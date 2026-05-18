MS v hokeji ONLINE: Kořenář si pochvaloval obranu. Černoch vysvětlil řev na rozhodčí

Brankář Josef Kořenář během duelu se Švédskem
Brankář Josef Kořenář během duelu se Švédskem
Slovinci rozhodli v prodloužení a slaví historickou výhru nad Českem
Slovinská radost po historické výhře (3:2p) nad Českem
Smutek českých hokejistů po prohře se Slovinskem
MS v hokeji
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 18. května 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:41

Zítřejší trénink národního týmu je dobrovolný. Bude probíhat od 13:00 do 14:15 v tréninkové hale.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:13

„Řval jsem, že to je gól, on mi říkal, že puk byl pod kontrolou. Věděl jsem, že nebyl, že mu vyklouzl. Vzápětí jsme dali další góly. Ohromně důležité,“ hodnotil po zápase Jiří Černoch svůj neuznaný gól do branky Švédska.

 

A co řekl o druhé, platné, trefě? „Radoval jsem se, aby se šli rozhodčí podívat. Byla to úleva. Myslel jsem si, že možná nebude platit.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 23:10

„Trošku jsem se poučil z těch gólů, takže jsem pak k tomu přistoupil jinak a bylo to lepší. Kluci pomohli hodně, nepouštěli je do velkých příležitosti,“ hodnotil brankář národního týmu Josef Kořenář ubráněný závěr se Švédy.

18. května 2026 · 23:02

Hráčem utkání při výhře 4:3 nad Švédskem byl zvolen Jiří Černoch.

18. května 2026 · 23:00

Čekalo se, jak tým odpoví na blamáž se Slovinci. Odpověď je optimistická. Čeští hokejisté to zvládli! Ale stálo je to spoustu sil. A nervů. V infarktovém zápase mistrovství světa, v němž se to nejpodstatnější událo už v první třetině, nakonec vyhráli nad Švédy 4:3.Více čtěte ZDE>>>

18. května 2026 · 19:17

Čeští hokejisté nastoupí do utkání se Švédy na MS ve Fribourgu bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytat bude Josef Kořenář. Utkání sledujte od 20.20 ONLINE>>>

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 13:04

Nedělní devítičlenná účast na českém tréninku je nic proti tomu, jak k dobrovolnému nácviku přistoupili Slováci. Na ledě jsou pouze obránce Meliško, útočníci Liška, Nauš a brankáři Gajan s Rabčanem, novou posilou brněnské Komety. Ostatních 20 členů slovenské soupisky odpočívá po vítězství s Nory (2:1) a Italy (4:1).

18. května 2026 · 11:33

Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous k absenci Michala Kempného na rozbruslení: „Michal se dnes ráno necítil dobře, tak jsme mu dali volno. Uvidíme, jaký bude jeho stav večer. Zda bude schopen nastoupit, nebo ne. Když bude schopen nastoupit, tak počítáme s tím, že by hrál.“ 

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:24

Změny se dotknou také přesilovek:

  • Hronek - Kaut, Sedlák, Blümel, Červenka
  • Cibulka - Tomášek, Kubalík, Flek, Voženílek

 

Oslabení by mělo mít toto složení:

  • Ščotka, Ticháček - Černoch, Beránek
  • Alscher, Hájek - Flek, Chmelař

V druhé formaci na oslabení trénuje sice Melovský, ale to se může do zápasu změnit. Flek figuroval ve dvojici právě s Chmelařem, teď nicméně trénuje přesilovku.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:16

Na rozbruslení chybí zkušený obránce Michal Kempný.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:12

Podle cvičení to vypadá na tyto útoky:

  • Blümel - Sedlák - Červenka
  • Tomášek - Voženílek - Flek
  • Kubalík - Melovský - Kaut
  • Beránek - Černoch - Chmelař
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:03

Dnešní rozbruslení před zápasem je povinné. Takže by měli být na ledě všichni hráči. Je to běžná praxe poté, co v náročném programu předchází dobrovolný trénink. Teď na led dorazil i kapitán Roman Červenka.

 

Na ledě tedy nechybí ani hlavní kouč Radim Rulík, který na všechno dohlíží. Když jsou v den zápasu rozbruslení dobrovolná, většinou je sleduje v civilu. Tentokrát je v akci, budou následovat cvičení po pětkách.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:02

Postupně se z kabiny ve Fribourgu dostávají na ledovou plochu další hráči. Uvidíme, zda trenéři nabídnou složení jednotlivých formací, které by se mělo oproti zápasu se Slovinskem aspoň do určité míry proměnit.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
18. května 2026 · 11:00

Pomalu začíná rozbruslení před důležitým skupinovým zápasem Česka se Švédskem. Zatím formou diskuze na lavičce. Ale už na led skáče Tomáš Cibulka, za ním se chystají další hráči. Nechybí Jiří Ticháček, Lukáš Sedlák, Filip Hronek nebo brankáři Petr Kváča s Dominikem Pavlátem. Sestavu ještě doplňují Marek Alscher, Libor Hájek, Matěj Blümel, Josef Kořenář nebo Dominik Kubalík.

18. května 2026 · 09:00

Zprávy ze dne 17. května 2026

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 15:47

Asistent Tomáš Plekanec po tréninku potvrdil, že by se Matěj Blümel měl proti Švédům vrátit do sestavy. Sám se na konci zapojil s dalším asistentem Markem Židlickým do baga. „Pleky si mě tam hezky vodil,“ pousmál se útočník Michal Kovařčík. Na Plekancovi se Židlickým bylo vidět, že to pořád v sobě mají.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 14:32

Trénink je dobrovolný. Sestava: Petr Kváča, Dominik Pavlát, Josef Kořenář - Jan Ščotka, Tomáš Galvas - Matěj Blümel, Jan Mandát, Jiří Černoch, Michal Kovařčík.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
17. května 2026 · 14:29

Před chvílí odstartoval český trénink po sobotní porážce se Slovinskem. Jako první z hráčů na led skočil Matěj Blümel, který proti Slovincům seděl na tribuně jako zdravý náhradník. Záhy ho doprovodili další hráči.

17. května 2026 · 12:06

Ani pro něj, jednoho z klíčových lídrů, to nebylo nic příjemného. Lukáš Sedlák, zlatý šampion z Prahy a nedávný vládce s Pardubicemi, tentokrát musel skousnout bolavou porážku na mistrovství světa. Se Slovinci. „My jsme si to zavinili sami,“ říkal útočník, který trefil gól na 2:1. Z jeho výrazu byla patrná úleva. Ale soupeř se nepoložil. A v prodloužení slavil výhru 3:2. Celý rozhovor se Sedlákem čtěte ZDE>>>

17. května 2026 · 08:00

První a dost zásadní zpráva sobotního dne přišla dlouho před utkáním se Slovinskem (2:3p) na MS ve Švýcarsku. Útočník Matěj Blümel se hned po duelu s Dánskem stěhoval na tribunu. Překvapivé řešení kouče Radima Rulíka vyvolalo v prostředí českého hokeje poprask, a to nejen u tradičního experta Zimáku Radka Dudy, ale i v případě Vladimíra Růžička, jenž v minulosti s nynějším hlavním koučem reprezentace úspěšně spolupracoval.

ZIMÁK MS s Růžičkou a Dudou: Blümel musí hrát, mít ho na tribuně postrádá smysl • v=5&#38;amp;isport.tv

 

