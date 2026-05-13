Předplatné

MS v hokeji ONLINE: Slováci berou devět hráčů z extraligy a dvě posily z NHL

Video placeholder
Sport Magazín +PLUS o hokejovém MS. Program, soupisky, největší hvězdy
Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
Daniel Vladař na mistrovství světa nepojede
Martins Dzierkals ze Sparty jede na MS
Brankáři Josef Kořenář (vlevo) a Petr Kváča (vpravo) vyráží na MS ve Švýcarsku
19
Fotogalerie
iSport.cz
MS v hokeji
Vstoupit do diskuse (8)

Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - MS v hokeji 2026
Všechny zprávyDůležité momenty
Česko
Kanada
Slovensko

Zprávy ze dne 13. května 2026

Slovensko
13. května 2026 · 17:46

Slováci mají v nominaci na MS devět hráčů z české extraligy. Kouč Vladimír Országh po řadě omluvenek může využít dvě posily z NHL - útočníka Martina Pospíšila z Calgary a Adama Sýkoru z New York Rangers. Další šestice hráčů se v této sezoně představila v nižší zámořské AHL.

 

Brankáři: Eugen Rabčan (Banská Bystrica), Adam Gajan (Rockford/AHL), Samuel Hlavaj (Iowa Wild/AHL)

Obránci: Jakub Meliško (Michalovce), František Gajdoš (Litvínov/ČR), Jozef Viliam Kmec (Henderson/AHL), Samuel Kňažko (Vítkovice/ČR), Patrik Koch (Třinec/ČR), Luka Radivojevič (Boston College/NCAA), Mislav Rosandič (Košice), Maxim Štrbák (Rochester/AHL)

Útočníci: Martin Faško-Rudáš, Servác Petrovský (oba Liberec/ČR), Andrej Kollár, Kristián Pospíšil (oba Kometa Brno/ČR), Sebastián Čederle (Nitra), Marek Hrivík (Vítkovice/ČR), Martin Chromiak (Ontario/AHL), Adam Liška (Čerepovec/KHL), Filip Mešár (Laval/AHL), Jakub Minárik (Karlovy Vary/ČR), Aurel Nauš (Poprad), Oliver Okuliar (Skelleftrea AIK/Švéd.), Martin Pospíšil (Calgary/NHL), Adam Sýkora (New York Rangers/NHL, Hartford/AHL)

Česko
13. května 2026 · 14:35

S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. BrankářDominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Více čtěte ZDE>>>

Dominik Pavlát se připravuje na start šampionátu
Dominik Pavlát se připravuje na start šampionátu
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 13:23

Český trénink skončil zhruba ve 12.30 v pohodové atmosféře, hráči se sešli v kruhu kolem trenéra Radima Rulíka. Panuje tradičně natěšená nálada před prvním zápasem turnaje, který v pátek národní tým svede s Dánskem. Zítra si poprvé osahá hlavní halu.

Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
Dánsko
13. května 2026 · 13:01

V nominaci dánských hokejistů je i útočník Nick Olesen z Českých Budějovic. V kádru je jediná posila ze zámoří - brankář Mads Soegaard, který působil převážně na farmě Ottawy v Belleville v AHL. Z hráčů, jejichž týmům také skončila sezona, se omluvili útočníci Oliver Bjorkstrand z Tampy Bay a Lars Eller z Ottawy. Dánové budou v pátek od 20:20 prvním soupeřem české reprezentace v základní skupině B ve Fribourgu.

Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:21

Tomáš Plekanec ted řídí hru v oslabení. Názorně zajel za Ondřejem Beránkem a ukazoval mu, kde přesně pozičně by se měl pohybovat. Brání ve dvojici s Jiřím Černochem.

Radim Rulík sleduje tréninkovou jednotku
Radim Rulík sleduje tréninkovou jednotku
Jiří Ticháček na tréninku
Jiří Ticháček na tréninku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:19
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:01

Jednotlivé české pětky teď trénují pobyt a pohyb hráčů v útočném pásmu při vyrovnaném poměru sil na hřišti. Na přesilovky ještě nedošlo.

Roman Červenka na ledě ve Švýcarsku
Roman Červenka na ledě ve Švýcarsku
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 12:01
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 11:37
Zdeněk Janda, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 11:36

Focení akorát absolvuje i kapitán Roman Červenka. Vrátil se do míst, kde už pred lety působil.

Roman Červenka během oficiálního focení
Roman Červenka během oficiálního focení
Patrik Czepiec, redaktor iSport.cz ve Švýcarsku
13. května 2026 · 11:30

Právě začal český nácvik v tréninkové hale ve Fribourgu. Na branku střílí mladíci Jaroslav Chmelař, Matyáš Melovský, Marek Alscher, Matěj Blümel a Tomáš Cibulka.

Česko
13. května 2026 · 10:02

Zprávy ze dne 12. května 2026

Důležitý moment
Česko
12. května 2026 · 23:33

Ze zámoří dorazila další špatná zpráva pro český tým. Ani Dan Vladař na šampionát do Švýcarska nedorazí. Brankář Philadelphie Flyers si už během prvního kola play off proti Pittsburghu natrhl šlachu v pravé ruce a chytal se zraněním. Po sérii s Carolinou byl volný. Jenže tušil, že mistrovství světa nejspíš odpíská. Po výstupních pohovorech naděje zhasla docela. „Neměli jsme ani čas se bavit, jakou bych mohl mít pozici,“ přiznal 28letý gólman. Celý rozhovor pro iSport čtěte ZDE>>>

Daniel Vladař v akci proti Carolině
Daniel Vladař v akci proti Carolině
Důležitý moment
Kanada
12. května 2026 · 22:26

Na poslední chvíli se na seznam účastníků mistrovství světa přidalo nejzvučnější jméno! Tradiční kanadský kapitán Sidney Crosby pojede po loňském propadáku Javorových listů ve čtvrtfinále také na letošní turnaj. Kanada bude muset vyřešit otázku kapitána, protože předběžně „C“ dostal devatenáctiletý talent Macklin Celebrini. Crosby se tak v závěru skupiny utká také s českým národním týmem.

Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
Kapitán Kanady Sidney Crosby na MS v hokeji 2025
Česko
12. května 2026 · 21:56

Čeští hokejisté absolvovali první trénink ve Fribourgu, kde odehrají základní skupinu MS. Blümel trénoval v útočné formaci s Červenkou a Sedlákem.

 

Český tým dnes trénoval v tomto složení: Kořenář, Pavlát, Kváča - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas, Ščotka - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař - M. Kovařčík, Mandát.

První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
První trénink českého týmu ve Švýcarsku před MS
Lotyšsko
12. května 2026 · 17:10

Trenér hokejistů LotyšskaHarijs Vitolinš zařadil do nominace na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu šest hráčů z české extraligy. V kádru je i útočník Sandis Vilmanis, který si v této sezoně odbyl premiéru v NHL v dresu Floridy. Dvanáct hráčů se podílelo na mistrovství světa 2023 v Rize a Tampere na největším úspěchu Lotyšů v historii, tedy bronzu.

Švýcarsko
12. května 2026 · 13:53

Švýcaři mají v nominaci na domácí MS šest posil z NHL. Kádr kouče Jana Cadieuxe posílil oproti Švédských hrám v Ängelholmu z minulého týdne jen obránce Janis Moser z Tampy Bay. Doplnil tak zadáka Romana Josiho z Nashvillu a útočníky Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey, Nina Niederreitera z Winnipegu a Piuse Sutera ze St. Louis.

Česko
12. května 2026 · 11:51

„Musí se najít chemie v týmu, tým musí šlapat. Součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho úspěch určitě nepřijde,“ vykládal před odletem Roman Červenka. Po rozhovorech se ještě vyfotil s fanoušky a zamířil za bezpečnostní kontrolu. Jako jediný z týmu na sobě neměl speciální červenomodré sako. „Jak dělám hodně kliků, bylo mi těsné přes ruce,“ vysvětlil s úsměvem.

Roman Červenka se na letišti připojil k národnímu týmu
Roman Červenka se na letišti připojil k národnímu týmu
Česko
12. května 2026 · 11:40

Jako jeden z posledních hráčů dorazil na letiště Roman Červenka. S úsměvem na tváři a po mistrovských oslavách hladce oholen a s čerstvým sestřihem na hlavě.

Roman Červenka v obležení novinářů před odletem na MS ve Švýcarsku
Roman Červenka v obležení novinářů před odletem na MS ve Švýcarsku
Důležitý moment
Česko
12. května 2026 · 11:34

Ohledně brankáře Daniela Vladaře z NHL nejsou žádné nové informace. Zdravotní prohlídku by měl teprve absolvovat.

Vstoupit do diskuze (8)

Hokej 2026

Česká hokejová reprezentace
MS v hokeji 2026Program MS v hokeji 2026Reprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů