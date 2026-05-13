Kanada má elitní posilu, přijede Crosby. Bude ale kapitán? Panují názory, že ne
Aleksander Barkov, Matthew Tkachuk, Roman Josi a další skvělí hokejisté jistě prominou. Mistrovství světa ve Švýcarsku má novou hlavní tvář. Po vypadnutí Mathewa Barzala ze soupisky povolala Kanada elitní náhradu v podobě Sidneyho Crosbyho. Světový šampion a dvojnásobný olympijský vítěz nastoupí na čtvrtém mistrovství v kariéře, spravit si bude chtít chuť z loňského roku i z únorové olympiády. U javorových listů jeho nominací vytanula zajímavá otázka ohledně kapitánství.
Jistě si ty záběry ještě vybavíte. Sidney Crosby na ledové ploše milánské arény zdrceně sleduje slavící Američany. Na sobě má plnou výstroj, přestože do finále jako hráč nezasáhl. Dlouho očekávaný turnaj mu ukončila srážka s českým obráncem Radkem Gudasem ve čtvrtfinále, javorové listy bez svého kapitána pak podlehly Spojeným státům 1:2 v prodloužení a braly stříbro.
„Bylo to o tom, co je nejlepší pro náš tým, co nám dá největší šanci vyhrát. V tu chvíli bylo jasné, že když nejsem schopný hrát, neohrozím tým kvůli sobě. Možná mi přišlo na mysl, že to může být moje poslední olympiáda, ale podle toho jsem se nerozhodoval,“ vysvětloval osmatřicetiletý útočník, proč do klíčového utkání nenaskočil.
Podruhé v krátké době zažil v dresu reprezentace hořké zklamání. Před rokem na mistrovství světa sledoval ve čtvrtfinále juchající Dány, v Miláně chtěl napodobit famózní triumf z olympiád v letech 2010 a 2014. Místo toho skončil zraněný a se stříbrnou medailí kolem krku.
S účastí ikony na dalším světovém šampionátu se proto nepočítalo. V olympijském ročníku se omluvila řada osobností, v původní nominaci Kanady nefiguroval ani Crosby. „O mistrovství jsem s nikým ani nediskutoval,“ vyprávěl hvězdný centr po vypadnutí Pittsburghu z play off NHL na začátku května.
„Fyzicky jsem na tom dobře. V sérii jsem se cítil líp a líp, jak pokračovala. Měl jsem do ní trochu pomalý start. Ale fyzicky se cítím opravdu dobře. Žádná operace není potřeba, budu ještě mluvit s doktory, ale cítím se vážně dobře,“ ujišťoval fanoušky, když padla otázka na poraněnou nohu po střetu s Gudasem.
Céčko má už slíbené mladík
O necelé dva týdny později se situace ohledně šampionátu razantně proměnila. Mathew Barzal z nominace vypadl z preventivních důvodů kvůli menšímu zranění. Náhrada? Právě Crosby, pro něhož půjde o čtvrtou účast na mistrovství světa v kariéře. Zase převážila láska k hokeji a hrdost reprezentovat. Pomohlo jistě i to, že se hraje v atraktivní destinaci, jakou Švýcarsko bezpochyby je.
Pro Kanadu začne pouť za medailí ve Fribourgu, až na vyřazovací boje se Severoameričané přesunou do Curychu. Kromě Crosbyho se bude tým opírat o Ryana O’Reillyho, Johna Tavarese nebo talentovaného Macklina Celebriniho. Povolání Crosbyho ale rozvířilo zajímavou diskusi – kdo bude kapitánem kanadského výběru?
Na velkých turnajích nosil pravidelně céčko Crosby, nejinak tomu bylo na Hrách s nejlepšími hráči světa. Jenže vedení javorových listů už přiřklo důležitou funkci Celebrinimu. O 19 let mladší hokejista k lídrovi Penguins vždycky vzhlížel, společně si zahráli jak na loňském MS, tak na letošní olympiádě.
„Zatím není jasné, jestli Crosbyho rozhodnutí připojit se k týmu na mistrovství světa změní plány, aby Macklin Celebrini měl céčko. Ani není potřeba říkat, že okolo jeho přidání do sestavy panuje hodně vzrušení,“ napsal na síti X zámořský insider Chris Jonston. Většina fanoušků očekává, že Crosby mladšímu kolegovi kapitánství přenechá. A sám bude v roli mentora pečovat o to, aby Kanadě rostl další lídr.
Další hvězdy na mistrovství světa
Matthew Tkachuk (Ú), USA
Florida: 31 zápasů, 13+21
V NHL zažil po dvou Stanley Cupech zranění a zklamání, na olympiádě juchal se zlatem. Teď je cíl jasný – dojít do Triple Gold Clubu.
Aleksander Barkov (Ú), Finsko
Florida: v sezoně neodehrál ani zápas
Po zranění a vynechání kompletního ročníku má o motivaci postaráno. I vedení Floridy bude zajímat, jak se vrátí po dlouhé pauze.
Roman Josi (O), Švýcarsko
Nashville: 68 zápasů, 13+42
S Nashvillem znovu neprolezl do play off, v 35 letech má jednu z posledních šancí zabojovat o zlato z MS. Navíc na domácí půdě, což motivaci ještě zvýší.
Macklin Celebrini (Ú), Kanada
San Jose: 82 zápasů, 45+70
V 19 letech už patří mezi největší hvězdy svého sportu, na olympiádě bavil v souhře s McDavidem a MacKinnonem. Klidně může ovládnout produktivitu MS.
Lucas Raymond (Ú), Švédsko
Detroit: 80 zápasů, 25+51
Ve 24 letech už se v NHL plně etabloval a patří mezi stálé opory reprezentace. Stejně jako loni posbírá hromadu bodů a pro Švédy bude klíčový.