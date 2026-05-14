Tajemství českého brankoviště na MS: trio bez zástupce NHL. Proč chybí Frodl a Will
Sport Magazín +PLUS o hokejovém MS. Program, soupisky, největší hvězdy
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Je to legitimní otázka, která se nabízí. Neznamená a priori nedůvěru nebo kritiku. Ale fanoušci se oprávněně ptají: Jak to bude na mistrovství světa s gólmany? Proč chybí opora z NHL? Zvládne náročný úkol trojice brankářů z Evropy? Z nichž ani jeden zatím na světových šampionátech neodchytal jedinou minutu? Deník Sport se pokouší vnést do citlivé situace trochu světla. Dá se očekávat, že Josef Kořenář a Dominik Pavlát si mezi sebe rozdělí zítřejší a sobotní zápasy a pomyslně se utkají o post jedničky. Zapojte se do hokejové tipovačky ZDE>>>