MS v hokeji ONLINE: Národní tým si poprvé vyzkoušel hlavní halu ve Fribourgu
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Pusťte si nový Zimák, který rozebírá českou sestavu na MS.
Tradičně přijeli s velkými ambicemi a s cílem vylepšit dva bronzy z posledních dvou světových šampionátů. Ve švýcarském Fribourgu ale narazili Švédové na nezvyklý problém. V okolí stadionu je silně cítit zápach kravského hnoje, což reprezentanti severské země doprovodili smíchem a několika vtípky. „Dostáváte, co si zasloužíte, že?“ smál se hlavní trenér Sam Hallam. „Naštěstí je to jediný menší problém,“ dodal ve vážnějším duchu před startem šampionátu. Více čtěte ZDE>>>
Trénink českých hokejistů právě skončil.
Na tréninku panuje opět humorná atmosféra. Jaroslav Chmelař při cvičení zkazil přihrávku na modrou čáru a od Tomáše Cibulky se ozvalo: „Dobře!“ Od další sezony obránce Edmontonu Oilers se při tom ušklíbl, stejně jako Chmelař. Národní tým trénuje také v poměru tři na dva. Obránci mají problém s Romanem Červenkou, jehož šikovnost tím ještě více vynikla.
Jako první se na ledě BCF arény objevil Ondřej Pavelec, trenér gólmanů. Češi trénují v hale, v níž hrají mistři švýcarské ligy. Jeden ze zaměstnanců to dával hrdě najevo, zaťal pěst a říkal: Jsme mistři! Ve finále Fribourg porazil Davov v sedmi zápasech. Na straně poražených byli i Matěj Stránský a Filip Zadina. Oba se z MS omluvili
Národní tým zkouší hlavní halu ve Fribourgu vůbec poprvé. Třetí trénink na MS před chvílí začal, tedy spíš jeho uvítací část. Největšími nedočkavci Matěj Blümel, Marek Alscher, ale z kabiny už vyjíždí další borci.
Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky. Více čtěte ZDE>>>
Letošní mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko, Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře. Dosud lidé u Tipsportu, Fortuny a Chance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si lidé v ČR vsadili zhruba 2,8 miliardy Kč, letos bookmakeři očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Slováci mají v nominaci na MS devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.
Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL)
Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL)
Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL)
S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Více čtěte ZDE>>>
Český trénink skončil zhruba ve 12.30 v pohodové atmosféře, hráči se sešli v kruhu kolem trenéra Radima Rulíka. Panuje tradičně natěšená nálada před prvním zápasem turnaje, který v pátek národní tým svede s Dánskem. Zítra si poprvé osahá hlavní halu.
V nominaci dánských hokejistů je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL. Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.
Tomáš Plekanec ted řídí hru v oslabení. Názorně zajel za Ondřejem Beránkem a ukazoval mu, kde přesně pozičně by se měl pohybovat. Brání ve dvojici s Jiřím Černochem.
Jednotlivé české pětky teď trénují pobyt a pohyb hráčů v útočném pásmu při vyrovnaném poměru sil na hřišti. Na přesilovky ještě nedošlo.
Focení akorát absolvuje i kapitán Roman Červenka. Vrátil se do míst, kde už pred lety působil.
Právě začal český nácvik v tréninkové hale ve Fribourgu. Na branku střílí mladíci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Marek Alscher, Matěj Blümel a Tomáš Cibulka.