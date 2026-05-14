MS v hokeji ONLINE: Národní tým si poprvé vyzkoušel hlavní halu ve Fribourgu

Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
Daniel Vladař na mistrovství světa nepojede
Martins Dzierkals ze Sparty jede na MS
Brankáři Josef Kořenář (vlevo) a Petr Kváča (vpravo) vyráží na MS ve Švýcarsku
MS v hokeji
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 14. května 2026

Česko
14. května 2026 · 12:13

Pusťte si nový Zimák, který rozebírá českou sestavu na MS.

ZIMÁK K MS: Česká sestava do detailu rozebraná. Nevešel se? To přece nestačí
Švédsko
14. května 2026 · 11:51

Tradičně přijeli s velkými ambicemi a s cílem vylepšit dva bronzy z posledních dvou světových šampionátů. Ve švýcarském Fribourgu ale narazili Švédové na nezvyklý problém. V okolí stadionu je silně cítit zápach kravského hnoje, což reprezentanti severské země doprovodili smíchem a několika vtípky. „Dostáváte, co si zasloužíte, že?“ smál se hlavní trenér Sam Hallam. „Naštěstí je to jediný menší problém,“ dodal ve vážnějším duchu před startem šampionátu. Více čtěte ZDE>>>

Švédské hokejisty zaskočil během prvních tréninků na MS nezvyklý problém
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
14. května 2026 · 11:14

Trénink českých hokejistů právě skončil.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
14. května 2026 · 10:33

Na tréninku panuje opět humorná atmosféra. Jaroslav Chmelař při cvičení zkazil přihrávku na modrou čáru a od Tomáše Cibulky se ozvalo: „Dobře!“ Od další sezony obránce Edmontonu Oilers se při tom ušklíbl, stejně jako Chmelař. Národní tým trénuje také v poměru tři na dva. Obránci mají problém s Romanem Červenkou, jehož šikovnost tím ještě více vynikla.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
14. května 2026 · 10:18

Jako první se na ledě BCF arény objevil Ondřej Pavelec, trenér gólmanů. Češi trénují v hale, v níž hrají mistři švýcarské ligy. Jeden ze zaměstnanců to dával hrdě najevo, zaťal pěst a říkal: Jsme mistři! Ve finále Fribourg porazil Davov v sedmi zápasech. Na straně poražených byli i Matěj Stránský a Filip Zadina. Oba se z MS omluvili

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
14. května 2026 · 10:17

Národní tým zkouší hlavní halu ve Fribourgu vůbec poprvé. Třetí trénink na MS před chvílí začal, tedy spíš jeho uvítací část. Největšími nedočkavci Matěj Blümel, Marek Alscher, ale z kabiny už vyjíždí další borci.

Česko
14. května 2026 · 09:39

Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky. Více čtěte ZDE>>>

Brankář Dominik Pavlát na tréninku české hokejové reprezentace v dějišti mistrovství světa
14. května 2026 · 06:58

Letošní mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko, Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře. Dosud lidé u Tipsportu, Fortuny a Chance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si lidé v ČR vsadili zhruba 2,8 miliardy Kč, letos bookmakeři očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.

Zprávy ze dne 13. května 2026

Slovensko
13. května 2026 · 17:46

Slováci mají v nominaci na MS devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.

 

Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL)

Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL)

Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL)

Česko
13. května 2026 · 14:35

S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Více čtěte ZDE>>>

Dominik Pavlát se připravuje na start šampionátu
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 13:23

Český trénink skončil zhruba ve 12.30 v pohodové atmosféře, hráči se sešli v kruhu kolem trenéra Radima Rulíka. Panuje tradičně natěšená nálada před prvním zápasem turnaje, který v pátek národní tým svede s Dánskem. Zítra si poprvé osahá hlavní halu.

Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
Dánsko
13. května 2026 · 13:01

V nominaci dánských hokejistů je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL. Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:21

Tomáš Plekanec ted řídí hru v oslabení. Názorně zajel za Ondřejem Beránkem a ukazoval mu, kde přesně pozičně by se měl pohybovat. Brání ve dvojici s Jiřím Černochem.

Radim Rulík sleduje tréninkovou jednotku
Jiří Ticháček na tréninku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:01

Jednotlivé české pětky teď trénují pobyt a pohyb hráčů v útočném pásmu při vyrovnaném poměru sil na hřišti. Na přesilovky ještě nedošlo.

Roman Červenka na ledě ve Švýcarsku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 11:36

Focení akorát absolvuje i kapitán Roman Červenka. Vrátil se do míst, kde už pred lety působil.

Roman Červenka během oficiálního focení
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 11:30

Právě začal český nácvik v tréninkové hale ve Fribourgu. Na branku střílí mladíci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Marek Alscher, Matěj Blümel a Tomáš Cibulka.

Česko
13. května 2026 · 10:02

