MS v hokeji ONLINE: Ohlasy po české výhře nad Itálií, hráči dnes mají volný den
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým naposledy zvládl duel s Itálií (3:1), příště jde do akce v sobotu proti Slovensku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 21. května 2026
České hráče čeká na mistrovství světa volný den, jak po zápase s Itálií avizoval trenér Radim Rulík. Budou se věnovat odpočinku a regeneraci, mají volný program. Společně se sejdou na večeři. Další trénink je pak v plánu v pátek od 10 hodin dopoledne.
Zprávy ze dne 20. května 2026
Jak hodnotil zápas David Tomášek: „Hodně nepříjemný. Dřeme, je to o psychice v zakončení. Snažili jsme se jít do brány, mám dojem, že to bylo lepší než proti Slovincům. My jsme to poznali trochu z druhé strany proti Švédům, je to snazší na hlavu. Musíme si pomoct při přesilovkách. Ke konci byly sehrané dobře. Tam nám chybí klid. Ale jsme strašně rádi, že jsme nakonec ukázali sílu.“
Italský brankář Damian Clara očekával, že na něj poletí třicet, možná čtyřicet střel. Česká dominance ho překvapila. Zároveň pochválil Dominika Pavláta, který měl v jistém ohledu složitější zápas. Pro Itala šlo hlavně o fyzickou zkoušku. V posledních týdnech v Americe poznal blíže Lukáše Dostála a také slovenského trenéra brankářů v Anaheimu Petera Budaje. V ping pongu ho zatím porazit nedokázal. Ale i Češi přiznávali, že v brance má velkou budoucnost a jednou by mohl Dostála třeba i ohrozit.
Když novináři mluvili s Jakubem Flekem, kolem prošel spoluhráč David Tomášek a křiknul: Jakub Flek! I on ocenil jeho klíčový gól. Také kvitoval, že skóroval už na 6. MS v řadě. „Jsem za něj moc rád, že mu to tam padlo,“ reagoval Tomášek, který zároveň pochválil gólmana Dominika Pavláta. Pro něj to byl strašně těžký zápas, ale zvládl ho. „Takže pro něj super,“ ocenil Tomášek.
Češi zvládli dramatický zápas s Itálií, po obratu ve třetí třetině vyhráli 3:1.
Obranné dvojice
Galvas - Hronek
Cibulka - Kempný
Alscher - Ticháček
Hájek - Ščotka
V brance bude Dominik Pavlát.
Český tým nastoupí s osmi obránci, jak avizoval Jiří Kalous na ranním rozbruslení. Ze sestavy naopak trenér Radim Rulík vynechal dosud třináctého útočníka Michala Kovařčíka. Na tribuně bude také Jan Mandát. Změněné jsou obrany, naopak útoky zůstávají ve stejném složení jako proti Švédům.
Jiří Kalous: „Italové mají dobré vstupy do zápasů, dobré první třetiny. Mají šikovné hráče, kteří se umí střelecky prosadit. Musíme si dát pozor od začátku, abychom zvládli dobře herní situace, které jsme ne vždy dobře sehráli proti Slovincům. Chceme navázat na utkání se Švédskem. Nepopsal bych to jako pohodovější zápas. Pohoda na mistrovství světa úplně nejde říct, musí se odmakat každá vteřina každého utkání. Sestava bude podobná, nicméně tím, že se Michal vrací, jsme zvolili variantu dvanácti útočníků a osmi obránců. Jan Ščotka by se měl dostat do hry. Disciplinárku jsme sledovali, probíhalo řízení, dostal varování. Chceme rozložit síly v rámci možností rovnoměrně. Pak do toho promlouvají přesilovky, oslabení, ale my nechceme hráče přetěžovat, aby měli energii v každém střídání, aby byli čerství, odpočinutí, měli drajv, aby byli agresivní.“
Rozbruslení Čechů skončilo. Asistent trenéra Jiří Kalous potvrdil, že bude hrát Michal Kempný i Jan Ščotka, který nebyl disciplinárně potrestaný. Česko tak vyjede s osmi beky a dvanácti útočníky.
Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na pět minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy (4:3) na mistrovství světa ve Fribourgu bez dalšího trestu jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace (IIHF).
Zprávy ze dne 19. května 2026
Z dějiště šampionátu se do Zimáku přihlásili reportéři Sportu Zdeněk Janda a Patrik Czepiec. Debatovalo se o náladě v týmu, o zatím velké slabině, kterou je hra v oslabení i o náladě ve švýcarském městě.
„Hrozně jsem zpytoval svědomí,“ popisoval Jan Ščotka s denním odstupem nervy, které prožíval v kabině po vyloučení proti Švédsku. Co ho příjemně překvapilo? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Asistent reprezentace Jiří Kalous se po úterním dobrovolném tréninku vrátil k předchozím zápasům národního týmu. „Po Slovinsku každý věděl, že to nebylo dobré. I díky tomu jsme ten zápas se Švédy zvládli. Jsme nohama na zemi, pro nás není lehkého soupeře, my k tomu tak přistupujeme.“
Kalous okomentoval i vyšší trest pro obránce Jana Ščotku. Ten za krosček vyfasoval trest do konce utkání a v oslabení Češi dvakrát inkasovali. „Emočně to bylo hodně vypjaté, ale stalo se. Honza je zkušený hráč, ta hokejka mu sjela do obličeje Švéda, to nemůžeme popírat. Už je to za náma,“ dodal asistent reprezentace.
Mezi hráči, kteří vynechali úterní dobrovolný trénink, jsou Daniel Voženílek, Jakub Flek a Filip Hronek. Zbytek borců je na ploše a v plném zápřahu.
Na ledě je dohromady 19 hráčů a všichni tři gólmani.
Dobrá zpráva. Na ledě je i obrance Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas. Nebylo mu nejlépe. Snad už je fit.
Začíná dobrovolný trénink s vysokou účastí českých hráčů.
Čeští hokejisté v úterý od 13 hodin mohou absolvovat dobrovolný trénink.