MS v hokeji ONLINE: národní tým zveřejnil soupisku. Tři hráči zůstali (zatím) mimo
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 14. května 2026
Trenéři hokejové reprezentace zapsali na soupisku MS ve Švýcarsku prozatím dva gólmany, sedm beků a 13 útočníků. Mimo zůstali Kváča, Ščotka a Mandát.
Čeští hokejisté vyrazili na mistrovství světa překvapit a vzepřít se prognózám. Do Švýcarska přivezli mix zkušeností i nespoutanou energii bývalých úspěšných reprezentantů do dvaceti let. Na co to bude stačit a jaký hokej můžeme od národního týmu čekat? V anketě iSport.cz odpovídají vybraní experti>>>
Tohle jméno byste v elitní přesilovkové formaci vážně nečekali. Trenér českých hokejistů Radim Rulík prokázal velkou originalitu i odvahu. Vedle ostřílených mazáků Romana Červenky, Lukáše Sedláka, Davida Tomáška a Filipa Hronka zařadil teprve 21letého Matyáše Melovského. Více čtěte ZDE>>>
Už dnes musí český národní tým nahlásit direktoriátu IIHF 15 jmen hráčů do pole a dva brankáře. Schůze začíná ve 21.30. Ostatní hokejisté, kteří budou startovat v úvodním pátečním duelu MS s Dánskem, musí být známí nejpozději hodinu před úvodním buly.
Postavili nejzvučnější mančaft pro světový šampionát. Kanaďané do Švýcarska vyrazili s nabitým výběrem, který má jednoznačně aspirovat na zlato. Jeho hvězdný punc ještě znásobil a potuploval Sidney Crosby. Účast neodřekl ani po loňském čtvrtfinálovém výpadku s Dánskem, ve čtvrtek poprvé vyjel na led ve Fribourgu, kde se v závěru skupiny opět utká také s českým národním týmem. Téměř s otevřenou pusou na něj u kabin hleděl útočník Matyáš Melovský. Více čtěte ZDE>>>
Nikdo z týmu si nestěžuje. Ani na to nenadávají. Spíš to berou s humorem… Řeč je o tom, že v celé kabině ve Fribourgu je pro celý český tým i trenéry pouze jedna toaleta. „A k tomu dvě mušle,“ se smíchem se pousmál jeden z členů mužstva. Web iSport popisuje okolnosti, za jakých se na světových šampionátech vybírají šatny. A proč tu domácí, nejluxusnější, má Kanada? To není z protekce, všechno vychází z pořadí IIHF. Výhodou českého zázemí je to, že hráči i trenéři mají klid, u ostatních kabin je hrozný šrumec. Více čtěte ZDE>>>
Z rodinného sídla ve Fribourgu to má do arény pro mistrovství světa pouhých dvě stě metrů. Pavel Rosa (48) byl donedávna dlouholetým trenérem místního týmu, jenž před pár dny senzačně udolal favorizovaný Davos a stal se poprvé v historii švýcarským šampionem. Osmačtyřicetiletý světoběžník pro iSport Premium vypráví o tom, co můžeme od MS čekat, jakou atmosféru, proč vidí Rulíkův národní tým hodně vysoko a z jakého důvodu by také nebral Adama Klapku. Řeč se stočí i k tomu, co říkají Švýcaři na to, že hráči z tamní bohaté ligy chodí za lepším do extraligy. „Oni nevědí, že nejde o celou ligu, ale jeden nebo dva naše kluby,“ říká nynější asistent hlavního kouče v Bernu. Více čtěte ZDE>>>
Kanada na poslední chvíli přišla o Matthewa Barzala. Teď už trénuje v dějišti šampionátu a první útočná lajna vypadá velmi silně.
Tradičně přijeli s velkými ambicemi a s cílem vylepšit dva bronzy z posledních dvou světových šampionátů. Ve švýcarském Fribourgu ale narazili Švédové na nezvyklý problém. V okolí stadionu je silně cítit zápach kravského hnoje, což reprezentanti severské země doprovodili smíchem a několika vtípky. „Dostáváte, co si zasloužíte, že?“ smál se hlavní trenér Sam Hallam. „Naštěstí je to jediný menší problém,“ dodal ve vážnějším duchu před startem šampionátu. Více čtěte ZDE>>>
Trénink českých hokejistů právě skončil.
Na tréninku panuje opět humorná atmosféra. Jaroslav Chmelař při cvičení zkazil přihrávku na modrou čáru a od Tomáše Cibulky se ozvalo: „Dobře!“ Od další sezony obránce Edmontonu Oilers se při tom ušklíbl, stejně jako Chmelař. Národní tým trénuje také v poměru tři na dva. Obránci mají problém s Romanem Červenkou, jehož šikovnost tím ještě více vynikla.
Jako první se na ledě BCF arény objevil Ondřej Pavelec, trenér gólmanů. Češi trénují v hale, v níž hrají mistři švýcarské ligy. Jeden ze zaměstnanců to dával hrdě najevo, zaťal pěst a říkal: Jsme mistři! Ve finále Fribourg porazil Davov v sedmi zápasech. Na straně poražených byli i Matěj Stránský a Filip Zadina. Oba se z MS omluvili
Národní tým zkouší hlavní halu ve Fribourgu vůbec poprvé. Třetí trénink na MS před chvílí začal, tedy spíš jeho uvítací část. Největšími nedočkavci Matěj Blümel, Marek Alscher, ale z kabiny už vyjíždí další borci.
Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky. Více čtěte ZDE>>>
Letošní mistrovství světa vyhraje podle bookmakerů pravděpodobně Kanada. Po ní je s velkým odstupem v kurzech možným favoritem domácí Švýcarsko, Česká republika je až šestým nejpravděpodobnějším kandidátem na výhru. ČTK to sdělily oslovené sázkové kanceláře. Dosud lidé u Tipsportu, Fortuny a Chance vsadili zhruba 17 milionů korun. Zájem sázkařů se ale podle nich bude zvedat s prvními odehranými zápasy. Na loňské mistrovství světa v hokeji si lidé v ČR vsadili zhruba 2,8 miliardy Kč, letos bookmakeři očekávají podobný nebo mírně vyšší výsledek.
Zprávy ze dne 13. května 2026
Slováci mají v nominaci na MS devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.
Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL)
Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL)
Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL)
S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Více čtěte ZDE>>>
Český trénink skončil zhruba ve 12.30 v pohodové atmosféře, hráči se sešli v kruhu kolem trenéra Radima Rulíka. Panuje tradičně natěšená nálada před prvním zápasem turnaje, který v pátek národní tým svede s Dánskem. Zítra si poprvé osahá hlavní halu.
V nominaci dánských hokejistů je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL. Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.