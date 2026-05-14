Tajemství brankoviště: české trio bez zástupce NHL. Proč trenéři nevzali Frodla nebo Willa?
Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky.
Už pouze letmý pohled na českou soupisku naznačuje, že oproti minulým létům chybí mezi třemi tyčemi „velké“ jméno z NHL. Naposledy při šampionátu v Rusku v roce 2016 (nepočítejme covidový rok 2021, kdy zámoří nikoho nepustilo) se přihodilo, aby mezi třemi brankáři národního celku nebyl nikdo z nejlepší ligy světa. Až letos je to realita. Proč tahle anomálie přišla zrovna v době, kdy česká gólmanská škola má po éře Dominika Haška nebo Tomáše Vokouna v zámoří největší zvuk?
Na olympiádě v Miláně se o Češích mluvilo, že mají nejpevnější brankoviště ze všech. Představily se tři jedničky svých týmů. Lukáš Dostál (Anaheim), Daniel Vladař (Philadelphia) a Karel Vejmelka (Utah). Tentokrát se může spekulovat, že Češi vyrukují s triem, které může na první pohled vypadat ze všech elitních výběrů jako nejméně pevné.
Ve hře bylo víc okolností, které tentokrát realizačnímu týmu nehrály do karet. Po středečním tréninku se k tomu nikdo z trenérů nevyjádřil, protože se příprava protáhla a tlačil je čas odjezdu týmového autobusu. Deník Sport se tedy snaží z vlastních zdrojů okolnosti popsat.
V dnešní době už se jenom těžko hráčům i koučům žije během turnaje v neprodyšné bublině, kam nedolehne žádný odér toho, co se řeší na sociálních sítích. A o čem se živě diskutuje. Kdekomu vrtá hlavou: Nepodcenil Ondřej Pavelec, jenž má brankáře na povel, situaci tím, že až příliš spoléhal na