Jak jsou rozdané karty mezi gólmany: kdo a proč by měl chytat. I případné otazníky
PŘÍMO Z FRIBOURGU | I přes brzké vypadnutí v play off hokejové NHL Karla Vejmelky a Daniela Vladaře vstoupí národní tým do mistrovství světa s brankářem působícím v Evropě. Nepočítaje covidový rok 2021, kdy zámořská liga nikoho na šampionát nepustila, zahájí Češi turnaj bez gólmana z NHL poprvé od roku 2016. Aktuálně má trenér brankářů Ondřej Pavelec na výběr z trojice Dominik Pavlát, Josef Kořenář a Petr Kváča. Web iSport přináší důvody, proč by měl každý z nich chytat, případné otazníky v jejich hře a zajímavosti.
Dominik Pavlát
- Ilves Tampere, 26 let, 8 zápasů v reprezentaci
Proč by měl chytat?
Vyšel mu poslední zápas Euro Hockey Tour proti silným Švédům, při třech zkouškách v této reprezentační sezoně pokaždé zvítězil. Dlouhodobý projekt Ondřeje Pavelce, vzájemná spolupráce bude po konci šampionátu pokračovat v Kladně. Kouč ví, jak s Pavlátem úspěšně pracovat.
Jaký je u něj otazník?
Dlouhodobé sezonní statistiky a výsledky neměl oproti konkurenci zrovna oslnivé. Play off finské soutěže zakončil s úspěšností 88,8 procenta v sedmi duelech. Podobný vzorek by ho čekal z pozice jedničky reprezentace. Našli byste řadu českých gólmanů, kteří v tomto ohledu oslnili víc.
Co možná nevíte?
V sezoně 2019/20 odchytal za Chomutov v první lize 52 zápasů. Při brutální zátěži potkal jako soupeře třeba Daniela Voženílka, někdejšího útočníka Litoměřic a dnes spoluhráče z reprezentace. Druhou nejvyšší soutěž tehdy hrál také Adam Brízgala, zanedlouho parťák v týmu kladenských Rytířů.
Josef Kořenář
- Sparta Praha, 28 let, 11 zápasů v reprezentaci
Proč by měl chytat?
V reprezentaci platí za vítěze. První porážky se dočkal až v sedmém startu za národní tým, celkově ovládl osm z jedenácti vystoupení. Zažil výborné play off v dresu Sparty. Vloni dotvořil trojici pro MS, tehdy se ovšem přes konkurenci v podobě Karla Vejmelky a Daniela Vladaře nemohl prosadit.
Jaký je u něj otazník?
Kořenář ve formě, nebo mimo ni, to jsou dva odlišné světy. Nepatří k brankářům, kteří by si při slabším období drželi standard. Buď máte pocit, že za něj neproletí muška, anebo že sledujete víc cedník než prvotřídního evropského gólmana. Který příběh nabídne na šampionátu?
Co možná nevíte?
Před pěti lety byl považovaný za budoucnost Arizony, v klubu se tehdy sešel s jistým krajanem Karlem Vejmelkou. Zbytek historie znáte. Druhý z Čechů se v pouštní organizaci překvapivě vyšvihl na atraktivnější pozici, Kořenář se po postupném sešupu až do ECHL stěhoval na Spartu.
Petr Kváča
- Bílí Tygři Liberec, 28 let, 11 zápasů v reprezentaci
Proč by měl chytat?
V zádech má nejúspěšnější klubovou sezonu z povolané trojice. V Liberci dostával jen dvě branky na utkání a ohromoval úspěšností zásahů 92,6 procenta, kterou v play off ještě mírně navýšil. Pokud věříte, že se výraznější vzorek zápasů nemýlí, vsadíte na něj.
Jaký je u něj otazník?
Se státním znakem na hrudi odchytal v olympijské sezoně pět partií s nevalnou vizitkou. Výsledky jdou pochopitelně vždy i za týmem, ale Kváča v tomto ohledu opravdu nepřesvědčil. Ani čisté konto proti Rakousku nevyvážilo jeho velmi bídná čísla. Doléhá reprezentační tlak?
Co možná nevíte?
Na Švýcarské hry se v aktuální sezoně dostal jen kvůli nemoci plzeňského Nicka Malíka. Nebyl z toho povedený výlet do Curychu. V jednom z dějišť šampionátu Kváča nakoupil debakl 0:5 od Švédů. Šlo o jednu ze tří takto vydatných porážek národního týmu v tomto reprezentačním cyklu.