ani pro něj, jednoho z klíčových lídrů, to nebylo nic příjemného. Lukáš Sedlák, zlatý šampion z Prahy a nedávný vládce s Pardubicemi, tentokrát musel skousnout bolavou porážku na mistrovství světa. Se Slovinci. „My jsme si to zavinili sami,“ říkal útočník, který trefil gól na 2:1. Z jeho výrazu byla patrná úleva. Ale soupeř se nepoložil. A v prodloužení slavil výhru 3:2. Celý rozhovor se Sedlákem čtěte ZDE>>>
První a dost zásadní zpráva sobotního dne přišla dlouho před utkáním se Slovinskem (2:3p) na MS ve Švýcarsku. Útočník Matěj Blümel se hned po duelu s Dánskem stěhoval na tribunu. Překvapivé řešení kouče Radima Rulíka vyvolalo v prostředí českého hokeje poprask, a to nejen u tradičního experta Zimáku Radka Dudy, ale i v případě Vladimíra Růžička, jenž v minulosti s nynějším hlavním koučem reprezentace úspěšně spolupracoval.
Ups, tak tohle se nepovedlo... Čeští hokejisté ve druhém utkání na mistrovství světa senzačně prohráli s outsiderem ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Národní tým si tak lehce zkomplikoval cestu za hladkým postupem do čtvrtfinále. V brance se poprvé na velké akci představil Dominik Pavlát, příležitost v útoku dostali Jan Mandát či Michal Kovařčík. Jak si Češi vedli? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a serveru iSport (10-nejlepší, 1-nejhorší). ZDE>>>
Zprávy ze dne 16. května 2026
Radim Rulík viděl rozhodující situaci jinak, než obránce Tomáš Galvas: „Došlo k podkopnuti našeho hráče. Jednoznačně nemělo k přečíslení dojít. Byl to faul.“
Jakub Flek byl z výsledku také hodně vykolejený: „Hodnocení nemůže být jiné než negativní. Facka, ale myslím, že byla hlavně úplně zbytečná. Měli jsme na ně.“
Tomáš Galvas, který ztratil puk v prodloužení, situaci za faul neoznačil: „To já jsem tam jel v plné rychlosti, takže možná jsem zaškobrtl. Takže si nemyslím, že bychom to měli svádět na faul.“
Nadšený brankář Lukáš Horák, který v dresu Slovinska poprvé nastoupil proti Česku, popisoval pocity z vítězství: „Dejchalo to tady Českem. Český DJ, písničky. Super zážitek. Nezapomenutelný. Užil jsem si to, bylo to speciální.“
Velký potlesk ve Fribourgu sklidil při zápase Česka se Slovinskem na kostce vyobrazený Fantomas. Před utkáním o něm s potěšujícím výrazem po dopoledním rozbruslení mluvil i generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.