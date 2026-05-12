Červenka s chutí a kvůli klikům bez saka, čeká ho už 13. MS: U Pastrňáka jsem cítil, že...
Do Švýcarska vyrazili stylově. Reprezentanti před světovým šampionátem nafasovali nová saka s modrými a červenými pruhy, v úterý okolo poledne zamířili z pražského letiště za dalším vrcholem sezony. Předepsaný dresscode nedodržel jen dlouholetý kapitán národního týmu Roman Červenka. „Jak dělám hodně kliků, tak mi je malé přes ruce. Tak mi ho rovnali,“ prozradil novinářům, proč neměl týmový oblek. Pro čtyřicetiletého matadora půjde už o třináctý šampionát v kariéře. Program MS v hokeji 2026 >>>
V saku v barvách fotbalové Barcelony se začali scházet na letišti už okolo jedenácté hodiny. Útočníci Lukáš Sedlák s Dominikem Kubalíkem a brankáři Josef Kořenář i Petr Kváča se k letu do Švýcarska odbavili s předstihem a brzy zmizeli za bezpečnostní kontrolou.
Postupně se začaly objevovat i další tváře z 25členné nominace, poprvé se k mužstvu připojil i Matěj Blümel z AHL. Mazák Roman Červenka přišel na odbavení zavazadel jako poslední a ještě se zastavil, aby před novináři promluvil o blížícím se šampionátu, fanouškům rozdal několik podpisů a zapózoval na společných fotografiích.
„Těším se. Jsem odpočatý, jsem rád, že to je ve Švýcarsku, takže se podívám zpátky, kde jsem strávil nějaký čas. Doufám, že to budou příjemné poslední tři týdny sezony,“ přál si zkušený útočník před turnajem.
Ve Švýcarsku strávil osm let kariéry, první dva ročníky odehrál právě ve Fribourgu, kde Češi absolvují skupinovou fázi šampionátu. Později Červenka působil i v Curychu, který je druhým hostitelským městem turnaje, a nejvíce času spojil s městem Rapperswil-Jona. „Nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově je to příjemná a hezká země. Těším se na všechno,“ prozradil lídr reprezentace.
Do země helvétského kříže se vrací jako čerstvý extraligový šampion. V Pardubicích ovládl bodování základní části i následného play off, dohromady posbíral luxusních 85 bodů (33+52). Po náročné sezoně má pořád chuť bojovat za národní barvy.
„Pár dní odpočinek, spíš na hlavu od každodenní přípravy na zápas. Trošku jsem si orazil, potrénoval a doufám, že budu ready. Pořád mám motivace dost. Těším se. Za nároďák hraju moc rád. Říkal jsem, že pokud je šance na nějaký úspěch, dám do toho všechno a rád bych u toho byl,“ vysvětloval.
Ve čtyřiceti letech bude Červenka přepisovat rekordy. Na mistrovství debutoval v roce 2009 právě ve Švýcarsku, pak se stal dvakrát mistrem světa a bral další dvě bronzové medaile. Letos přidá už třináctou účast na šampionátu a v samostatné české historii překoná Davida Výborného se dvanácti starty.
„Upřímně to nesleduju. Mám soustředění a přípravu na další zápas, co mě čeká. Na statistiky se možná kouknu jednou, až skončím. Samozřejmě se je občas dozvím, ale není to nic, co bych sledoval,“ nepřeceňoval svůj počin.
Na šampionátu nastoupí s největší pravděpodobností po boku klubového spoluhráče Lukáše Sedláka. Spolu dovedli Dynamo k vytouženému titulu, Červenka brzy po konci sezony v klubu hlásil, že reprezentaci pomůže. Mladší parťák si potřeboval vzít čas na rozmyšlenou a na doléčení šrámů. I dlouholetý kapitán reprezentace ale Sedláka přemlouval, aby přijel. „Trošku jo. A dopadlo to, takže jsem rád,“ přiznal.
Národní tým přesto čeká těžká zkouška. Ze zámoří přilétla tučná obálka plná omluvenek, reprezentace se bude muset opírat o Červenku, další zkušené hráče z Evropy a mladíky zpoza oceánu. Kromě Filipa Hronka schází největší tuzemské hvězdy z NHL.
„Jedeme na mistrovství světa, chceme uspět. Víme, že cesta je složitá, nebude to jednoduché. Ale věřím, že to nikdy není dané dopředu. Zase bude rozhodovat čtvrtfinále. Doufám, že na to budeme dobře připravení,“ vykládal Červenka na letišti.
„Tým je omlazený. Uvidíme. Musí se najít chemie, tým musí šlapat jako jeden chlap. Součinnost a soudržnost tam musí být. Bez toho úspěch určitě nepřijde. Dvě největší hvězdy, co máme, tu nejsou. Ale o to víc se musíme spolehnout na tým,“ dodal.
Oproti únorové olympiádě a šampionátu 2024 se tentokrát nesejde v jednom týmu s Martinem Nečasem a Davidem Pastrňákem. První jmenovaný dál válčí v bojích o Stanley Cup, druhý se po náročné sezoně a narození druhého potomka omluvil. Nepomohlo ani přesvědčování z Červenkovy strany. „Nebral mi to, napsali jsme si nějaké zprávy. Cítil jsem, že je tak nějak rozhodnutý a ví, že teď to nejde,“ popsal lídr týmu.
I na něm bude zodpovědnost, aby si nově poskládaný manšaft sedl a fungoval. Do jádra týmu je potřeba zabudovat nováčky, jako jsou Tomáš Galvas, Marek Alscher, Matyáš Melovský nebo Jaroslav Chmelař. „Velkou část týmu znám, menší poznám až tady. Bude čas se poznat, strávit nějaký čas společně,“ ubezpečil Červenka.
S týmem rozehraje mistrovství světa v pátek večer proti Dánsku. Ve skupině Češi narazí ještě na Slovinsko, Švédsko, Itálii, Slovensko, Norsko a Kanadu.
Sezona Romana Červenky
- Základní část extraligy: 43 zápasů, 60 bodů (19+41)
- Play off extraligy: 17 zápasů, 25 bodů (14+11)
- ZOH: 5 zápasů, 5 bodů (2+3)