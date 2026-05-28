MS v hokeji ONLINE: První reakce Čechů po konci na turnaji. Finská média: Ukázali jsme bicepsy
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí, ve čtvrtfinále nestačil na Finsko a s turnajem se tak loučí. Boj o nejlepší čtyřku čeká od 20.20 ještě Norsko s Lotyšskem a Švýcarsko vyzve Švédsko. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále přes českou reprezentaci a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na webu deníku Helsingin Sanomat poukázal na fakt, že Finsko uspělo ve čtvrtfinále na světových šampionátech po třech nezdarech.
„Finsko je tam, kde by mělo být,“ uvedl Hoffrén s tím, že Finové patří společně se Švýcarskem a Kanadou k hlavním aspirantům na titul. „Lvi šli do čtvrtfinále jako jasný favorit a tentokrát tento tlak ustáli,“ napsal finský novinář. Seveřané měli utkání od začátku pod kontrolou a dvougólový náskok si vypracovali již v první třetině. „Když bylo potřeba, Finové ukázali své bicepsy,“ konstatoval Hoffrén s tím, že favorit neměl při hře pět na pět se soupeřem výraznější problém.
Tomáš Cibulka: „Je to samozřejmě zklamání, protože jsem nepřijel proto, abychom vypadli ve čtvrtfinále. Vždycky chci udělat co nejlepší výsledek a pochopitelně medaili, takže pro mě je to určitě zklamání a myslím si, že i týmové.“
„Třetí třetinu jsme hráli, nechci říct na riziko, ale už jsme do toho šli, puky získávali. Začalo nás to i bavit. Škoda, mohlo něco tam spadnout,“ mrzelo Romana Červenku. „TOP hráči, kteří tady nebyli, strašně chybí. Žádní favoriti jsme nebyli. Ale mladí se budou zlepšovat, zkušenost bude do budoucna znát. Co si budeme povídat, měli jsme si uhrát druhé místo. Ale je to, jak to je.“
Lukáš Sedlák po konci na MS: „Nemám v hlavě nic. Je to těžké. Zápas byl obrazem našeho turnaje: těžko jsme si vypracovali šance, stálo nás to hrozně sil. Chyběla nám taková součinnost, synchronizace v útocích...“
Je konec. Čeští hokejisté na mistrovství světa vypadli po prohře 1:4 s Finskem už ve čtvrtfinále. Více čtěte ZDE >>>
I po druhé třetině Češi prohrávají o dva góly. Na 3:0 z pohledu Finska zvýšil hned ve 22. minutě Konsta Helenius, nárdní tým pak dostal příležitost v podobě přesilovky pět na tři, kterou využil Filip Hronek a zkorigoval stav na 3:1.
Šestý gól na turnaji pro Macklina Celebriniho, nejmladšího kapitána na mistrovství světa - takhle otevřel skóre zámořského čtvrtfinále.
Češi proti Finsku po první třetině prohrávají 0:2. Už v osmé minutě brankáře Josefa Kořenáře překonal Sakari Manninen, o sedm minut později finské vedení navýšil Anton Lundell.
Čeští hokejisté nastoupí do čtvrtfinálového utkání MS v Curychu proti Finsku s brankářem Josefem Kořenářem. Mimo sestavu zůstali útočníci Kovařčík a Mandát. Více čtěte ZDE>>>
Byla to jedna z největších afér v historii švýcarského sportu. Jak musel reprezentační kouč Patrick Fischer krátce před hokejovým šampionátem kvůli zfalšovanému potvrzení na covid skončit ve funkci. Web iSport se snažil zjistit podrobnosti a vyšlo najevo, že uznávaný trenér to sám prozradil v rozhovoru off-record (mimo záznam)! „Všichni se divili, co to ten vůl dělá,“ reaguje útočník Jan Kovář, výborný znalec místního prostředí, protože už sedm let působí v Zugu. Více čtěte ZDE>>>
Josef Kořenář se včera zúčastnil neoficiálního individuálního tréninku. Ten týmový byl zrušený. Informace neputovala žádným oficiálním kanálem. Existuje tak šance, že by chytal.
Jiří Kalous po českém rozbruslení:
Jaká je v týmu nálada?
„Nazval bych ji koncentrovanou, hodně koncentrovanou. Věci jsou vážnější. Je to o koncentraci na utkání.“
Josef Kořenář na rozbruslení chyběl. Co to znamená?
„Co se týče gólmanů, oznámíme je opravdu až před zápasem.“
Proč jste zvolili dobrovolný nácvik?
„Dali jsme dobrovolné rozbruslení, protože program byl náročný, ještě může být. Každý podle svého pocitu, víme, o co dneska hrajeme. Každý se nějak cítil, rozhodl se.“
Jak jste se chystali na Finy?
„Měli jsme zpracované utkání, měli jsme k nim dlouhý mítink. Materiály, které nás nepřekvapily. Finové hrají důrazný hokej v osobních soubojích, výborná střela, hodně si pomáhají bloky, někdy až na hraně faulu. Chytnou hráče, nepustí ho forčekovat, touto pomocí si dělají prostor. Opravdu musíme být připravení.“
Sestava bude stejná jako s Kanadou?
„Předpokládám, že sestava bude podobná.“
Načetli jste si nové prostředí, nebo je to víc o zkušenostech hráčů?
„Já bych řekl, že druhá varianta je správně. Haly jsou principielně stejné, led vypadá velmi dobře. Spousta hráčů už v aréně hrála, zná ji. Neměl by to být problém. Vypadalo to, že to je v pohodě, je tady chladněji než ve Fribourgu, tak nám to připadalo.“
Tréninku se podle všeho účastní devět hráčů a dva brankáři. Těžko v tuto chvíli odhadnout, jaká bude pozice brankáře Josefa Kořenáře, nicméně na ledě není. To by mohlo leccos naznačovat, nicméně je třeba počkat na potvrzující zprávu od asistenta reprezentace Jiřího Kalouse po rozbruslení.
Čeští hráči začali rozbruslení před čtvrtfinálovým zápasem s Finskem. Uvidíme, jaká bude účast. Nácvik je dobrovolný, nicméně včera se trénink zrušil.
Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem opět sestoupil. Itálii vedl i na únorových olympijských hrách v Miláně. V příští sezoně bude Jalonen působit jako poradce v Hämeenlinně, kde v minulosti řadu let trénoval.
Zprávy ze dne 27. května 2026
O tom, že jeho kamarád a spoluhráč Roman Červenka se po 17 letech vrátil na stejné místo, promluvil i útočník Lukáš Sedlák: „Já jen doufám, že ten návrat bude úspěšnej. Je to dlouhá doba a klobouk dolů, jak dlouho hraje Červus na takové úrovni, to je něco neskutečného.“
Národní tým tehdy na MS 2009 vypadl ve čtvrtfinále se Švédy. Vedle Červenky se v týmu v hráčské roli objevili i obránce Marek Židlický, jenž měl kapitánské céčko, a útočník Tomáš Plekanec. Ti jsou v dnešním realizačním týmu. Na svém prvním šampionátu byl i týmový lékař Tomáš Vyskočil.
Jak probíhal přesun českých hokejistů na hotel do Curychu, prozradil útočník Lukáš Sedlák.
Reprezentace dorazila do Curychu, kde se chystá na čtvrteční čtvrtfinále s Finy. Kolem poledne národní tým vyjel z Fribourgu. Je ubytovaný ve stejném hotelu, v němž bydleli hráči při šampionátu v roce 2009. To tehdy bylo i první mistrovství pro Romana Červenku. Dnes mají hokejisté volno a regeneraci, halu v Curychu si mohou vyzkoušet při dopoledním rozbruslení. Zápas začíná ve čtvrtek v 16.20.