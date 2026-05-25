MS v hokeji ONLINE: Proti Norsku nejspíš bez Cibulky, naznačil asistent trenéra

Asistent Radima Rulíka Jiří Kalous
Asistent Radima Rulíka Jiří KalousZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Češi se radují z branky Martina Kauta
Budoucí trenéři české reprezentace Zdeněk Moták a Pavel Gross na MS ve Švýcarsku
Češi na dobrovolném rozbruslení před zápasem proti Itálii
Norové slaví gól
Eduards Tralmaks posílí Lotyšsko na MS ve Švýcarsku
MS v hokeji
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým naposledy zvládl duel se Slovenskem (3:2) a má už jistotu postupu do čtvrtfinále. V pondělí odpoledne je na programu souboj s Norskem (16:20). Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - MS v hokeji 2026
Všechny zprávy
Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 25. května 2026

Česko
25. května 2026 · 11:03

Asistent reprezentačního trenéra Jiří Kalous tradičně před zápasem poskytl rozhovor ve Fribourgu.

 

Rozbruslení bylo dobrovolné, Daniel Voženílek nastoupil v teplákové soupravě. Zkoušel si brusle?
„Ano, to je správně pojmenované. Trénink samozřejmě dobrovolný, včera jste zaregistrovali, že byli všichni hráči, takže dnes opravdu, kdo chtěl, eventuálně nehrající.“

 

Kladete důraz na druhé, nebo dokonce první místo?
„Samozřejmě vždycky hrajeme o co nejlepší umístění ve skupině, tento šampionát není výjimkou. Musíme jít zápas od zápasu, uvidíme, kam nás to vynese.“

 

Naznačuje jiné složení dobrovolníků v tréninku změny v sestavě?
„Půjdeme v poměru 13 útočníků, 7 obránců. S velkou pravděpodobností Tomáš Cibulka nepůjde do zápasu.“

 

Co bude klíčem proti Norům?
„Zodpovědnost. Zodpovědná hra, výborný pohyb, to, na co apelujeme celou dobu. Zjednodušení hry, abychom si zbytečně nekomplikovali tu naší, abychom volili jednoduchá řešení. Kolikrát není úplně nejjednodušší, někdy dojde ke ztrátám kotoučů, což pak stojí strašnou spoustu sil, získat kotouč, vybojoval ho nazpátek. Pokud to jde, chceme se komplikacím vyhnout.“

 

Norsko poslalo už dvě varování. Jak je vnímáte?
„My jsme říkali, že lehký soupeř neexistuje. Norové opravdu hrají výborně po celou dobu, co jsou na šampionátu. Výsledky, které uhráli, nejsou náhodné. Hra, kterou předváděli, byla velmi důrazná. Jsou nepříjemní. Očekáváme velmi těžký zápas.“

 

Norové dali dva góly v oslabení. Je to pro vás vůbec téma?
„My jsme na to koukali. Je pravda, že Švédi do té doby měli výborné přesilovky, ale když je sehrajete špatně, každý soupeř vám může uniknout do brejku. Toho Norové využili. Musíme si dát pozor.“

 

Plán s gólmany bude jaký?
„Víme ho dlouhodobě dopředu. Zápas back-to-back v tomto ohledu neřešíme. Máme poradu, až se vrátíme na hotel, tam si oznámíme sestavu. Řekneme si. V druhé přesilovce bude Jirka Ticháček.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
25. května 2026 · 10:23

České rozbruslení před odpoledním zápasem s Norskem je dobrovolné a má následující složení: Dominik Pavlát, Jan Mandát, Matyáš Melovský, Michal Kovařčík, Tomáš Cibulka a Daniel Voženílek.

 

Posledně jmenovaný ale zřejmě přišel hlavně vyzkoušet brusle. Na ledě v teplákové soupravě, nikoliv ve výstroji, strávil zhruba 7 minut. Zbytek hráčů pokračuje jednoduchými cvičeními před Pavlátem. Sledují je trenéři Marek Židlický, Jiří Kalous a Ondřej Pavelec.

Česko
25. května 2026 · 05:00

Spolu před dvěma lety vyhráli zlato na mistrovství světa v Praze, nedávno titul s Pardubicemi. Teď se ve Švýcarsku porvou o další úspěch. Roman Červenka (40) a Lukáš Sedlák (33) se exkluzivně pro iSport.cz sešli ke společnému dvojrozhovoru. Mluví o vzájemné chemii, vyměněném céčku na dresu, otvíráku na Staromáku i správném nastavení. „Týmový chtíč je nejvíc. I mladí musí hrát tak, jako by to bylo jejich poslední mistrovství,“ shodují se klíčoví lídři mužstva. Červenka rovněž poprvé otevřeně popisuje, jak to bylo s NHL. A dozvíte se, co je nutné, aby mužstvo uspělo. Celý dvojrozhovor čtěte ZDE>>>

Roman Červenka a Lukáš Sedlák při rozhovoru pro deník Sport
Zprávy ze dne 24. května 2026

Slovensko
24. května 2026 · 23:02

„Měli přesilovky, které je postavily na koně. Jejich gólman měl významné zákroky. Víme, že hrajeme dobře, potřebujeme se toho držet. Pokud se k poslednímu zápasu postavíme, jak máme, určitě můžeme vyhrát,“ řekl Marek Hrivík po utkání s Kanadou. Poslední zápas hrají Slováci se Švédskem, k postupu do play off potřebují alespoň bod.

Itálie
24. května 2026 · 19:19

Itálie měla blízko k tomu, aby posunula Dánsko poprvé od roku 2002 mimo elitní skupinu mistrovství světa. I když tým alternujícího kapitána Phila Pietronira z Kladna ztrácel 0:2, dokázel se zvednout, vyrovnal. Jenže rozhodující trefa, která by boj na chvostu tabulky pořádně zamotala, už nepřišla. Italové padli 2:3 po nájezdech.

 

„Tohle není nikdy sranda. Dostali jsme rychle dva góly, ale dokázali jsme vyrovnat. Bojovali jsme jako tým, měli šance, ale oni nám je chytili na brankové čáře. Je to těžké. Musíme se na to dívat pořád pozitivně, i když jsme prohráli. Máme bod, potřebujeme proti Slovinsku předvést náš nejlepší zápas,“ komentoval Pietroniro, obránce Rytířů.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
24. května 2026 · 19:16

Slovenský a kanadský fotbálek před zápasem probíhá doslova několik metrů od sebe. Patrik Koch, obránce z Třince, se rozcvičuje spíš u kanadské strany. Večer už se tak přátelská atmosféra očekávat nedá.

Švédsko
24. května 2026 · 15:59

Obrovská senzace oštemplovala českou účast ve čtvrtfinále mistrovství světa. Jistotu dodala překvapivá sobotní výhra Norska nad Švédskem 3:2. Tým Tre Kronor po nečekaném selhání vypadl z postupových pozic a nemá situaci ve svých rukou. „Tohle se hodně vzdaluje tomu, co chceme. Švédsko by mělo vždycky bojovat o medaile,“ prohlásil útočník Lucas Raymond, po jehož chybné rozehrávce na modré čáře v polovině třetí části rozhodl Eirik Salsten. „Je to katastrofa,“ shrnul expert televize Viaplay Erik Granqvist. Více ZDE>>>

Švédsko překvapivě padlo s Norskem
Česko
24. května 2026 · 13:44

Jaroslav Chmelař po konci tréninku komentoval nevyzpytatelného norského protivníka, který čeká český tým v pondělí od 16.20. „Vůbec nemám zkušenosti, nebyli ani na dvacítkách. Ale musíme se připravit, na turnaji ukazují, že je není radno podceňovat. Budeme se muset připravit jako na každý zápas, urvat to. Trošku jsme je sledovali, po očku. Je vidět, že umějí dobře bránit i bruslit, zároveň se dokážou dostat do brejků, na to musíme dávat pozor. Budeme na ně muset vlítnout jako na Švédy.“

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
24. května 2026 · 12:45

Češi dnes netrénovali po jednotlivých formacích. Trenér Radim Rulík právě dokončil klidný, dlouhý proslov k hráčům. Avizoval, že tým může být ještě lepší ve všech aspektech zápasu.

Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
24. května 2026 · 12:12

Na dnešním českém tréninku by se měli objevit všichni hráči. Bude mít jen půlhodinové trvání. První hokejisté už jsou na ledě, z kabiny vycházejí další.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
24. května 2026 · 11:46

Když seděl na trestné lavici, několikrát zlostně prásknul hokejkou o plexisklo. Video následně obletělo sociální sítě. Potom to zopakoval i při návratu na střídačku. Prásk! Slovenský útočník Kristián Pospíšil, opora brněnské Komety, při derby ukázal, že krocení emocí není jeho nejsilnější zbraní. Což čeští hráči dobře věděli… Více čtěte ZDE>>>

Kristián Pospíšil v dresu slovenské reprezentace
Zprávy ze dne 23. května 2026

Česko
23. května 2026 · 21:30

Férově přiznal, že vyhrál tým, který byl šťastnější. Ne lepší. „Slováci opravdu hráli výborně,“ pochválil federálního soupeře kouč českých hokejistů Radim Rulík. Více čtěte ZDE>>>

Kouč reprezentace Radim Rulík během utkání proti Slovensku
Česko
23. května 2026 · 20:30

Dominik Kubalík o zápase se Slovenskem: „Bylo vidět, že oběma týmům šlo o hodně. Bylo to i cítit. Samozřejmě na ledě to párkrát jiskřilo, snažili jsme se zůstat mimo šarvátky. Člověka to ale vtáhne. Chtěli jsme být co nejméně vylučovaní. Ubojovaný zápas, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Když jsem Červusův gól viděl poprvé, byl jsem si jistý, že bude platit. Nepřišlo mi, že by nějak kopl, spíš se natáhl za pukem. Byl jsem přesvědčený, že gól bude, jsem rád, že platil. Samozřejmě hrozně důležitej. Měli jsme ve výkonu dost intenzity, bylo tam pár hitů z naší strany, nenechali jsme nic zadarmo. Snažili jsme se hrát stejně jako Slováci, myslím, že zápas byl pěknej. Nechtěli jsme být přemotivovaní, přehecovaní. Od toho jsme se snažili odrazit. Roztržky jsme zkoušeli krotit.“

Slovensko
23. května 2026 · 20:29

Vladimír Országh, trenér Slovenska, a jeho hodnocení: „Myslím, že velmi dobrý zápas. První třetina, tam jsme byli trošku v některých situacích pozdě, hlavně při forčeku. Ale od druhé třetiny jsme hráli velmi dobře. Byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem velmi silnému českému týmu. Mě jen mrzí, že odcházíme bez bodu, protože kluci by si ho za předvedený výkon zasloužili.“

Česko
23. května 2026 · 11:44

Michal Kovařčík v zápase proti Slovensku zastane roli 13. útočníka.

Michal Kovařčík v duelu proti Slovinsku
Česko
23. května 2026 · 10:00

Asistent trenéra Jiří Kalous: „Rozbruslení bylo dobrovolné. Nasadíme 13 útočníků, sedm obránců. Pavel Gross a Zdeněk Moták přijeli jako pozorovatelé. S Pavlem jsme spolupracovali během MS v Praze, spolupráce byla výborná. Kluci dají postřehy k utkání, podívají se na soupeře. Víc hlav víc ví. Jejich postřehy nám mohou pomoct. Nebudou posílat zprávy, jak máme hrát, ale budeme s nimi ve spojení přes vysílačku. To bylo i v Praze, spolupráce bude podobná. Určitě postřehy budou i během utkání, je to pro nás pomoc, že mohou scoutovat soupeře. Uvidíme, jaký dáme hráčům zítra program, jak se budou cítit. Druhou skupinu necháváme otevřenou. Je priorita se soustředit na nás, později budeme řešit, jak se to bude vyvíjet.“

Zprávy ze dne 22. května 2026

22. května 2026 · 19:23

Útočník Michael Brandsegg-Nygard z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižší AHL posílí norské hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu kouče Pettera Thoresena se připojí v neděli a měl by být k dispozici pro pondělní zápas s českou reprezentací v základní skupině B.

 

Dvacetiletého Brandsegga-Nygarda draftoval loni Detroit v 1. kole na 15. místě. V této sezoně se dočkal premiéry v NHL a ve 14 zápasech si připsal jednu asistenci. Za Griffins v základní části AHL nasbíral v 60 utkáních 44 bodů za 20 gólů a 24 přihrávek. V osmi duelech play off před vyřazením ve finále Centrální divize po porážce s celkem Chicago Wolves 1:3 na zápasy zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí.

Na mistrovství světa se Brandsegg-Nygard představí potřetí. Bývalý hráč celku Skelleftea AIK ve švédské lize má z 12 utkání na světových šampionátech na kontě devět bodů za tři branky a šest přihrávek.

Česko
22. května 2026 · 18:11

Stihli se ubytovat, pozdravit se letmo neoficiálně s některými členy realizačního týmu a popovídat si o organizačních věcech s manažerem Milanem Hniličkou. Víc zatím nic. Zdeněk Moták a Pavel Gross dorazili podle očekávání do dějiště světového šampionátu a než se stihli pořádně rozkoukat, vyhověli žádosti iSport.cz o krátké bezprostřední dojmy. „Přijeli jsme hlavně získávat zkušenosti,“ reagoval Moták. Dorazili v roli pozorovatelů a konzultantů a víc se zapojí až po domluvě s Radimem Rulíkem. Více ZDE>>>

Zdeněk Moták (vlevo) a Pavel Gross, budoucí trenéři národního týmu
