Proč ne Klapka? Musí počkat na Světový pohár. Bednář: Není hráč evropského hokeje
„Nevešel se." Tak znělo oficiální zdůvodnění trenéra národního týmu Radima Rulíka poté, co ze sestavy pro mistrovství světa škrtl jméno Adama Klapky. Na nominační tiskové konferenci další důvody nepřidal. V obecné rovině hovořil, že pro velkou mezinárodní akci je zapotřebí zejména bruslařská obratnost na širokém kluzišti. Obrovi z Calgary nevyšel přípravný turnaj ve Švédsku, na druhou stranu má v NHL už 116 startů. Koučem nezodpovězený dotaz trvá: proč útočník nejede?
Národní tým pamatuje z minulosti spoustu čahounů s klikatou cestou ke startům na vrcholných světových turnajích. Z nedávné doby se Klapkově typologii možná nejvíc přiblížil Radim Zohorna, 198 centimetrů vysoký borec s 68 zápasy za Pittsburgh, Calgary a Toronto. A taky účastník mistrovství světa 2023, kam ovšem v éře kouče Kariho Jalonena cestoval v pozici povolaného náhradníka po zraněních Lukáše Sedláka a Filipa Chytila.
Narazíte i na další kvalitní vytáhlé útočníky, jichž jste si na ledě okamžitě všimli. Namátkou