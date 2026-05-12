Chmelař o zranění: Cítím se skvěle. Klapka? Byl bych rád, kdyby tu byl, ale je to na trenérech
Na letišti ho nešlo přehlédnout. Díky 193 centimetrům i širokému úsměvu od ucha k uchu a pozitivní náladě. Jaroslav Chmelař si první nominace na mistrovství světa ve 22 letech cení. „Cítím se skvěle," ujišťoval urostlý útočník, který se k týmu připojil po nuceném volnu na doléčení pochroumaného ramene. „Týden stačil," řekl k rekonvalescenci český objev New York Rangers.
Po povolání k reprezentaci jste říkal, že zažíváte sezonu snů. Je účast na mistrovství světa dalším z nich?
„Další, je to úplně neskutečné. Budu si užívat každou vteřinu jak s kluky, tak na ledě. Můžu poměřit síly na mezinárodním levelu a strašně se těším.“
Během šampionátu Česko vždycky ožije hokejem. Máte z mládí vzpomínku na nějaké mistrovství, které jste hodně prožíval?
„Nemůžu vám tady říct jedno. Ale strašně jsem si užil, když kluci vyhráli v Praze. To je moment, kdy už jsem hokeji trošku víc rozuměl a koukal na něj. To je motivace do dalších turnajů.“
Teď si budete moct zahrát i s Romanem Červenkou, který jede na mistrovství po třinácté.
„Je to další splněný sen zahrát si s někým takového kalibru. Už se těším, až ho uvidím na ledě a budu se moct od něj něco naučit.“
Před posledním turnajem jste dostal volno, abyste se dal dohromady. Jste fit?
„Cítím se skvěle. Jsem moc rád, že mi to trenéři umožnili a mohl jsem dát rameno do kupy. Cítím se fakt skvěle a těším se, až na ledě ukážu, co ve mně je.“
Vnímal jste důvěru trenérů, že vám už po jednom turnaji dali volno a v podstatě řekli, že s vámi na mistrovství počítají?
„Určitě, je to super. Každý hráč sní o tom, že se dostane na mistrovství. Záleželo ale hodně na rameni. Snažil jsem se každý den na tom makat, aby bylo v pohodě. Jsem strašně rád, že tu můžu stát. Týden stačil.“
S jakými osobními ambicemi jedete do Švýcarska?
„Osobní ambice mám takové, abych ukázal to nejlepší, co ve mně je. Abych hrál hrdě se lvíčkem na hrudi, snažil se vyhrát každý zápas a jít na to den po dni.“
Starší kluci nás vzali v pohodě
Hodně se mluví o tom, že šampionát se bude hrát na velkém kluzišti. Bude to pro vás, který jste zvyklý na zámořské rozměry, velký rozdíl?
„Určitě to je velký rozdíl oproti NHL hřišti. Ale v Budějovicích jsem si na to každým zápasem zvykal a pak už jsem neměl vůbec žádný problém s tím, že bylo větší. Tady to bude ještě o trošku, ale na tréninku si to osaháme a budeme se cítit dobře.“
Reprezentace i díky vám omládla. Je příjemné mít kolem sebe věkově blízké hráče?
„Jo, je jednodušší se dostat do party, když nás je víc. Musím ale říct, že starší kluci byli úplně super a hned nás vzali v pohodě. Je zase něco jiného být v české kabině. To si taky užívám.“
V Českých Budějovicích vám klapala souhra s Matyášem Melovským. Počítáte, že na to navážete?
„Uvidíme, složení útoků nechám na trenérech. Ale určitě si myslím, že jsme se nějakým způsobem ukázali a docela nám to šlo. Dokážeme se nacítit na stejnou vlnu. Uvidíme, jak to trenéři vyhodnotí.“
Mrzí vás, že se nedostal do finální nominace Adam Klapka, který vás v útoku doplňoval?
„Je strašně těžké pro každého, když přijde tahle zpráva. Určitě bych byl rád, kdyby tady byl, ale je to na trenérech. Já tam nebyl, abych koukal svrchu. Neměl jsem s ním vůbec žádný problém na ledě, v Budějovicích to bylo dobré. Bohužel to není moje rozhodnutí.“
Před odletem jste se na letišti hodně bavil s Matějem Blümelem. Potěšilo vás, že taky dostal pozvánku?
„Trénujeme spolu v létě, hodně jsme se teď potkávali na farmě, když jsme hráli s Providence. Vždycky po zápase jsme dali řeč. Teď jsme pokecali o sezoně, máme k sobě blízko. Jeho nominace mě potěšila, zasloužil si to. V AHL ukazuje, na jakém je levelu. Bude jedině přínosem.“