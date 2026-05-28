MS v hokeji ONLINE: Kořenář chyběl na rozbruslení, ale včera trénoval individuálně
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí a ve čtvrtfinále ho čeká náročný duel proti Finsku, který je na programu ve čtvrtek od 16.20 v Curychu. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Josef Kořenář se včera zúčastnil neoficiálního individuálního tréninku. Ten týmový byl zrušený. Informace neputovala žádným oficiálním kanálem. Existuje tak šance, že by chytal.
Jiří Kalous po českém rozbruslení:
Jaká je v týmu nálada?
„Nazval bych ji koncentrovanou, hodně koncentrovanou. Věci jsou vážnější. Je to o koncentraci na utkání.“
Josef Kořenář na rozbruslení chyběl. Co to znamená?
„Co se týče gólmanů, oznámíme je opravdu až před zápasem.“
Proč jste zvolili dobrovolný nácvik?
„Dali jsme dobrovolné rozbruslení, protože program byl náročný, ještě může být. Každý podle svého pocitu, víme, o co dneska hrajeme. Každý se nějak cítil, rozhodl se.“
Jak jste se chystali na Finy?
„Měli jsme zpracované utkání, měli jsme k nim dlouhý mítink. Materiály, které nás nepřekvapily. Finové hrají důrazný hokej v osobních soubojích, výborná střela, hodně si pomáhají bloky, někdy až na hraně faulu. Chytnou hráče, nepustí ho forčekovat, touto pomocí si dělají prostor. Opravdu musíme být připravení.“
Sestava bude stejná jako s Kanadou?
„Předpokládám, že sestava bude podobná.“
Načetli jste si nové prostředí, nebo je to víc o zkušenostech hráčů?
„Já bych řekl, že druhá varianta je správně. Haly jsou principielně stejné, led vypadá velmi dobře. Spousta hráčů už v aréně hrála, zná ji. Neměl by to být problém. Vypadalo to, že to je v pohodě, je tady chladněji než ve Fribourgu, tak nám to připadalo.“
Tréninku se podle všeho účastní devět hráčů a dva brankáři. Těžko v tuto chvíli odhadnout, jaká bude pozice brankáře Josefa Kořenáře, nicméně na ledě není. To by mohlo leccos naznačovat, nicméně je třeba počkat na potvrzující zprávu od asistenta reprezentace Jiřího Kalouse po rozbruslení.
Čeští hráči začali rozbruslení před čtvrtfinálovým zápasem s Finskem. Uvidíme, jaká bude účast. Nácvik je dobrovolný, nicméně včera se trénink zrušil.
Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem opět sestoupil. Itálii vedl i na únorových olympijských hrách v Miláně. V příští sezoně bude Jalonen působit jako poradce v Hämeenlinně, kde v minulosti řadu let trénoval.
Zprávy ze dne 27. května 2026
O tom, že jeho kamarád a spoluhráč Roman Červenka se po 17 letech vrátil na stejné místo, promluvil i útočník Lukáš Sedlák: „Já jen doufám, že ten návrat bude úspěšnej. Je to dlouhá doba a klobouk dolů, jak dlouho hraje Červus na takové úrovni, to je něco neskutečného.“
Národní tým tehdy na MS 2009 vypadl ve čtvrtfinále se Švédy. Vedle Červenky se v týmu v hráčské roli objevili i obránce Marek Židlický, jenž měl kapitánské céčko, a útočník Tomáš Plekanec. Ti jsou v dnešním realizačním týmu. Na svém prvním šampionátu byl i týmový lékař Tomáš Vyskočil.
Jak probíhal přesun českých hokejistů na hotel do Curychu, prozradil útočník Lukáš Sedlák.
Reprezentace dorazila do Curychu, kde se chystá na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Kolem poledne národní tým vyjel z Fribourgu. Je ubytovaný ve stejném hotelu, v němž bydleli hráči při šampionátu v roce 2009. To tehdy bylo i první mistrovství pro Romana Červenku. Dnes mají hokejisté volno a regeneraci, halu v Curychu si mohou vyzkoušet při dopoledním rozbruslení. Zápas začíná ve čtvrtek v 16.20.
Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1.
Porážka 2:3 s Kanadou na mistrovství světa přinesla národnímu týmu konečnou třetí příčku v základní skupině a cestování do Curychu na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Nemuselo se to stát, kdyby reprezentace po dobrém vstupu do bitvy s favoritem postupně nevsadila na pasivitu. A kdyby se stejným nastavením jako proti Crosbymu a spol. vstoupila do předchozího duelu s Norskem, jejž skončil fiaskem. Dva bývalí vynikající hráči NHL Václav Prospal s Ladislavem Šmídem a navrch se Zbyňkem Irglem do šroubku rozebrali hru týmu Radima Rulíka.
Pozitivní sdělení na úvod: Národní tým opět po výpadku s Nory našel svoji bojovnou tvář. „Byl to z naší strany úplně rozdílný výkon,“ vykládal kouč Radim Rulík, který po porážce s hokejisty Kanady 2:3 v posledním zápase skupiny B na mistrovství světa ocenil nasazení a litoval, že mužstvo v tomto módu nevydrželo celý zápas. O středečním programu se ještě rozhodne. Jisté je, že klíčový zápas o postup sehrají čeští hráči ve čtvrtek od 16.20 hodin v Curychu proti Finům. Celý rozhovor s Rulíkem čtěte ZDE>>>
Ještě v pondělí odpoledne se Česku na mistrovství světa nabízela vcelku schůdná čtvrtfinálová stezka. Pokud by reprezentanti uhráli zápas s Norskem, šli by na Lotyše. Pobaltského soupeře si mohli také vybojovat po předchozí souhře výsledků tříbodovým vítězstvím s Kanadou, jenže přes slibný úvod padli 2:3. V cestě tak stojí Fini, ale také stěhování do Curychu. „Neovlivníme to, nebudeme se tím zabývat. Šance je,“ burcuje kapitán Roman Červenka. Seveřané ztratili ve skupině jen poslední zápas s dominantním Švýcarskem. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 26. května 2026
Michal Kempný o fanoušcích, když vypískali tým po prohře s Norskem: „Nevím, jestli jsem to někdy zažil v reprezentaci. Příjemný to nebylo. Na druhou stranu to absolutně chápu. Oni váží dalekou cestu, a pak tohle… My jsme si k tomu sedli. Moc děkujeme, že i dneska nás podporovali. A myslím si, že dneska viděli jiné mužstvo.“
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 skončila. Češi po prohře s Kanadou 2:3 na konci skupiny B zůstali na třetím místě a je jisté, že ve čtvrtek budou hrát v play off proti Finsku. Druhý tým skupiny A teprve dnes poprvé na turnaji ztratil body ve šlágru proti zatím stoprocentnímu Švýcarsku (2:4). Rulíkův tým čeká stěhování z Fribourgu do Curychu a jisté je, že v souboji nebude favoritem. Celý pavouk ZDE >>>
Pozitivní zpráva? Národní tým bojoval, nezklamal, zvedl se. Jenže hned ta negativní: Nakonec ztratil vedení 2:0, s Kanadou prohrál 2:4 a čeká ho na čtvrtfinále mistrovství světa přesun do Curychu. Takže to, co si Češi nepřáli. Navíc je čeká elitní soupeř - Finsko. Ale nasazení a energie proti Kanadě tým po Norech přeci jenom dostala psychicky o něco výš. V závěru fanoušci hráče mocně povzbuzovali: My chceme gól! Mačkali palce. Ale zámořský sok odolal. Nenechal se otrávit, šlápl na plyn a slaví. Prostě Kanada… Více čtěte ZDE>>>
Rivalita mezi USA a Kanadou znovu ožije. Američané si vítězstvím 4:1 nad Rakouskem v Curychu zajistili na poslední chvíli postup do play off mistrovství světa. Obhájci zlata z loňského roku v duelu kdo s koho vyzvou celek javorových listů, který vyhrál „českou“ skupinu ve Fribourgu. Bude to první střet severoamerických gigantů od finále olympiády v Miláně, v němž USA zvítězily 2:1 v prodloužení. „Budeme muset podat absolutně nejlepší výkon, abychom měli šanci,“ řekl útočník Matthew Tkachuk, který byl v únoru u toho. Více čtěte ZDE>>>