MS v hokeji ONLINE: Tři posily z NHL pro Německo, těžká situace Slováků
Mimořádně nabitý hokejový rok vrcholí mistrovstvím světa ve Švýcarsku. Představí se na něm také český tým, v jehož sestavě tentokrát chybí prvotřídní hvězda z NHL a znovu ho vede jako kapitán Roman Červenka. První zápas ve skupině je na programu v pátek od 20:15 proti Dánsku. Všechny novinky sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Tři posily z NHL mají v kádru pro mistrovství světa hokejisté Německa. Kouč Harold Kreis může počítat s brankářem Philippem Grubauerem ze Seattlu, obráncem Moritzem Seiderem z Detroitu a útočníkem Joshuou Samanským z Edmontonu. Jeho hvězdný spoluhráč Leon Draisaitl, ofenzivní lídr Oilers, ve výběru chybí, protože není stoprocentně fit poté, co před play off byl měsíc mimo hru kvůli zranění kolena.
Po čtyřech letech se navleče do reprezentačního mundúru. „Nemohl jsem se dočkat!“ hlásí Matěj Blümel v rozhovoru pro Sport. Po hektických dnech, kdy se ve Spojených státech balil na cestu domů, si s nefalšovanou radostí vychutnal zprávu o nominaci na mistrovství světa. Po psychicky náročné sezoně na farmě Bostonu věří, že ve Švýcarsku naplno rozbalí, co se za poslední roky naučil a co českému oku zůstávalo poměrně zapovězeno. Celý rozhovor s Matějem Blümelem čtěte ZDE>>>
Česká reprezentace nominovala kádr na mistrovství světa! Jak působí z pohledu expertů podcastu Zimák? V tradičním pondělním vysílání probrali absence Adama Klapky a Petra Sikory, zařazení mladých hráčů, komunikaci trenéra národního týmu Radima Rulíka, palčivý problém v brankovišti nebo překvapení nominace. Na sestavu se podívali bývalý člen národního týmu Jaroslav Bednář spolu s redaktory Sportu Patrikem Czepiecem, Zdeňkem Jandou a Miroslavem Horákem.
Pár dnů před startem mistrovství světa řešil podobné trable jako Radim Rulík. Kouči slovenských hokejistů Vladimíru Országhovi se postupně omlouvaly opory, ať už z předešlých šampionátů, nebo z únorové olympiády. Čtvrtý tým z Her v Itálii vyrazí do Švýcarska v omlazené sestavě, i proto se těsně před turnajem zříká jakéhokoliv tlaku. „Kanada, Češi a Švédové jsou absolutními favority. Nejen ve skupině, ale i na medaili,“ vypálil Országh. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. května 2026
Postřehy redaktora deníku Sport z nominační tiskovky.
Rychlé postřehy za mě— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 10, 2026
Fajn, že jede Galvas
Klapka? Má smůlu, ale prostě historie pamatuje i takové hráče, jimž repre unikala
Super, že jedou Blümel, Melovský i Chmelař.
Překvapení Mandát, ale vyhrál si to výkony.
A bylo by super, kdyby Vladař prošel prohlídkou...@DenikSport
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace, o nominaci Romana Červenky a Lukáše Sedláka z mistrovských Pardubic: „Upřednostnili jsme variantu, že jim dáme prostor pro regeneraci, aby si fyzicky obnovili síly a připravili se pro mistrovství. S Romanem jsme byli domluveni prakticky okamžitě, Lukáši Sedlákovi jsme dali týden, aby si to nechal projít hlavou. Pak mi volal, že má zájem reprezentovat.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace o spolupráci s nástupci: „Se Zdeňkem Motákem jsme měli jeden telefon, budeme určitě v komunikaci. Je možné, že je využijeme jako trenéry, kteří nám budou pořizovat poznatky o soupeřích. Tím by do toho byli zatažení.“
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Naše ambice? Abychom se semkli a podali co nejlepší výkon. Uvidíme, na co to bude stačit. Ambice je čtvrtfinále a v něm zabojovat o semifinále.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Mluvil jsem s Pavlem Zachou, už jsem se mu dovolal. Omluvil se, že nepřijede.“
Mimo nominaci skončil Adam Klapka, který strávil celou základní část v Calgary v NHL. „Nevešel se,“ řekl stručně Rulík.
Češi zatím počítají s gólmanskou trojicí z Evropy, kterou vytvoří Petr Kváča, Josef Kořenář a Dominik Pavlát. Gólmani Karel Vejmelka a Vítek Vaněček z NHL se omluvili, ve hře je naopak možný přílet Daniela Vladaře, který v noci vypadl z play off s Philadelphií. „Brankáři z Utahu nepřijedou, omluvili se oba dva. Co se týká Daniela Vladaře, jsme s ním v kontaktu, čekáme na výstupní prohlídku,“ prozradil Šlégr.
Povolání se dočkal Matěj Blümel z AHL. „Dáme si dohromady, jak dlouhou měl pauzu, postupně ho chceme zabodovat, ale do sestavy s ním počítáme. Stoprocentně ho považujeme za ofenzivního hráče, za bruslaře. Přihlíželi jsme k tomu, abychom to ubruslili na obrovském hřišti. Jakmile se tam nestíhá bruslařsky, je těžké to uhrát. Věříme, že ho zabudujeme co nejdřív a počítáme s ním do sestavy. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet,“ řekl k jeho nominaci trenér Radim Rulík.
Radim Rulík, trenér hokejové reprezentace: „Byla to jedna z hodně těžkých nominací. Omluvenek bylo hodně, tolik jich nepamatuju, ale chápu to. U dalších hráčů byla vyrovnanost. Rozhodovala bruslařská schopnost to zvládnout na velkém hřišti a správné rozhodování na malém prostoru.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Davida Pastrňáka jsem nakontaktoval poté, co Boston vypadl. Měli jsme krátkou konverzaci, z níž jsem necítil, že za námi přicestuje. Taková emoce může být po týdnu jiná. Dnes jsme si to upřesňovali a potvrdil mi, že na letošní MS nepřijede.“
Jiří Šlégr, generální manažer hokejové reprezentace: „Oslovili jsme 12 hráčů z NHL, devět se nám omluvilo, tři přijali pozvánku do kempu. Pozvali jsme šest hráčů z AHL, přišlo i hodně omluvenek z evropských klubů. Jsme přesvědčení, že máme dost kvalitních hráčů.“
Milan Hnilička, ředitel reprezentací: „Máme den volna a v úterý máme sraz s nominovanými hráči na letišti. Trénovat budeme až v dějišti šampionátu. Budeme bydlet v Bernu, bude to složitější, je to půl hodiny cesty do haly ve Fribourgu.“
Alois Hadamczik, prezident hokejového svazu: „Příprava byla dlouhá. Věřím, že jsme dali dohromady dobré mužstvo a při vedení starších hráčů vybojujeme medaili a tím se rozloučíme medailí s trenérským štábem.“
Tiskovka začíná.
Jde se na to pic.twitter.com/P8Q6ZZi22n— Zdenek Janda (@zdenek_janda) May 10, 2026