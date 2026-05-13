MS v hokeji ONLINE: národní tým trénuje ve stejném složení. Plekanec nabíjí Kubalíkovi

První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
Daniel Vladař na mistrovství světa nepojede
Martins Dzierkals ze Sparty jede na MS
Brankáři Josef Kořenář (vlevo) a Petr Kváča (vpravo) vyráží na MS ve Švýcarsku
Roman Červenka se na letišti připojil k národnímu týmu
Matěj Blümel (vpravo) se připojil k hokejové reperzentaci před odletem na MS ve Švýcarsku
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 13. května 2026

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:01

Jednotlivé české pětky teď trénují pobyt a pohyb hráčů v útočném pásmu při vyrovnaném poměru sil na hřišti. Na přesilovky ještě nedošlo.

13. května 2026 · 11:37
13. května 2026 · 11:36

Focení akorát absolvuje i kapitán Roman Červenka. Vrátil se do míst, kde už pred lety působil.

Roman Červenka během oficiálního focení
13. května 2026 · 11:30

Právě začal český nácvik v tréninkové hale ve Fribourgu. Na branku střílí mladíci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Marek Alscher, Matěj Blümel a Tomáš Cibulka.

13. května 2026 · 10:02

Zprávy ze dne 12. května 2026

12. května 2026 · 23:33

Ze zámoří dorazila další špatná zpráva pro český tým. Ani Dan Vladař na šampionát do Švýcarska nedorazí. Brankář Philadelphie Flyers si už během prvního kola play off proti Pittsburghu natrhl šlachu v pravé ruce a chytal se zraněním. Po sérii s Carolinou byl volný. Jenže tušil, že mistrovství světa nejspíš odpíská. Po výstupních pohovorech naděje zhasla docela. „Neměli jsme ani čas se bavit, jakou bych mohl mít pozici,“ přiznal 28letý gólman. Celý rozhovor pro iSport čtěte ZDE>>>

Daniel Vladař v akci proti Carolině
12. května 2026 · 22:26

Na poslední chvíli se na seznam účastníků mistrovství světa přidalo nejzvučnější jméno! Tradiční kanadský kapitán Sidney Crosby pojede po loňském propadáku Javorových listů ve čtvrtfinále také na letošní turnaj. Kanada bude muset vyřešit otázku kapitána, protože předběžně „C“ dostal devatenáctiletý talent Macklin Celebrini. Crosby se tak v závěru skupiny utká také s českým národním týmem.

Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
12. května 2026 · 21:56

Čeští hokejisté absolvovali první trénink ve Fribourgu, kde odehrají základní skupinu MS. Blümel trénoval v útočné formaci s Červenkou a Sedlákem.

 

Český tým dnes trénoval v tomto složení: Kořenář, Pavlát, Kváča - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík, Mandát.

První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
12. května 2026 · 17:10

Trenér hokejistů LotyšskaHarijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je i útočník Sandis Vilmanis, který si v této sezoně odbyl premiéru v NHL v dresu Floridy. Dvanáct hráčů se podílelo na mistrovství světa 2023 v Rize a Tampere na největším úspěchu Lotyšů v historii, tedy bronzu.

12. května 2026 · 13:53

Švýcaři mají v nominaci na domácí MS šest posil z NHL. Kádr kouče Jana Cadieuxe posílil oproti Švédských hrám v Ängelholmu z minulého týdne jen obránce Janis Moser z Tampy Bay. Doplnil tak zadáka Romana Josiho z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piuse Sutera ze St. Louis.

12. května 2026 · 11:51

„Musí se najít chemie v týmu, tým musí šlapat. Součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho úspěch určitě nepřijde,“ vykládal před odletem Roman Červenka. Po rozhovorech se ještě vyfotil s fanoušky a zamířil za bezpečnostní kontrolu. Jako jediný z týmu na sobě neměl speciální červenomodré sako. „Jak dělám hodně kliků, bylo mi těsné přes ruce,“ vysvětlil s úsměvem.

Roman Červenka se na letišti připojil k národnímu týmu
12. května 2026 · 11:40

Jako jeden z posledních hráčů dorazil na letiště Roman Červenka. S úsměvem na tváři a po mistrovských oslavách hladce oholen a s čerstvým sestřihem na hlavě.

 

Roman Červenka v obležení novinářů před odletem na MS ve Švýcarsku
12. května 2026 · 11:34

Ohledně brankáře Daniela Vladaře z NHL nejsou žádné nové informace. Zdravotní prohlídku by měl teprve absolvovat.

12. května 2026 · 11:30

Zatímco Roman Červenka jede na třinácté mistrovství světa v kariéře, pro řadu hráčů půjde o premiéru. „Je splněný sen zahrát si s někým jeho kalibru. Těším se, až se od něj budu moct něco naučit,“ řekl o lídrovi reprezentace nováček Jaroslav Chmelař.

12. května 2026 · 11:02

K týmu už se připojil i útočník Matěj Blümel z farmy Bostonu v AHL.

Matěj Blümel na letišti před odletem na MS
12. května 2026 · 10:48

Česká reprezentace bude ve 12:45 odlétat z pražského letiště do dějiště mistrovství světa ve Švýcarsku. Jako jedni z prvních přišli na odbavení brankáři Josef Kořenář a Petr Kváča.

Brankáři Petr Kváča a Josef Kořenář
12. května 2026 · 10:20
12. května 2026 · 05:00

Vybráno, nominováno a dnes se letí. Směr Bern, odkud bude národní tým dojíždět autobusem do půl hodiny vzdáleného Fribourgu. V něm sice panuje hokejová horečka po obrovských oslavách premiérového ligového titulu, ovšem taky hotelová omezenost. V pátek Češi skočí do šampionátu bitvou s Dány, přečtěte si ZDE v jaké sestavě>>>

Jak bude na MS vypadat česká sestava?
Zprávy ze dne 11. května 2026

11. května 2026 · 18:13

Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na MS deset posil z NHL. Nově se do týmu po Švédských hrách v Ängelholmu zařadili bek Mattias Ekholm z Edmontonu a Oscar Sundqvist ze St. Louis, jenž spolu s dalšími dvanácti hráči bude debutovat na velké mezinárodní akci.

