Můj bože, to je smrad! MS s odérem hnoje: Švédové vtipkovali o nezvyklém zápachu
Tradičně přijeli s velkými ambicemi a s cílem vylepšit dva bronzy z posledních dvou světových šampionátů. Ve švýcarském Fribourgu ale narazili Švédové na nezvyklý problém. V okolí stadionu je silně cítit zápach kravského hnoje, což reprezentanti severské země doprovodili smíchem a několika vtípky. „Dostáváte, co si zasloužíte, že?" smál se hlavní trenér Sam Hallam. „Naštěstí je to jediný menší problém," dodal ve vážnějším duchu před startem šampionátu.
S přibližně čtyřiceti tisíci obyvateli není typickým městem, kde se pořádají světové sportovní akce. Švýcarský Fribourg nabízí pro hokejové reprezentace nejrůznější výzvy. Kvůli nedostatku hotelů bydlí česká i švédská reprezentace v nedalekém Bernu a na tréninky musí zhruba půl hodiny dojíždět. Seveřany navíc před startem šampionátu zarazil nezvyklý zápach v okolí BCF Areny. Kanton Fribourg je vyhlášený chovem hospodářských zvířat, což poznali hokejisté na vlastní nosy, jak informoval švédský server Aftonbladet.
„Můj bože, to je smrad,“ prohodil brankář Magnus Hellberg před novináři. Se spoluhráči absolvoval mediální povinnosti před arénou, protože v tréninkové hale byla příliš velká zima. Opodál se páslo stádo krav a rozhovory doprovázel silný zápach.
„Jo, pach hnoje je jasně cítit,“ přikyvoval obránce Edmontonu Mattias Ekholm, když se ho novináři ptali na nezvyklý odér. „Voní to dobře,“ přisadil si v nadsázce Oliver Ekman-Larsson. „Jako doma, přesně. Ale to jste řekli vy, ne já,“ dodával později se smíchem, když se žurnalisté ptali na provincii Småland, odkud bek Toronta pochází.
Podle hlavního trenéra Sama Hallama šlo o jediný problém, s nímž se Švédové v dějišti šampionátu zatím potýkají. Navíc nepříliš významný. „Jsem rád, že jsme sem dostali veškeré vybavení, všichni hráči jsou tady a včas jsme se dostali na led. Mnoho z nás se probudilo v Kodani, jeli jsme do Malmö, letěli do Bernu a teď jsme ve Fribourgu. To je čtvrté město od chvíle, co jsme se vzbudili. Je ale zábavné zase pracovat a vidět, že jsou všichni svěží a zdraví,“ vykládal kouč po prvním tréninku ve Švýcarsku.
S týmem absolvoval v minulém týdnu domácí Beijer Hockey Games, kde seveřané podlehli Česku a Finsku a udolali jen Švýcarsko. Hokejisté Tre Kronor pak měli volno, které trávili s rodinami v Kodani. Odtamtud se posléze vydali na mistrovství světa. Do něj vstoupí pátečním soubojem s favorizovanou Kanadou.
Švédové se budou ve Fribourgu opírat vedle Ekholma s Ekmanem-Larssonem také o útočníky Lucase Raymonda, Antona Frondella a Linuse Karlssona. Ze zámoří má přicestovat také Carl Grundström z Philadelphie, ale prozatím se zdržel ve Spojených státech. „Poslední informace je, že přiletí v pátek. Ale v tom případě nebude k dispozici pro zápas,“ komentoval Halam situaci osmadvacetiletého forvarda.