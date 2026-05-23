MS v hokeji ONLINE: Trenéra Slováků mrzí, že nezískali bod. Kluci si ho zasloužili, řekl
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Český tým naposledy zvládl duel se Slovenskem (3:2) a má velmi dobře nakročeno k postupu do čtvrtfinále. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 23. května 2026
Dominik Kubalík o zápase se Slovenskem: „Bylo vidět, že oběma týmům šlo o hodně. Bylo to i cítit. Samozřejmě na ledě to párkrát jiskřilo, snažili jsme se zůstat mimo šarvátky. Člověka to ale vtáhne. Chtěli jsme být co nejméně vylučovaní. Ubojovaný zápas, jsme rádi, že jsme ho zvládli. Když jsem Červusův gól viděl poprvé, byl jsem si jistý, že bude platit. Nepřišlo mi, že by nějak kopl, spíš se natáhl za pukem. Byl jsem přesvědčený, že gól bude, jsem rád, že platil. Samozřejmě hrozně důležitej. Měli jsme ve výkonu dost intenzity, bylo tam pár hitů z naší strany, nenechali jsme nic zadarmo. Snažili jsme se hrát stejně jako Slováci, myslím, že zápas byl pěknej. Nechtěli jsme být přemotivovaní, přehecovaní. Od toho jsme se snažili odrazit. Roztržky jsme zkoušeli krotit.“
Vladimír Országh, trenér Slovenska, a jeho hodnocení: „Myslím, že velmi dobrý zápas. První třetina, tam jsme byli trošku v některých situacích pozdě, hlavně při forčeku. Ale od druhé třetiny jsme hráli velmi dobře. Byli jsme víc než vyrovnaným soupeřem velmi silnému českému týmu. Mě jen mrzí, že odcházíme bez bodu, protože kluci by si ho za předvedený výkon zasloužili.“
Michal Kovařčík v zápase proti Slovensku zastane roli 13. útočníka.
Asistent trenéra Jiří Kalous: „Rozbruslení bylo dobrovolné. Nasadíme 13 útočníků, sedm obránců. Pavel Gross a Zdeněk Moták přijeli jako pozorovatelé. S Pavlem jsme spolupracovali během MS v Praze, spolupráce byla výborná. Kluci dají postřehy k utkání, podívají se na soupeře. Víc hlav víc ví. Jejich postřehy nám mohou pomoct. Nebudou posílat zprávy, jak máme hrát, ale budeme s nimi ve spojení přes vysílačku. To bylo i v Praze, spolupráce bude podobná. Určitě postřehy budou i během utkání, je to pro nás pomoc, že mohou scoutovat soupeře. Uvidíme, jaký dáme hráčům zítra program, jak se budou cítit. Druhou skupinu necháváme otevřenou. Je priorita se soustředit na nás, později budeme řešit, jak se to bude vyvíjet.“
Zprávy ze dne 22. května 2026
Útočník Michael Brandsegg-Nygard z farmy Detroitu z Grand Rapids z nižší AHL posílí norské hokejisty na mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu kouče Pettera Thoresena se připojí v neděli a měl by být k dispozici pro pondělní zápas s českou reprezentací v základní skupině B.
Dvacetiletého Brandsegga-Nygarda draftoval loni Detroit v 1. kole na 15. místě. V této sezoně se dočkal premiéry v NHL a ve 14 zápasech si připsal jednu asistenci. Za Griffins v základní části AHL nasbíral v 60 utkáních 44 bodů za 20 gólů a 24 přihrávek. V osmi duelech play off před vyřazením ve finále Centrální divize po porážce s celkem Chicago Wolves 1:3 na zápasy zaznamenal čtyři góly a stejný počet asistencí.
Na mistrovství světa se Brandsegg-Nygard představí potřetí. Bývalý hráč celku Skelleftea AIK ve švédské lize má z 12 utkání na světových šampionátech na kontě devět bodů za tři branky a šest přihrávek.
Stihli se ubytovat, pozdravit se letmo neoficiálně s některými členy realizačního týmu a popovídat si o organizačních věcech s manažerem Milanem Hniličkou. Víc zatím nic. Zdeněk Moták a Pavel Gross dorazili podle očekávání do dějiště světového šampionátu a než se stihli pořádně rozkoukat, vyhověli žádosti iSport.cz o krátké bezprostřední dojmy. „Přijeli jsme hlavně získávat zkušenosti,“ reagoval Moták. Dorazili v roli pozorovatelů a konzultantů a víc se zapojí až po domluvě s Radimem Rulíkem. Více ZDE>>>
Útočník Eduards Tralmaks doplní lotyšskou reprezentaci. Připojí se po vyřazení farmářského týmu Detroitu z Grand Rapids z play off AHL. Lotyšským médiím to potvrdil generální manažer reprezentace Rudolfs Kalvitis. Griffins vypadli v noci na dnešek ve finále Centrální divize nižší zámořské soutěže po porážce s celkem Chicago Wolves 1:3 na zápasy.
Ve výběru Finska nahradí zraněného Eemila Erholtze z Kärpätu Oulu další útočník Sami Päivärinta z Hämeenlinny. Erholtz se zranil ve čtvrtečním utkání proti Lotyšsku při výhře 7:1. Je už druhým finským útočníkem, který pro zranění vypadl ze hry po Teuvovi Teräväinenovi, místo něhož byl zařazen na soupisku Konsta Helenius z Buffala.
Je nejzkušenějším českým obráncem v národním týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Ale taky mohl mít v sobotu na sobě dres Slovenska. Tedy teoreticky… Před lety se Michal Kempný dočkal nabídky, aby reprezentoval zemi zpod Tater. Více čtěte ZDE >>>
Česko dopíše na soupisku Petra Kváču. Další hráče tedy nepřidá. V úvahu ovšem připadal jen Michal Postava z Detroitu.
Atmosféra lehce zhoustla, je znát, že se blíží nejdůležitější zápasy. Radim Rulík řeší individuální chyby v tréninku, kartáč dostal Jiří Černoch i jeho kolega Jaroslav Chmelař. Vše samozřejmě v rámci přípravy na zásadní boje ve skupině a ve čtvrtfinále.
Radim Rulík hodně zostra vysvětluje útočníkům, jak se dostat před bránící hráče. Nelíbí se mu, že nejsou v zápasech ve správných pozicích. Žádá drajv do branky. Apeluje taky na krátká střídání.
Čeští hráči už se převlékli zpět do tréninkových dresů, začíná nácvik před sobotním duelem se Slovenskem. Uvidíme, zda se formace promění oproti dřívějším zvykům.
Ještě než začal trénink před utkáním se Slovenskem, pustili se čeští reprezentanti do týmového focení.
Hokej je krásný v tom, že má vždycky čím překvapit. Nabídne situaci, jaká by vás ve snu nenapadla. Tak jako čtvrteční slovenský gól na MS na 3:0 proti Dánsku. Co se stalo, čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 21. května 2026
Gól na 3:0 od slovenského útočníka Olivera Okuliara do branky Dánska padl poměrně netradičním způsobem. ONLINE přenosy večerních utkání sledujte ZDE>>>
Oliver Okuliar scores to make it 3-0 Slovakia.— Steven Ellis (@SEllisHockey) May 21, 2026
It was reviewed to see if the puck even went in, which it obviously did. #MensWorldspic.twitter.com/1LdP6HiFNM