MS v hokeji ONLINE: Po finále rezignoval šéf švýcarského hokeje, jak vypadá All Star team?
Mimořádně nabitý hokejový rok vyvrcholil mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí, ve čtvrtfinále nestačil na Finsko, které nakonec bralo titul, se stříbrem se už potřetí v řadě musel spokojit domácí tým. Všechny novinky ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 1. června 2026
Po prohře ve finále mistrovství světa rezignoval prezident švýcarského hokejového svazu Urs Kessler. Šéfem švýcarské hokejové federace se stal teprve loni v září, už po devíti měsících ale v této funkci končí. V tiskovém prohlášení uvedl, že se "rozhodl otevřít cestu pro nový začátek, který federace naléhavě potřebuje."
Jestli si budete někdy říkat, že máte smůlu a ten nahoře vám moc nepřeje, vzpomeňte si na něj. Švýcarský útočník Nino Niederreiter odehrál deset světových šampionátů, z toho pětkrát se jeho tým dostal do finále. A pokaždé prohrál… Po nedělním finále s Finy (0:1) přišel mezi novináře a na krku měl stříbro. Už páté. „Všechny bych vyměnil za jedno zlato,“ ulevil si 33letý reprezentant. Když popisoval svoje hořké pocity, z dálky si nesl z ledu zlatou trofej Aleksander Barkov. Útočník, který v zámořské sezoně neodehrál jediný zápas… Více čtěte ZDE>>>
ANALÝZA SPORTU | Působení Radima Rulíka u národního týmu započalo operací Praha 2024 a končí operací kolene, na niž se trenér národního týmu chystá po návratu z Curychu. Svou misi zahájil úchvatně, mnohem lépe, než se žádalo. A zavírá ji mnohem hůře, než byste si přáli a čekali. Ať se na to díváte, jak chcete, paradoxně solidní páté místo na šampionátu nekonvenuje s jedním z nejslabších vystoupení mužstva od rozdělení federace na MS, ne-li vůbec nejhorším. Jaká byla Rulíkova tříletka? Více čtěte ZDE>>>
Čeští hokejisté po pátém místě na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu klesli v žebříčku mezinárodní federace IIHF z páté na šestou pozici se ziskem 5070 bodů. Na páté Švédsko ztrácejí 30 bodů. Do čela žebříčku se dostalo druhé Švýcarsko, které má 5335 bodů, o 30 více než druhé Spojené státy americké.
Žebříček IIHF hodnotí země podle úspěšnosti za poslední čtyři roky, přičemž se započítávají umístění na světových šampionátech a olympijských hrách. Přidělené body ze tří předešlých šampionátů jsou každý rok redukovány o 25 procent.
Podle žebříčku se určuje nasazení na MS a olympijské hry. Pro mistrovství světa v příštím roce v Düsseldorfu a Mannheimu by podle něj bylo nasazení pro skupinu A v Düsseldorfu Švýcarsko, Švédsko, Finsko, Slovensko, Lotyšsko, Rakousko, Slovinsko a Ukrajina a pro skupinu B v Mannheimu USA, Kanada, Česko, domácí Německo, Norsko, Dánsko, Maďarsko a Kazachstán. Pořadatel má ale možnost jedné změny ve skupinách, takže definitivně o nich bude teprve rozhodnuto.
Zprávy ze dne 31. května 2026
Švýcarský kapitán Roman Josi byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem hokejového mistrovství světa v Curychu a Fribourgu, byl zvolen i nejlepším obráncem a dostal se také do All Stars týmu. Cenu MVP získala pětatřicetiletá opora Nashvillu už v roce 2013 ve Stockholmu. Ocenění na svém postu a zařazení do nejlepší šestice turnaje se lídr poraženého finalisty dočkal potřetí po letech 2013 a 2024 v Praze a Ostravě.
Nejlepším gólmanem byl zvolen poprvé Henrik Haukeland, který pomohl Norsku k historickému zisku bronzu. Nejlepším útočníkem se stal Kanaďan Macklin Celebrini, který také nechybí v All Star týmu. V něm je podruhé za sebou švýcarský brankář Leonardo Genoni a v útoku jeho krajan Sven Andrighetto, který s 15 body za čtyři branky a 11 asistencí z 10 zápasů ovládl produktivitu turnaje. Doplnili je z mistrovského kádru Finů bek Henri Jokiharju a útočník Aleksander Barkov.
Individuální ocenění hokejového mistrovství světa v Curychu a Fribourgu:
Nejlepší hráči MS na jednotlivých postech (podle direktoriátu turnaje):
Brankář: Henrik Haukeland (Norsko),
obránce: Roman Josi (Švýcarsko),
útočník: Macklin Celebrini (Kanada).
Nejužitečnější hráč turnaje (podle akreditovaných novinářů): Roman Josi (Švýcarsko).
All Star tým (podle akreditovaných novinářů):
Leonardo Genoni - Roman Josi (oba Švýcarsko), Henri Jokiharju (Finsko) - Macklin Celebrini (Kanada), Sven Andrighetto (Švýcarsko), Aleksander Barkov (Finsko).
Další neuvěřitelné nervy. Další infarktové finále. Třetí v řadě! A třetí porážka za sebou. Hokejový Bůh se snad proti Švýcarům spiknul. Tohle bolí, hodně bolí… Je to vůbec možné? Národní tým na šampionátu prohrál ve finále s Finy 0:1. A na historické zlato stále čeká. V nastavení rozhodl Konsta Helenius a ukázal sport v té nejsyrovější podobě. Švýcaři seděli na střídačce, v očích měli slzy. Stejně tak fanoušci. Až po chvíli si stoupli a začali tleskat. Byl to smutný potlesk ale… Více čtěte ZDE>>>
Norští hokejisté porazili na mistrovství světa v Curychu v utkání o 3. místo senzačně Kanadu 3:2 v prodloužení a získali první medaili v historii světových šampionátů. V čase 63:32 rozhodl jednadvacetiletý útočník Noah Steen. Norové předtím ztratili v závěru základní doby při hře Kanaďanů bez gólmana dvoubrankový náskok. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 30. května 2026
Dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Bárta už převzal Media Award pro přínos světovému hokeji od prezidenta IIHF Luca Tardifa. Co na to krátce po převzetí řekl? Více čtěte ZDE>>>
Chystá se velký okamžik pro našeho dlouholetého kolegu Pavla Bártu. I pro celý deník Sport a českou sportovní žurnalistiku. Za chvíli se mu totiž dostane velké pocty - bude oceněný Mezinárodní hokejovou federací za přínos světovému hokeji. Obdrží IIHF Media Award. „Jsem dost nervózní,“ přiznal krátce před slavnostním ceremoniálem. Ještě si opakuje děkovnou řeč.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Švýcarsku bude v sobotním semifinále proti Norsku chybět útočník Timo Meier. Hvězda New Jersey dostala za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním čtvrtfinále zákaz startu v jednom utkání. V zápase obdržel Meier od rozhodčích za svůj zákrok jen dvouminutový trest místo obvyklých pěti minut. Švýcaři vyhráli 3:1. Dvojnásobný vicemistr světa Meier si dosud na domácím šampionátu připsal v osmi zápasech tři góly a osm asistencí a je čtvrtým nejproduktivnějším švýcarským hráčem. Mezi nahrávači je celkově třetí.
Mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu. V Helsinkách se světový šampionát uskuteční už poosmé, naposledy finská metropole turnaj hostila v roce 2022 spolu s Tampere. V Rize se hrálo o rok později. Mistrovství světa zavítá do lotyšské metropole počtvrté.
„Snažili jsme se hrát v systému, co se po nás chtělo. Byla šablona, co jsme chtěli hrát. Ale hodně zápasů se nám nedařilo ji dodržovat. Byly tam výpadky a soupeři to trestali,“ ohlédl se za turnajem nováček Matyáš Melovský. Před rozhovorem se několik minut ochotně podepisoval okolo stojícím dětem. „Je to příjemné, mám rád, když někomu můžu udelat radost. I když nevím, k čemu jim podpis na ruku bude,“ usmíval se talent New Jersey. Přes léto se chystá na dovolenou do Itálie, volno stráví i hraním discgolfu.
Česká reprezentace už je po čtvrtfinálovém konci na MS na letišti v Praze. Hokejisty tam přivítala skupinka asi 30 dětí plus několik sběratelů autogramů. Před novináři promluvil končící trenér Radim Rulík. Co ho čeká po konci u národního týmu? „Operace,“ prozradil, že půjde na výměnu kolene. Více čtěte ZDE>>>
KOMENTÁŘ Patrika Czepiece: „Kouč Rulík říká, že si k srdci bere názory opravdových odborníků ze střídačky. Mužů, kteří si vyzkoušeli nepopulární pozici, dělali rozhodnutí a stáli si za nimi. Je v pořádku, že kritiku těch, kteří ve stejných úlohách nepůsobili, nepovažuje za příliš relevantní. Má na to právo. Ale stejně tak je oprávněné s odlišnými názory přijít.“ Více čtěte ZDE >>>
Jak deník Sport a server iSport ohodnotil výkony Čechů v nevydařeném čtvrtfinále s Finskem? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE >>>
Zprávy ze dne 28. května 2026
V semifinále v sobotu vyzvou domácí Švýcaři Nory a Kanada se utká s Finskem.