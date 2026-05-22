MS v hokeji ONLINE: Lotyšům pomůže velká posila, ze zámoří dorazí Tralmaks
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým naposledy zvládl duel s Itálií (3:1), příště jde do akce v sobotu proti Slovensku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 22. května 2026
Útočník Eduards Tralmaks doplní lotyšskou reprezentaci. Připojí se po vyřazení farmářského týmu Detroitu z Grand Rapids z play off AHL. Lotyšským médiím to potvrdil generální manažer reprezentace Rudolfs Kalvitis. Griffins vypadli v noci na dnešek ve finále Centrální divize nižší zámořské soutěže po porážce s celkem Chicago Wolves 1:3 na zápasy.
Ve výběru Finska nahradí zraněného Eemila Erholtze z Kärpätu Oulu další útočník Sami Päivärinta z Hämeenlinny. Erholtz se zranil ve čtvrtečním utkání proti Lotyšsku při výhře 7:1. Je už druhým finským útočníkem, který pro zranění vypadl ze hry po Teuvovi Teräväinenovi, místo něhož byl zařazen na soupisku Konsta Helenius z Buffala.
Je nejzkušenějším českým obráncem v národním týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ale taky mohl mít v sobotu na sobě dres Slovenska. Tedy teoreticky… Před lety se Michal Kempný dočkal nabídky, aby reprezentoval zemi zpod Tater. Více čtěte ZDE >>>
Česko dopíše na soupisku Petra Kváču. Další hráče tedy nepřidá. V úvahu ovšem připadal jen Michal Postava z Detroitu.
Atmosféra lehce zhoustla, je znát, že se blíží nejdůležitější zápasy. Radim Rulík řeší individuální chyby v tréninku, kartáč dostal Jiří Černoch i jeho kolega Jaroslav Chmelař. Vše samozřejmě v rámci přípravy na zásadní boje ve skupině a ve čtvrtfinále.
Radim Rulík hodně zostra vysvětluje útočníkům, jak se dostat před bránící hráče. Nelíbí se mu, že nejsou v zápasech ve správných pozicích. Žádá drajv do branky. Apeluje taky na krátká střídání.
Čeští hráči už se převlékli zpět do tréninkových dresů, začíná nácvik před sobotním duelem se Slovenskem. Uvidíme, zda se formace promění oproti dřívějším zvykům.
Ještě než začal trénink před utkáním se Slovenskem, pustili se čeští reprezentanti do týmového focení.
Hokej je krásný v tom, že má vždycky čím překvapit. Nabídne situaci, jaká by vás ve snu nenapadla. Tak jako čtvrteční slovenský gól na MS na 3:0 proti Dánsku. Co se stalo, čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. května 2026
Gól na 3:0 od slovenského útočníka Olivera Okuliara do branky Dánska padl poměrně netradičním způsobem. ONLINE přenosy večerních utkání sledujte ZDE>>>
Oliver Okuliar scores to make it 3-0 Slovakia.— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 21, 2026
It was reviewed to see if the puck even went in, which it obviously did. #MensWorldspic.twitter.com/1LdP6HiFNM
Jsou posvátná čísla neodmyslitelně spjatá s legendou – 99 Wayne Gretzky, 66 Mario Lemieux. 68 Jaromír Jágr. A 39 Dominik Hašek. Strůjce největšího československého hokejového úspěchu v historii je zřejmě nejlepším brankářem všech dob. Bez něj by zlaté olympijské Nagano nebylo…
V zámoří je zvykem, že se čísla vyřadí. Navždy. Ale u reprezentace taková praxe není. Takže teď sledujeme na světovém šampionátu v akci Dominika Pavláta právě s číslem 39. Neúcta, nebo naopak projev úcty? A co na to říká sám Hašek? Více čtěte ZDE>>>
Sahali po senzaci. Ale už remízou způsobili velké překvapení. Norové na mistrovství světa pořádně vystrašili Kanadu, ještě dvě minuty před koncem vedli 5:4. Až 99 sekund před sirénou vyrovnal tečí Ryan O’Reilly, v prodloužení uzavřel hattrick při vítězství 6:5 Mark Scheifele. Více čtěte ZDE>>>
Čtyři roky pracoval u Ester Ledecké. Byl u jejího olympijského triumfu v Pekingu. Ale také přitom, když ji podpíral, aby vůbec mohla dojít na dopingovou kontrolu. Fyzioterapeut Michal Lešák, přezdívaný Méďa, se před šampionátem přesunul ve stejné pozici k hokejové reprezentaci. Více čtěte ZDE>>>
Slovenský tým, třeba na rozdíl od českého, poskytuje po rozbruslení před zápasem k rozhovorům i hráče. O Dánech tak promluvil Oliver Okuliar, někdejší útočník Hradce. „Můžeme očekávat fyzickou hru. Budou sázet na brejky, musíme si na ně dávat pozor. V přípravě jsem proti nim nehrál, ale zápasy jsem viděl, jsou nepříjemní. Dívali jsme se na video, víme, co by mělo platit. Víme, proti komu hráli, jak silné soupeře měli v prvních zápasech. Jdeme od zápasu k zápasu, říkal jsem to už před turnajem. Dánové jsou ale soupeři našeho ranku. Zápas, který chceme určitě vyhrávat,“ řekl pětadvacetiletý útočník.
Slovenský asistent Peter Frühauf před zápasem s Dánskem v dobré náladě. „Dneska jdeme na Dány. Víte o tom? Zrovna to změnili,“ dělal si trenér legraci před novináři. Na konci rozhovoru při odchodu přidal. „Poslední odpověď, to byla hrozná fráze, co?“ A odcházel se smíchem.
České hráče čeká na mistrovství světa volný den, jak po zápase s Itálií avizoval trenér Radim Rulík. Budou se věnovat odpočinku a regeneraci, mají volný program. Společně se sejdou na večeři. Další trénink je pak v plánu v pátek od 10 hodin dopoledne.
Zprávy ze dne 20. května 2026
Jak hodnotil zápas David Tomášek: „Hodně nepříjemný. Dřeme, je to o psychice v zakončení. Snažili jsme se jít do brány, mám dojem, že to bylo lepší než proti Slovincům. My jsme to poznali trochu z druhé strany proti Švédům, je to snazší na hlavu. Musíme si pomoct při přesilovkách. Ke konci byly sehrané dobře. Tam nám chybí klid. Ale jsme strašně rádi, že jsme nakonec ukázali sílu.“
Italský brankář Damian Clara očekával, že na něj poletí třicet, možná čtyřicet střel. Česká dominance ho překvapila. Zároveň pochválil Dominika Pavláta, který měl v jistém ohledu složitější zápas. Pro Itala šlo hlavně o fyzickou zkoušku. V posledních týdnech v Americe poznal blíže Lukáše Dostála a také slovenského trenéra brankářů v Anaheimu Petera Budaje. V ping pongu ho zatím porazit nedokázal. Ale i Češi přiznávali, že v brance má velkou budoucnost a jednou by mohl Dostála třeba i ohrozit.