Kempný: Pasta o pauzách zakusoval lovečák. Flek jako Maradona a vysvětluje, proč odsekával
Mistři světa z Prahy. V únoru si zahráli na olympiádě proti McDavidovi a spol. Velké osobnosti. Jeden vyhrál Stanley Cup, ale ne extraligu. Druhý to má naopak. Obránce Michal Kempný (35) a útočník Jakub Flek (33) patří k dlouholetým lídrům národního týmu a ve společném dvojrozhovoru pro Sport Magazín +PLUS vzpomínají na začátky nebo mistrovské oslavy s rolexkami. Rozebírají také netradiční interview, které bořilo sítě.
Když se posadili v Českých Budějovicích do pohovky v hotelu Clarion, zeptali se: Proč zrovna my dva? Důvodů je víc. V týmu, který absolvoval poslední domácí prověrku (Fortuna Hockey Games), toho odehráli suverénně nejvíc. Chystají se na šestý šampionát. Mají co říct, kariéry jsou protkané úspěchy, ale i pády.
„Někdy je umění říct si stop,“ říká Kempný. Nebýt pauzy od hokeje, kdy si u moře během předminulé sezony potřeboval srovnat myšlenky, možná už dávno nehrál.
„Je super, že to zvládnul a je zpátky,“ hlásí Flek, kapitán Komety. Malý velký muž, který soupeřům zatápí na ledě. Vládne také před mikrofony, s jedinou výjimkou, kde odsekával.
Radši hrajete spolu, nebo proti sobě?
Kempný: „Já začnu, jo? No prostě sere mě! (smích) McFlek klasicky provokuje, nehraje se proti němu nejlíp.“
Co provádí?
Kempný: „Má ty svoje věci, no. Beci chtějí vystřelit a Flíček už je na červený!“
Flek: „To je pravda, zrovna proti Spartě, když jsme spolu hráli před rokem play off, mi to několikrát vyšlo. A zrovna na Kempese. Přitom je to risk. Když jedu proti bekovi, může mě obstřelit. My jsme tohle hráli cíleně. Já jsem u něj nebrzdil, prostě jsem jel dál a věřili jsme, že za mnou ten puk někdo čapne. Nebo se to odrazí a dá mi to do brejku.“
Kempný: „V normálních případech jde přihrávka od obránce na obránce, pak střela. Beci se snaží vyčistit prostor u brankoviště. Akorát v Brně to beci chytají, no a pak startují kluci jako McFlek.“
Flek: „Mně se to několikrát podařilo, no… Vyšlo mi, že jsem jim ujel. Vím, že i Zelí, jejich videokouč (Jakub Zelenka), mi potom ze srandy psal, že na mě měli speciální přípravu. Prý měli asi šest videoklipů, ale i tak jsem jim to tam nějak fláknul.“
Kempný: „Jinak mám rád zápasy proti němu. Dali jsme si rok pauzu, teď to obnovíme.“
Takže už je váš příchod do Kladna oficiální?
Kempný: „Já nic neřekl.“ (smích)
Flek: „Taky mám rád, když hraju proti Kempesovi, s někým tak zkušeným je to vždycky výzva. A hlavně hraje tvrdě, ale i hokej. Člověk cítí, že je tam vzájemný respekt. Což není pravidlem.“
Co tím myslíte?
Flek: „Mladé kluky. Vděčné téma v poslední době. Za mě někdy mají kecy, že bych je přetáhl hokejkou přes hubu. Nemám nic proti tomu, když je někdo drzý, dravý. To k tomu patří. Ale za mě tam musí být aspoň nějaký respekt. Nechci, aby se přede mnou někdo klaněl, ale jsou určitý hranice.“
Máte nějaký příklad?
Flek: „Pamatuju si, že jsme hráli ve Varech proti Plzni, kde tehdy úřadoval Guli (Milan Gulaš) a měl sezonu jako hrom (2019/20). Měl našlápnuto, aby překonal Milana Nového. Posbíral neskutečnou porci bodů. No, a někdo od nás ho chtěl rozhodit, ani nevím, kdo z mladých to byl. Když Guli projížděl kolem naší střídačky, zvednul se a zařval na něj: Gulaš, ty ještě hraješ hokej?! Vybavuju si, že jsem ho zatáhl za dres a říkám mu, ať drží hubu, že on má víc bodů než náš celý tým dohromady. Trošku se to přehání, mám dojem…“
Kempný: „Je jiná doba, co si budeme povídat. Když si vzpomenu na svoje začátky, nedá se to porovnat. Když sis dovolil na tréninku něco ke staršímu, fakt jsi to pocítil. Mladí jsou jiní.“
I v kabině reprezentace?
Flek: „Taky se to mění. Kluci se chovají jinak. Neříkám, že špatně, ale mají jiné návyky.“
Kempný: „Jak se jim říká? Generace Z, ne?“
Flek: „Je to prostě jiný, než když jsme přišli do nároďáku my.“
I 17letý útočník Petr Tomek říkal, že se nebojí v rámci thrash talku někoho popíchnout.
Flek: „Ale jasně. Počkejte, já nechci, aby to vyznělo, že kolem tebe musí někdo jezdit po špičkách a klanět se ti jenom proto, že jsi starší. On měl skvělou sezonu, takže jen tak dál. Ať je drzej a dravej. Na to, kolik mu je, tak klobouk dolů. Já nemyslel jeho. Ale pak jsou jiní myšáci, kteří mají tři body za kariéru, hrajou ve čtvrtý lajně a hulákají jako blázen. To dřív nebylo. Ale co, já si z toho hlavu nedělám. Spíš se tomu směju. A vnitřně si říkám, co se jim honí hlavou, když mohou být vůbec rádi, že extraligu hrajou.“
Kempný: „Nemám co dodat. Každý má svou osobnost a to, co mu vyhovuje. Já jsem byl taky mladý, průbojný a svým způsobem drzý. Ale zdravý respekt tam vždycky byl. Všechno musí být vyvážený. Jít na led, a být z něčeho podělaný? To taky není správný.“
Ke komu jste vzhlíželi?
Flek: „Pro mě byl vždycky vzorem Stráča (Martin Straka) v Plzni. A pamatuju si, že to byl asi můj třetí nebo čtvrtý zápas v extralize. Jeli jsme tam a hrál jsem proti němu, takže to bylo: Wow! Užil jsem si to. V životě by mě nenapadlo, abych se ho snažil rozhodit nějakýma kecama. To ani nejde říct někomu, kdo je takový borec jako on. I když dneska by se asi takoví našli.“
Kempný: „Já přemýšlím, proti komu jsem hrával. Už je to hrozně dávno.“
Flek: „Letí to, co? Já jsem se to slavnějším hráčům spíš snažil znepříjemnit hokejem. Bruslit, být nepříjemný, než říkat nějaký kraviny.“
Kempný: „Pamatuju si výlukovou sezonu (2012/13), byl jsem na Slavii. Byli tam Červus (Roman Červenka), Vláďa Sobotka. A když jsme hráli proti Kladnu, byla vyprodaná O2 aréna. Na ledě Džegr (Jaromír Jágr), Pleky (Tomáš Plekanec), Židla (Marek Židlický), Tlusťoch (Jiří Tlustý). Mně bylo dvacet, takže to pro mě bylo něco. Koukal jsem na ně jako na obrázek skoro…“
Flek: „Jo, to člověk kouká s otevřenou hubou.“
Kempný: „To jsem si fakt užíval. A nikdy by mě nenapadlo, abych na ně něco řval.“
Flek: „Proti Plekymu se hrálo těžce. Ten měl věci. (smích) Třeba když bránil oslabení, a já stál mezi kruhy připravený střílet, přišla krátká svižná sekera pod koleno. Noha se mi podlomila a říkám si: Co to zas je? (smích) Ale když jsem se pak podíval na klipy z NHL, viděl jsem, co všechno snášel on. Takže dostal školu, pak si to přenesl. Přiznávám, že jsem nesnášel hrát proti němu. Strašně těžký. Uměl všechno. Do obrany, do útoku. I k němu jsem vzhlížel. Všímal jsem si, co dělá, a co šlo, to jsem si přenesl do hry. I tím se člověk učí. Zvlášť teď. Podívejte se na extraligu, jací hráči se do ní vrátili. Mladí by byli hloupí, kdyby si od těch zkušených nic nevzali. Musí to být super škola. Třeba sledovat Romea (Červenku).“
Kempný: „Když jsem začínal v Brně, měl jsem v šatně Jirku Dopitu.“
To jste asi ani necekl, když promluvil tím svým hlubokým hlasem.
Kempný: „Neuvěřitelný hráč. Lídr. Nebo ve Slavii to byl Petr Kadlec. Růža (Vladimír Růžička) mi vždycky dával fén, ať si nehraju na něj. Že Káca je jenom jeden. Doteď to mám v uších, protože tohle jsem měl pořád na talíři. Nebo Radim Bičánek v Brně. V šatnách prošli speciální hráči. Když jsem byl mladej, vždycky jsem sledoval starší kluky. Ať v lize, nebo v NHL. Měl jsem tu čest potkat obrovská jména, takže jsem koukal, jak se připravují, co dělají, jak mají nastavenou hlavu. Tohle je nejlepší učebnice, kterou můžete dostat. I sebeslavnější hráč je vždycky otevřený a nápomocný. Aspoň já na ně měl štěstí. Stačilo se zeptat, a byl jsem opravdu vděčný za každou radu. Spousta z nich to ani neví, ale pro mě to byla škola k nezaplacení.“
To asi máte podobné?
Flek: „Rozhodně jo. I když jsem nebyl v NHL ani nikde venku jako Kempes, zažil jsem borce, kteří toho odehráli hodně. Ptal jsem se, koukal jsem, co dělají. Postupem času dozraješ k tomu, že si říkáš: Ty jo, mohl jsem tedy poslouchat ještě víc.“
Kempný: „Je to přirozený proces. My jsme se učili od někoho staršího, zkušenějšího. A teď se snažíme pomoct adaptovat těm mladším. Kdybychom to nedělali, byli bychom blbí. Je to prostě součást naší práce. Když se mě kdokoliv na něco zeptá, rád poradím. Hlavně se snažím ukázat cestu přístupem, co člověk pro úspěch může dělat i mimo led. Když si z toho něco vezmou, budu vděčný.“
Když se vrátíme k vašemu souboji před rokem, je pro vás nečekané vyřazení od Komety v semifinále noční můrou?
Kempný: „Každá porážka mě hrozně štve. Nesnáším je. Kdyby to tak nebylo, je něco špatně. Na druhou stranu vím, že porážky tě udělají silnějším. Bez nich se nedostaneš nikdy na vrchol. Jsou porážky, které bolí míň, jiné víc.“
Flek: „S námi se moc nepočítalo. Když vezmu, jaká panovala nálada před prvním zápasem, všichni jsme byli ve stavu, když to řeknu blbě, abychom nedopustili ostudu. Ne, že bychom si nevěřili, to ne. Každý byl odhodlaný. Ale byl cítit ze soupeře velký respekt. Z nás to brutálně spadlo po prvním utkání, kdy jsme na devět střel urvali u nich výhru 3:2.“
Kempný: „My jsme předtím udělali Třinec, byla to řežba. Pak přišlo asi uspokojení. Série měla být odstartovaná prvním utkáním jasně v náš prospěch. Dominovali jsme, ale nedokázali jsme to překlopit na naši stranu.“
Když se vidíte, vnímáte se jako soupeři? Nebo po společných letech v reprezentaci už spíš jako kamarádi, kteří se vzájemně respektují?