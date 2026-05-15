MS v hokeji ONLINE: Šlégr potvrdil zájem o Dostála, národní tým počká. Velká ztráta Dánů
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 15. května 2026
Přestože se letos na olympiádě představily všechny největší hokejové hvězdy, řada spektakulárních hráčů se ukáže i na mistrovství světa ve Švýcarsku. Na první dobrou zaujme fanoušky účast devatenáctileté naděje Kanady Macklina Celebriniho, který dostal v nabitém kádru roli kapitána. Na šampionátu nebude chybět ani tahoun Floridy, který v NHL letos vůbec nenastoupil. Podívejte se na přehled skvělých hráčů, kteří ozdobí MS ZDE>>>
Dánové řeší jen pár hodin před úvodním duelem s českou reprezentací pořádnou komplikaci. Ze zápasu jim kvůli vleklým potížím s hrudníkem vypadl Frederik Dichow, očekávaná brankářská jednička. Pětadvacetiletý gólman HV71 sice ještě ve čtvrtek vyjel s týmem na poslední trénink ve fribourgské BCF Areně, jenže jednotku nedokončil a předčasně zamířil do kabiny. Dánská média mluví o „hororové zprávě“.
Dichowa trápily zdravotní potíže prakticky celou sezonu, od října chytal jen minimálně. Přesto se zdálo, že šampionát stihne, nedávno odchytal generálku proti Slovensku a Dánové ho ještě ve čtvrtek zapsali na turnajovou soupisku. Jenže návrat se nekoná. Místo pátého mistrovství světa čeká téměř dvoumetrového brankáře odjezd domů a Dánsku zůstává před zápasem s Českem velmi nejistá situace v brankovišti. K dispozici jsou Mads Soegaard, který působí převážně na farmě Ottawy v Belleville, a Nicolaj Henriksen z Esbjergu, jenž má být na soupisku dopsán ještě před utkáním.
Hokejisty Německa posílí útočník Lukas Reichel z Bostonu, který dohrával sezonu na farmě v Providence v AHL. Na účasti na šampionátu se třiadvacetiletý synovec olympijského vítěze z Nagana a trojnásobného mistra světa Roberta Reichela dohodl poté, co uzavřel s Bruins v NHL novou roční smlouvu na 950 tisíc dolarů.
O českém kapitánovi bude jasno až poté, co volbu trenéři oznámí hráčům. Nicméně všechny náznaky vedou k Romanu Červenkovi. Útočník Michal Kovařčík, který zatím nefiguruje v základní sestavě 12 útočníků, by se měl zapojit do hry v případě, že vypadne jeden z centrů.
Asistent Jiří Kalous promluvil před zápasem s Dánskem. „Řešili jsme ještě trošku defenzivní zónu, protože prostor, i když to tak zvenčí nevypadá, je opravdu velký. To není z pohledu obrany jednoduché zvládnout. Budeme to drilovat furt. Byl prostor i na přesilovky čtyři na tři a pět na tři, aby si to hráči v klidu mohli oťukat. Do pět na tři jsme zařadili Dominika Kubalíka, zatím to tak je, má výbornou střelu. Hráči mají nějaké noty, ale jsou špičkoví a ví, jak hrát, reagovat. Vždycky je dobrý, když se na ledě domluví. Jinak led byl dnes lepší. Chceme dobře vstoupit do turnaje, věřím, že se nám to povede.“
Šlégr mluvil i o tom, že je Lukáš Dostál brankář, který dlouhodobě prokazuje kvality. Zájem tedy má reprezentace velký.Čas je až tolik netlačí, počkají na výstupní prohlídku. Pokud jde o gólmana Jakuba Dobeše z Montrealu, je to zatím předčasné, protože Canadiens vedou 3:2
Trenéři si svolali kolečko ve středu hřiště. Radim Rulík k hráčům promlouvá, žádá po nich čistou hlavu do zápasu. Tímto také rozbruslení před prvním zápasem Česka na šampionátu končí.
Nebezpečná letka pro přesilovku pět na tři dobré dvě minuty diskutovala o tom, kudy by kombinaci chtěla vést. Trenéři trpělivě přihlíží na modré čáře, do plánů Červenky a spol. nevstupují.
Přichází čas na přesilovku pět na tři. Tam je navíc ke stávající čtveřici Dominik Kubalík. Možná je to alternativa speciálně pro dvojnásobnou početní výhodu. V té klasické pět na čtyři při minulém tréninku byl místo Kubalíka mladík Matyáš Melovský.
Právě probíhá nácvik přesilových her 4 na 3. V té české elitní čtyřce podle očekávání Hronek, Tomášek, Červenka a Sedlák.
Odhadovaná sestava podle rozbruslení.
Blümel - Sedlák - Červenka
Flek - Tomášek - Voženílek
Kubalík - Melovský - Kaut
Beránek - Černoch - Chmelař
Hronek - Kempný
Hájek - Cibulka
Ticháček - Alscher
Galvas
Kořenář (Pavlát)
Trenéři mohou do sestavy zařadit také 13. útočníka Michala Kovařčíka, kdyby Česku vypadl centr, jako se stalo třeba v zápase EHT v Českých Budějovicích v případě Michaela Špačka
Podle střídání v brance se zdá, že příprava na zápas je uzpůsobena Josefu Kořenářovi, který by měl v české brance podle dostupných indicií začít. Trenérský štáb to nicméně zřejmě nepotvrdí dříve než hodinu před zápasem.
České rozbruslení před úvodním zápasem s Dánskem v plném proudu. Na ledě všech 25 nominovaných borců s kompletním trenérským štábem. Češi se chtějí poctivě připravit a ještě více seznámit s hlavním BCF Arenou ve Fribourgu, kde měli zatím jen jeden trénink.
Brankář Ádám Vay z prvoligového Chomutova nechybí v nominaci hokejistů Maďarska na mistrovství světa. Kouč Gergely Majoross má v pětadvacetičlenném kádru pro turnaj ve Švýcarsku dalších třináct účastníků loňského světového šampionátu v Herningu, kde Maďaři skončili čtrnáctí a udrželi se mezi elitou. Dvaatřicetiletý Vay přišel do Chomutova loni v polovině října z Popradu. Za Piráty odchytal v této sezoně 20 zápasů s průměrem 2,97 obdržené branky na zápas a úspěšností zákroků 89,44 procenta.
Mistři světa z Prahy. V únoru si zahráli na olympiádě proti McDavidovi a spol. Velké osobnosti. Jeden vyhrál Stanley Cup, ale ne extraligu. Druhý to má naopak. Obránce Michal Kempný (35) a útočník Jakub Flek (33) patří k dlouholetým lídrům národního týmu a ve společném dvojrozhovoru pro Sport Magazín +PLUS vzpomínají na začátky nebo mistrovské oslavy s rolexkami. Rozebírají také netradiční interview, které bořilo sítě. Celý dvojrozhovor si přečtěte ZDE>>>
České brankoviště pro mistrovství světa se po pěti letech ocitlo bez muže z NHL. Velké téma letošního šampionátu by mohlo vyřešit povolání Lukáše Dostála, který v noci vypadl z play off NHL. Anaheim nestačil na Vegas, prohrál 1:5 a celkově v sérii 2:4 na zápasy. V pátek dopoledne ještě ve Fribourgu logicky reprezentace nemohla tušit, jestli bude olympijská jednička k dispozici. Nicméně obecný výhled o den dříve nabídl trenér brankářů Ondřej Pavelec. Více čtěte ZDE>>>
Spousta omluvenek, omlazený tým a po pěti letech zatím taky ani jeden brankář z NHL. Přitom právě na téhle pozici zažívají Češi v zámoří velký boom. „Připomíná mi to částečně rok 2010, tehdy po olympiádě taky hodně hráčů nepřijelo. Bylo by obrovské překvapení, kdyby kluci uspěli, ale nikdy nevíte,“ míní Dominik Hašek. Olympijský šampion a dvakrát vítěz Stanley Cupu chytal na mistrovství světa pětkrát. Naposledy však ještě před odchodem do NHL. Z ní se na šampionát už nedostal. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
