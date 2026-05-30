MS v hokeji ONLINE: redaktor deníku Sport převzal cenu od IIHF za přínos světovému hokeji
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým skončil v základní skupině až třetí, ve čtvrtfinále nestačil na Finsko a s turnajem se loučí. O medaile si o víkendu zahraje Švýcarsko, Kanada, Finsko a Norsko. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 30. května 2026
Dlouholetý redaktor deníku Sport a webu iSport Pavel Bárta už převzal Media Award pro přínos světovému hokeji od prezidenta IIHF Luca Tardifa. Co na to krátce po převzetí řekl?
Chystá se velký okamžik pro našeho dlouholetého kolegu Pavla Bártu. I pro celý deník Sport a českou sportovní žurnalistiku. Za chvíli se mu totiž dostane velké pocty - bude oceněný Mezinárodní hokejovou federací za přínos světovému hokeji. Obdrží IIHF Media Award. „Jsem dost nervózní,“ přiznal krátce před slavnostním ceremoniálem. Ještě si opakuje děkovnou řeč.
Zprávy ze dne 29. května 2026
Švýcarsku bude v sobotním semifinále proti Norsku chybět útočník Timo Meier. Hvězda New Jersey dostala za faul kolenem na Švéda Oskara Sundqvista ve čtvrtečním čtvrtfinále zákaz startu v jednom utkání. V zápase obdržel Meier od rozhodčích za svůj zákrok jen dvouminutový trest místo obvyklých pěti minut. Švýcaři vyhráli 3:1. Dvojnásobný vicemistr světa Meier si dosud na domácím šampionátu připsal v osmi zápasech tři góly a osm asistencí a je čtvrtým nejproduktivnějším švýcarským hráčem. Mezi nahrávači je celkově třetí.
Mistrovství světa v roce 2030 se bude hrát v Helsinkách a Rize. Rozhodl o tom kongres Mezinárodní hokejové federace v Curychu. V Helsinkách se světový šampionát uskuteční už poosmé, naposledy finská metropole turnaj hostila v roce 2022 spolu s Tampere. V Rize se hrálo o rok později. Mistrovství světa zavítá do lotyšské metropole počtvrté.
„Snažili jsme se hrát v systému, co se po nás chtělo. Byla šablona, co jsme chtěli hrát. Ale hodně zápasů se nám nedařilo ji dodržovat. Byly tam výpadky a soupeři to trestali,“ ohlédl se za turnajem nováček Matyáš Melovský. Před rozhovorem se několik minut ochotně podepisoval okolo stojícím dětem. „Je to příjemné, mám rád, když někomu můžu udelat radost. I když nevím, k čemu jim podpis na ruku bude,“ usmíval se talent New Jersey. Přes léto se chystá na dovolenou do Itálie, volno stráví i hraním discgolfu.
Česká reprezentace už je po čtvrtfinálovém konci na MS na letišti v Praze. Hokejisty tam přivítala skupinka asi 30 dětí plus několik sběratelů autogramů. Před novináři promluvil končící trenér Radim Rulík. Co ho čeká po konci u národního týmu? „Operace,“ prozradil, že půjde na výměnu kolene. Více čtěte ZDE>>>
KOMENTÁŘ Patrika Czepiece: „Kouč Rulík říká, že si k srdci bere názory opravdových odborníků ze střídačky. Mužů, kteří si vyzkoušeli nepopulární pozici, dělali rozhodnutí a stáli si za nimi. Je v pořádku, že kritiku těch, kteří ve stejných úlohách nepůsobili, nepovažuje za příliš relevantní. Má na to právo. Ale stejně tak je oprávněné s odlišnými názory přijít.“ Více čtěte ZDE >>>
Jak deník Sport a server iSport ohodnotil výkony Čechů v nevydařeném čtvrtfinále s Finskem? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ ZDE >>>
Zprávy ze dne 28. května 2026
V semifinále v sobotu vyzvou domácí Švýcaři Nory a Kanada se utká s Finskem.
Přišel mezi novináře a vybídl je: „Tak pojďte do mě.“ Kouč Radim Rulík pak po čtvrtfinálové porážce s Finskem (1:4) přes 25 minut odpovídal, nevyhýbal se ani ožehavým tématům. „Úplně na rovinu řeknu, že jsem měl před mistrovstvím strach, abychom vůbec postoupili do čtvrtfinále,“ přiznal. Rozhovor čtěte ZDE >>>
Matěj Blümel o osobním pohledu na turnaj: „Těžkej... Přijel jsem s nějakým očekáváním a to jsem asi úplně nenaplnil. Ani po osobní stránce to nebylo ono. Nehrál jsem svůj hokej. A nejde jen o góly a body, ale celkově o hru. Paradoxně jsem se nejlépe cítil až dneska, až dnes jsem se do toho fakt naplno dostal. V úvodu jsem do toho vlétl, pak jsem se hodně hledal poslední tři zápasy. Na takovém turnaji ale nejde hrát na jeden zápas. Mrzí mě to, protože jsem se sem hodně těšil. Ale nedá se nic dělat, život jde dál. A já se můžu tak akorát připravit pořádně zase na další sezonu.“
Josef Kořenář promluvil o nemoci, která ho skolila. „Nebylo to jednoduchý, dva dny jsem strávil na hotelu v pokoji a člověk, když do toho skočí... Není to ideální. Myslím si, že na to, jaký byly ohlasy před turnajem, jak se nikam nedostanem, tak MS nedopadlo tak špatně.“
Podruhé v sezoně, po olympiádě v Miláně, musel Roman Červenka hledat důvody, proč to nevyšlo. „Teď asi odpovím, že síla týmu odpovídala tomu, jak to dopadlo,“ popisoval kapitán. Jaký plán má směrem k příštímu MS? Více čtěte ZDE >>>
Český tým odlétá z Curychu zítra v 10.00. Očekávaný přílet do Prahy je pak v 11.30.
Finská média chválí hokejisty za jednoznačný postup do semifinále přes českou reprezentaci a již vyhlíží jméno soupeře pro sobotní boj o finále. Komentátor Sami Hoffrén na webu deníku Helsingin Sanomat poukázal na fakt, že Finsko uspělo ve čtvrtfinále na světových šampionátech po třech nezdarech.
„Finsko je tam, kde by mělo být,“ uvedl Hoffrén s tím, že Finové patří společně se Švýcarskem a Kanadou k hlavním aspirantům na titul. „Lvi šli do čtvrtfinále jako jasný favorit a tentokrát tento tlak ustáli,“ napsal finský novinář. Seveřané měli utkání od začátku pod kontrolou a dvougólový náskok si vypracovali již v první třetině. „Když bylo potřeba, Finové ukázali své bicepsy,“ konstatoval Hoffrén s tím, že favorit neměl při hře pět na pět se soupeřem výraznější problém.
Tomáš Cibulka: „Je to samozřejmě zklamání, protože jsem nepřijel proto, abychom vypadli ve čtvrtfinále. Vždycky chci udělat co nejlepší výsledek a pochopitelně medaili, takže pro mě je to určitě zklamání a myslím si, že i týmové.“
„Třetí třetinu jsme hráli, nechci říct na riziko, ale už jsme do toho šli, puky získávali. Začalo nás to i bavit. Škoda, mohlo něco tam spadnout,“ mrzelo Romana Červenku. „TOP hráči, kteří tady nebyli, strašně chybí. Žádní favoriti jsme nebyli. Ale mladí se budou zlepšovat, zkušenost bude do budoucna znát. Co si budeme povídat, měli jsme si uhrát druhé místo. Ale je to, jak to je.“