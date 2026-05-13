Pavelcův kůň? Pavlát odhalil, proč jde o hloupost: Kladno jsem podepsal dřív než trenéři
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | S finským Ilves Tampere se rozloučil při úspěšnosti zásahů pod 90 procent. Brankář Dominik Pavlát se ocitl pod tíhou názorů, že na mistrovství světa hájí české barvy jen proto, že ho v příští sezoně čeká šichta pod reprezentačním trenérem gólmanů Ondřejem Pavelcem. Oba se přesouvají do Kladna. Šestadvacetiletý brankář se nad podobnými vzkazy jen usmívá. „Asi bych k tomu řekl to, že jsem měl s Kladnem podepsáno dřív než trenérský štáb," pronesla posila Rytířů.
O Pavlátově přesunu do Kladna se v zákulisí vědělo dlouhé měsíce. Přesto oficiální odtajnění nové akvizice Rytíři nenačasovali ideálně. Minimálně tedy z reprezentačního pohledu.
Gólman se aktuálně potřebuje soustředit na výkony v národním dresu, přičemž už se ví, že mu za zády budou stát stejní trenéři jako v příštím roce na klubové úrovni. Myšlenky, že za tím musí být něco víc než pouhá výkonnost kvalitního maskovaného muže, v hlavách některých fanoušků vcelku logicky vytanuly.
Pavlát je odmítá, nánosem spekulací se nechce nechat ovlivnit. V povaze má, že podobné věci neřeší. Nezajímají ho okolnosti, na které v dané chvíli nemá přímý vliv. Soustředí se na práci v tréninku, boj o pozici reprezentační jedničky, který zůstává otevřený.
„Mně se oznámením příštího angažmá vlastně ulevilo. Věděl jsem to dlouhou dobu. Je to příjemnější,“ nezazlívá Pavlát Kladnu, že novinku vyslalo do světa.
V 26 letech se vrací domů. Poslední dva ročníky strávil v Ilves Tampere, kde mu paradoxně více vyšla předchozí sezona, v níž si vysloužil jediný reprezentační start. Po úspěšných Švédských hrách ovšem může velmi reálně pomýšlet na pozici startovacího brankáře pro mistrovství světa. Nevadí, že mu s tak významným turnajem chybí zkušenost, stejně jsou na tom totiž i další konkurenti.
„Mezi gólmany máme skvělou partu, děláme si ze sebe srandu a je mezi námi zdravá rivalita. Já si to zatím užívám. Sranda probíhá hlavně v kabině, na ledě se soustředíme na výkony, ale i na hotelu panuje legrace. Už na nás zároveň dýchla atmosféra mistrovství světa, natěšení je obrovské. Je důležité se na zápas s Dánskem pořádně připravit,“ zavelel Pavlát po včerejším tréninku.
Pokud má dostat přednost, pak pro svoji aktuální formu. Z dlouhodobého hlediska se statisticky více dařilo Josefu Kořenářovi i Petru Kváčovi, byť pochopitelně chytali v jiné soutěži. Do extraligové dvojice se snaží „vrazit vidle“ vyslanec z Tampere.
„Zatím o pozici jedničky nic nevíme. Budou ještě mítinky s trenéry, kde se asi dozvíme víc,“ odmítal někdejší brankář Chomutova, Plzně nebo Pardubic spekulovat nad rozdělením rolí.
Pavelec v minulosti prokázal u dospělého i juniorského národního týmu, že si rád zvolí jasnou jedničku, gólmany příliš nerotuje. Letošní MS ovšem může nabídnout odlišný scénář. Už proto, že Česko zatím marně čeká na brankářskou posilu z NHL. Bitva o vyšší minutáž neustává.
„Je to výhoda, nebo nevýhoda? Sám nevím. Jak se říká, jdeme den po dni. A tak to bude po celý turnaj. Dan Vladař je bohužel zraněnej, takový je někdy hokej,“ připomenul Pavlát, že o jedno zajímavé jméno reprezentace přišla, když zástupce Philadelphie v úterý neprošel zdravotní prohlídkou.