Hronek je po zranění fit, popsal strach o MS: Hned po zápase jsem to neviděl dobře
PŘÍMO ZE ŠVÝCARSKA | Všem zatrnulo. Bude v pořádku? Nebyl to hezký pohled, když v rámci Fortuna Hockey Games v Českých Budějovicích klečel finský obránce Mikael Seppälä na lídrovi české obrany, který utkání nedohrál. „Abych se přiznal, hned po zápase jsem to neviděl moc dobře," připustil Filip Hronek, že měl obavy, jestli se stihne dát do startu šampionátu do pořádku. Ale zvládl to. A teď už netrpělivě vyhlíží páteční ostrý start. Zahraje si na šestém mistrovství světa.
Kouč Radim Rulík byl po zápase s Finy hodně mrzutý. Na novinářské otázky odpovídal stroze, myšlenkami byl jinde. Hlavou se mu honilo: Nepřišel jsem o pilíř obrany? Ve čtvrtek 30. dubna totiž Filip Hronek nedohrál bitvu s Finy. V závěrečných minutách ho atakoval Mikael Seppälä, sparťanský obránce, který ho přilehl. Musel ho odtáhnout až útočník Daniel Voženílek, který se spoluhráče zastal.
„Nebylo to nic hrozného z jeho strany. Spíš to byla blbá náhoda,“ vzpomínal zadák Vancouveru, když stál opřený o zeď v tréninkové hale ve Fribourgu. Už měl na nohou pantofle, brusle si při krátkém rozhovoru položil na zem.
Občas si odkašlal, protože na náhradní ledové ploše BFC Arena byla velká zima, od úst mu šla pára. Mluvil o tom, jak se mu ulevilo, když vyšetření ukázalo, že se nejedná o nic vážného. Také trenérský štáb si musel oddechnout. Protože přijít o něj, klíčového beka? Navíc v duelu, který se před šampionátem bere za přípravu? To by byl totální pech. „Od začátku zápasu v tom byly emoce. Rozhodčí to moc dobře nezvládali, nechali to volnější a pak se to přiostřovalo,“ vrátil se osmadvacetiletý zadák k utkání, v němž Češi vyhráli 3:2. Ale vedle Hronka se zranil i šikovný centr Michael Špaček.
U něj to však bylo nevratné. Ale člen olympijského týmu z Milána se dal dokupy. Z preventivních důvodů dostal volno na následující akci ve Švédsku a teď už je v plné zbroji. Nachystaný šéfovat obraně Rulíkova výběru. „Příprava je dlouhá, ať už se začne hrát,“ přál si Hronek, jenž je nejlepším českým bekem posledních let.
Stabilně hraje v NHL první nebo druhou obranu, naposledy za Canucks zvládl všech 82 utkání, v nichž posbíral 49 bodů (8+41). Byly duely, kdy na ledě strávil až třicet minut.
Soudržnost jako klíč
Do úvodního utkání s Dánskem v pátek od 20.20 hodin bude v první obranné dvojici, nejspíš s Michalem Kempným. Právě s ním zatím trénoval. Jsou to dva matadoři, oba čeká šesté mistrovství. Vedle nich defenzivní řady omládly. Nechybí 20letý muž bez nervů Tomáš Galvas nebo budějovický ofenzivní šikula Tomáš Cibulka.
„Zatím to zvládají, vybojovali si místo. Mají kvalitu, mají za sebou dobré sezony. Doufám, že se jim bude i na šampionátu dařit,“ věřil si Hronek, který vybojoval světový bronz v roce 2022 ve Finsku. Zlatá Praha ho však minula, protože zrovna bojoval s Vancouverem v play off.
Teď si o tom Vancouver mohl nechat jenom zdát, byl nejhorším týmem NHL. Hronek neváhal, a i když už hrál v únoru na ZOH v Miláně, stejně s chutí posílil tým i pro turnaj ve Švýcarsku.
V něm hrají prim hráči z Evropy, z NHL přilétaly do Česka omluvenky. Takže jaká bude podle něj největší síla národního týmu? „Musíme se semknout a být soudržní. Na tom si budeme zakládat, hrát jeden za druhého. Pomáhat si,“ zopakoval tradiční vítěznou formulku obránce v nejlepších letech. „Máme výborné hráče z Evropy, takže bych nějak neřešil, kolik je nás z NHL,“ dodal.
Je připravený mladším spoluhráčům pomoct. „Když budou chtít, určitě jim poradím. Ale že bych je do něčeho tlačil, to ne,“ usmál se. V žertu odmítl narážku, jestli už mu mladší spoluhráči nevykají. „Mně ne, možná leda Červusovi,“ připomněl 40letého kapitána.
I když se mladí osmělují, jednu výsadu jim „staří“ nedají. A to pouštět muziku v kabině. Takže tam stále vládnou staré osvědčené hity v podání Karla Gotta nebo Heleny Vondráčkové. „S touhle hudbou jsem v míru,“ culil se Hronek.