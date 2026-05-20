MS v hokeji ONLINE: Ščotka po vyloučení proti Švédsku vyvázl s varováním
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. V prvním zápase porazili Češi Dánsko 4:1, o den později senzačně prohráli se Slovinskem 2:3 v prodloužení. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 20. května 2026
Obránce hokejové reprezentace Jan Ščotka vyvázl po vyloučení na pět minut a do konce utkání v pondělním duelu se Švédy (4:3) na mistrovství světa ve Fribourgu bez dalšího trestu jen s dodatečným napomenutím. Na oficiálním webu o tom informovala Mezinárodní hokejová federace (IIHF).
Zprávy ze dne 19. května 2026
Z dějiště šampionátu se do Zimáku přihlásili reportéři Sportu Zdeněk Janda a Patrik Czepiec. Debatovalo se o náladě v týmu, o zatím velké slabině, kterou je hra v oslabení i o náladě ve švýcarském městě.
„Hrozně jsem zpytoval svědomí,“ popisoval Jan Ščotka s denním odstupem nervy, které prožíval v kabině po vyloučení proti Švédsku. Co ho příjemně překvapilo? Celý rozhovor čtěte ZDE >>>
Asistent reprezentace Jiří Kalous se po úterním dobrovolném tréninku vrátil k předchozím zápasům národního týmu. „Po Slovinsku každý věděl, že to nebylo dobré. I díky tomu jsme ten zápas se Švédy zvládli. Jsme nohama na zemi, pro nás není lehkého soupeře, my k tomu tak přistupujeme.“
Kalous okomentoval i vyšší trest pro obránce Jana Ščotku. Ten za krosček vyfasoval trest do konce utkání a v oslabení Češi dvakrát inkasovali. „Emočně to bylo hodně vypjaté, ale stalo se. Honza je zkušený hráč, ta hokejka mu sjela do obličeje Švéda, to nemůžeme popírat. Už je to za náma,“ dodal asistent reprezentace.
Mezi hráči, kteří vynechali úterní dobrovolný trénink, jsou Daniel Voženílek, Jakub Flek a Filip Hronek. Zbytek borců je na ploše a v plném zápřahu.
Na ledě je dohromady 19 hráčů a všichni tři gólmani.
Dobrá zpráva. Na ledě je i obrance Michal Kempný, který vynechal pondělní zápas. Nebylo mu nejlépe. Snad už je fit.
Začíná dobrovolný trénink s vysokou účastí českých hráčů.
Čeští hokejisté v úterý od 13 hodin mohou absolvovat dobrovolný trénink.
Hokejový národ se rozdělí na dva tábory. Argumenty první půlky: Skvělé, že se postavil za tým! Takhle se zastat spoluhráče, super. Druzí namítnou: Ale proč to tak přehnal? Proč oslabil tým? Téma Jan Šcotka je na světě. Více čtěte ZDE>>>
Jak si vedli čeští hráči při výhře nad Švédskem (4:3)? Projděte si tradiční ZNÁMKOVÁNÍ deníku Sport a webu iSport ZDE>>>
Švédské hráče má skvěle přečtené, zvlášť ostře sledované osmnáctileté juniory Björcka se Stenbergem, kteří válí v elitní SHL. Také proto (ale nejen proto) byl hostem dalšího ZIMÁKU ŽIVĚ útočník Jakub Vrána. Jak hodnotil výkon národního týmu proti Švédsku?
„Chtěli jsme znovu nabrat sebevědomí,“ prohlásil kouč národního týmu Radim Rulík. I přes několik sporných soudů rozhodčích se uchýlil k taktice, že letos už žádné stížnosti posílat nebude. Proč? Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 18. května 2026
„Řval jsem, že to je gól, on mi říkal, že puk byl pod kontrolou. Věděl jsem, že nebyl, že mu vyklouzl. Vzápětí jsme dali další góly. Ohromně důležité,“ hodnotil po zápase Jiří Černoch svůj neuznaný gól do branky Švédska.
A co řekl o druhé, platné, trefě? „Radoval jsem se, aby se šli rozhodčí podívat. Byla to úleva. Myslel jsem si, že možná nebude platit.“
„Trošku jsem se poučil z těch gólů, takže jsem pak k tomu přistoupil jinak a bylo to lepší. Kluci pomohli hodně, nepouštěli je do velkých příležitosti,“ hodnotil brankář národního týmu Josef Kořenář ubráněný závěr se Švédy.
Hráčem utkání při výhře 4:3 nad Švédskem byl zvolen Jiří Černoch.
Čekalo se, jak tým odpoví na blamáž se Slovinci. Odpověď je optimistická. Čeští hokejisté to zvládli! Ale stálo je to spoustu sil. A nervů. V infarktovém zápase mistrovství světa, v němž se to nejpodstatnější událo už v první třetině, nakonec vyhráli nad Švédy 4:3.Více čtěte ZDE>>>
Čeští hokejisté nastoupí do utkání se Švédy na MS ve Fribourgu bez zdravotně indisponovaného obránce Michala Kempného. Chytat bude Josef Kořenář. Utkání sledujte od 20.20 ONLINE>>>