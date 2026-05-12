MS v hokeji ONLINE: Reprezentace letí do Švýcarska. Ohledně Vladaře zatím nic nového
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 12. května 2026
„Musí se najít chemie v týmu, tým musí šlapat. Součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho úspěch určitě nepřijde,“ vykládal před odletem Roman Červenka. Po rozhovorech se ještě vyfotil s fanoušky a zamířil za bezpečnostní kontrolu. Jako jediný z týmu na sobě neměl speciální červenomodré sako. „Jak dělám hodně kliků, bylo mi těsné přes ruce,“ vysvětlil s úsměvem.
Jako jeden z posledních hráčů dorazil na letiště Roman Červenka. S úsměvem na tváři a po mistrovských oslavách hladce oholen a s čerstvým sestřihem na hlavě.
Ohledně brankáře Daniela Vladaře z NHL nejsou žádné nové informace. Zdravotní prohlídku by měl teprve absolvovat.
Zatímco Roman Červenka jede na třinácté mistrovství světa v kariéře, pro řadu hráčů půjde o premiéru. „Je splněný sen zahrát si s někým jeho kalibru. Těším se, až se od něj budu moct něco naučit,“ řekl o lídrovi reprezentace nováček Jaroslav Chmelař.
K týmu už se připojil i útočník Matěj Blümel z farmy Bostonu v AHL.
Česká reprezentace bude ve 12:45 odlétat z pražského letiště do dějiště mistrovství světa ve Švýcarsku. Jako jedni z prvních přišli na odbavení brankáři Josef Kořenář a Petr Kváča.
Vybráno, nominováno a dnes se letí. Směr Bern, odkud bude národní tým dojíždět autobusem do půl hodiny vzdáleného Fribourgu. V něm sice panuje hokejová horečka po obrovských oslavách premiérového ligového titulu, ovšem taky hotelová omezenost. V pátek Češi skočí do šampionátu bitvou s Dány, přečtěte si ZDE v jaké sestavě>>>
Zprávy ze dne 11. května 2026
Hokejisté Švédska mají v předběžném kádru na MS deset posil z NHL. Nově se do týmu po Švédských hrách v Ängelholmu zařadili bek Mattias Ekholm z Edmontonu a Oscar Sundqvist ze St. Louis, jenž spolu s dalšími dvanácti hráči bude debutovat na velké mezinárodní akci.
„Nevešel se.“ Tak znělo oficiální zdůvodnění trenéra národního týmu Radima Rulíka poté, co ze sestavy pro mistrovství světa škrtl jméno Adama Klapky. Na nominační tiskové konferenci další důvody nepřidal. V obecné rovině hovořil, že pro velkou mezinárodní akci je zapotřebí zejména bruslařská obratnost na širokém kluzišti. Obrovi z Calgary nevyšel přípravný turnaj ve Švédsku, na druhou stranu má v NHL už 116 startů. Koučem nezodpovězený dotaz trvá: proč útočník nejede?Více čtěte ZDE>>>
Tři posily z NHL mají v kádru pro mistrovství světa hokejisté Německa. Kouč Harold Kreis může počítat s brankářem Philippem Grubauerem ze Seattlu, obráncem Moritzem Seiderem z Detroitu a útočníkem Joshuou Samanským z Edmontonu. Jeho hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzivní lídr Oilers, ve výběru chybí, protože není stoprocentně fit poté, co před play off byl měsíc mimo hru kvůli zranění kolena.
Po čtyřech letech se navleče do reprezentačního mundúru. „Nemohl jsem se dočkat!“ hlásí Matěj Blümel v rozhovoru pro Sport. Po hektických dnech, kdy se ve Spojených státech balil na cestu domů, si s nefalšovanou radostí vychutnal zprávu o nominaci na mistrovství světa. Po psychicky náročné sezoně na farmě Bostonu věří, že ve Švýcarsku naplno rozbalí, co se za poslední roky naučil a co českému oku zůstávalo poměrně zapovězeno. Celý rozhovor s Matějem Blümelem čtěte ZDE>>>
Česká reprezentace nominovala kádr na mistrovství světa! Jak působí z pohledu expertů podcastu Zimák? V tradičním pondělním vysílání probrali absence Adama Klapky a Petra Sikory, zařazení mladých hráčů, komunikaci trenéra národního týmu Radima Rulíka, palčivý problém v brankovišti nebo překvapení nominace. Na sestavu se podívali bývalý člen národního týmu Jaroslav Bednář spolu s redaktory Sportu Patrikem Czepiecem, Zdeňkem Jandou a Miroslavem Horákem.
Pár dnů před startem mistrovství světa řešil podobné trable jako Radim Rulík. Kouči slovenských hokejistů Vladimíru Országhovi se postupně omlouvaly opory, ať už z předešlých šampionátů, nebo z únorové olympiády. Čtvrtý tým z Her v Itálii vyrazí do Švýcarska v omlazené sestavě, i proto se těsně před turnajem zříká jakéhokoliv tlaku. „Kanada, Češi a Švédové jsou absolutními favority. Nejen ve skupině, ale i na medaili,“ vypálil Országh. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. května 2026
Postřehy redaktora deníku Sport z nominační tiskovky.
Rychlé postřehy za mě— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 10, 2026
Fajn, že jede Galvas
Klapka? Má smůlu, ale prostě historie pamatuje i takové hráče, jimž repre unikala
Super, že jedou Blümel, Melovský i Chmelař.
Překvapení Mandát, ale vyhrál si to výkony.
A bylo by super, kdyby Vladař prošel prohlídkou...@DenikSport
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace, o nominaci Romana Červenky a Lukáše Sedláka z mistrovských Pardubic: „Upřednostnili jsme variantu, že jim dáme prostor pro regeneraci, aby si fyzicky obnovili síly a připravili se pro mistrovství. S Romanem jsme byli domluveni prakticky okamžitě, Lukáši Sedlákovi jsme dali týden, aby si to nechal projít hlavou. Pak mi volal, že má zájem reprezentovat.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace o spolupráci s nástupci: „Se Zdeňkem Motákem jsme měli jeden telefon, budeme určitě v komunikaci. Je možné, že je využijeme jako trenéry, kteří nám budou pořizovat poznatky o soupeřích. Tím by do toho byli zatažení.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Naše ambice? Abychom se semkli a podali co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit. Ambice je čtvrtfinále a v něm zabojovat o semifinále.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Mluvil jsem s Pavlem Zachou, už jsem se mu dovolal. Omluvil se, že nepřijede.“
Mimo nominaci skončil Adam Klapka, který strávil celou základní část v Calgary v NHL. „Nevešel se,“ řekl stručně Rulík.