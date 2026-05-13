Pavelcův kůň? Pavlát odhalil, proč jde o hloupost: Kladno jsem podepsal dřív než trenéři

Dominik Pavlát se připravuje na start šampionátu
Radim Rulík sleduje tréninkovou jednotku
Lukáš Sedlák před startem MS
Češi podruhé trénovali ve Švýcarsku
Roman Červenka na ledě ve Švýcarsku
Patrik Czepiec
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb,“ pronesla posila Rytířů. Program MS v hokeji 2026 ZDE>>>

O Pavlátově přesunu do Kladna se v zákulisí vědělo dlouhé měsíce. Přesto oficiální odtajnění nové akvizice Rytíři nenačasovali ideálně. Minimálně tedy z reprezentačního pohledu.

Gólman se aktuálně potřebuje soustředit na výkony v národním dresu, přičemž už se ví, že mu za zády budou stát stejní trenéři jako v příštím roce na klubové úrovni. Myšlenky, že za tím musí být něco víc než pouhá výkonnost kvalitního maskovaného muže, v hlavách některých fanoušků vcelku logicky vytanuly.

Pavlát je odmítá, nánosem spekulací se nechce nechat ovlivnit. V povaze má, že podobné věci neřeší. Nezajímají ho okolnosti, na které v dané chvíli nemá přímý vliv. Soustředí se na práci v tréninku, boj o pozici reprezentační jedničky, který zůstává otevřený.

„Mně se oznámením příštího angažmá vlastně ulevilo. Věděl jsem to dlouhou dobu. Je to příjemnější,“ nezazlívá Pavlát Kladnu, že novinku vyslalo do světa.

V 26 letech se vrací domů. Poslední dva ročníky strávil v Ilves Tampere, kde mu paradoxně více vyšla předchozí sezona, v níž si vysloužil jediný reprezentační start. Po úspěšných Švédských hrách ovšem může velmi reálně pomýšlet na pozici startovacího brankáře pro mistrovství světa. Nevadí, že mu s tak významným turnajem chybí zkušenost, stejně jsou na tom totiž i další konkurenti.

„Mezi gólmany máme skvělou partu, děláme si ze sebe srandu a je mezi námi zdravá rivalita. Já si to zatím užívám. Sranda probíhá hlavně v kabině, na ledě se soustředíme na výkony, ale i na hotelu panuje legrace. Už na nás zároveň dýchla atmosféra mistrovství světa, natěšení je obrovské. Je důležité se na zápas s Dánskem pořádně připravit,“ zavelel Pavlát po včerejším tréninku.

Pokud má dostat přednost, pak pro svoji aktuální formu. Z dlouhodobého hlediska se statisticky více dařilo Josefu Kořenářovi i Petru Kváčovi, byť pochopitelně chytali v jiné soutěži. Do extraligové dvojice se snaží „vrazit vidle“ vyslanec z Tampere.

„Zatím o pozici jedničky nic nevíme. Budou ještě mítinky s trenéry, kde se asi dozvíme víc,“ odmítal někdejší brankář Chomutova, Plzně nebo Pardubic spekulovat nad rozdělením rolí.

Pavelec v minulosti prokázal u dospělého i juniorského národního týmu, že si rád zvolí jasnou jedničku, gólmany příliš nerotuje. Letošní MS ovšem může nabídnout odlišný scénář. Už proto, že Česko zatím marně čeká na brankářskou posilu z NHL. Bitva o vyšší minutáž neustává.

„Je to výhoda, nebo nevýhoda? Sám nevím. Jak se říká, jdeme den po dni. A tak to bude po celý turnaj. Dan Vladař je bohužel zraněnej, takový je někdy hokej,“ připomenul Pavlát, že o jedno zajímavé jméno reprezentace přišla, když zástupce Philadelphie v úterý neprošel zdravotní prohlídkou.

