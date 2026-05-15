Hvězdy na MS: mladík kapitánem Kanady, investor hokejové bašty i famózní obránci
Přestože se letos na olympiádě představily všechny největší hokejové hvězdy, řada spektakulárních hráču se ukáže i na mistrovství světa ve Švýcarsku. Na první dobrou zaujme fanoušky účast devatenáctileté naděje Kanady Macklina Celebriniho, který dostal v nabitém kádru roli kapitána. Na šampionátu nebude chybět ani tahoun Floridy, který v NHL letos vůbec nenastoupil. Podívejte se na přehled skvělých hráčů, kteří ozdobí MS.
Macklin Celebrini
Tahal Sharks na zádech. Byl důvodem, proč do poslední chvíle usilovali o play off. Jenže nakonec snaha přišla vniveč. „Vím, že bych měl ještě dostatek sil, pokud by sezona pokračovala,“ nechal se slyšet čtvrtý nejproduktivnější hráč NHL. Podíval se i na olympijské hry, kde ovšem po prohraném finále bral „pouze“ stříbro. Stejně jako řada dalších Kanaďanů si chce v Evropě spravit chuť aspoň během šampionátu, kam ostatní národy nepřivezou tak zásadní konkurenci. Mladík zopakuje účast z loňského roku, kdy ovšem neodvrátil neslavné vyřazení Javorových listů ve čtvrtfinále proti Dánsku. Letos může naprosto dominovat.
Co o něm možná nevíte?
Má dva bratry hokejisty. Starší Aiden v 21 letech nastupoval za Bostonskou univerzitu, patří ovšem do kádru Vancouveru, který ho v roce 2023 draftoval v šestém kole. Zato mladší RJ má teprve 14 let a bojuje o atraktivní sportovní budoucnost. Táta Rick se přitom aktivně věnoval fotbalu.
Aleksander Barkov
Situace, jaká nemá obdoby. Kapitán Panthers v základní části nenastoupil k jedinému utkání a po posledním zápase, který odehrál, zdvihal loni v červnu nad hlavu Stanley Cup. I proto přijede na šampionát jako obrovské lákadlo. Z hokejového světa jej skoro na rok vyřadila rozsáhlá operace vazů v koleni. Florida se chystala, že Barkova vytáhne jako důležitého žolíka pro play off, jenže klub zažil po zisku dvou pohárů velkou kocovinu, do vyřazovací fáze se neprocpal. Uznávaný Fin nechtěl čekat do září, takže brusle nazuje na sledované scéně. „Nikdy jsem to nebral tak, že bych v sezoně nenastoupil,“ nechal se slyšet lídr Suomi.
Co o něm možná nevíte?
Barkov je odchovancem finského klubu Tappara Tampere a už před šesti lety se rozhodl organizaci vrátit, co mu dala. Stal se jedním ze tří investorů, kteří do tradiční hokejové bašty vložili vlastní kapitál. Přesná suma není známá, útočník ji novinářům nikdy neprozradil.
Roman Josi
Jak už to tak bývá, domácí prostředí vždy přiláká slovutné zástupce hostitelské země. Kromě urostlého obránce Predators se na akci chystá třeba Nico Hischier. Cíl je jasný: zařídit Švýcarsku zlatou medaili, na níž při 71 účastech v elitní skupině MS nikdy nedosáhlo. Pětkrát přitom hrálo ve finále. Josi byl na poražené straně třikrát, naposledy u předloňského zklamání v Praze. Nejen Čechům bude chtít hořkost z druhého místa vrátit. V Nashvillu je od počátku zámořské kariéry, od sezony 2017/18 dokonce plní úlohu kapitána, na čemž se nic nebude měnit minimálně do léta 2028. Tehdy rodákovi z Bernu vyprší smlouva. Na ofenzivním tempu neubírá.
Co o něm možná nevíte?
V poslední době začali útoční beci opět kosit hranici 90 bodů, Erik Karlsson v dresu San Jose vystoupal nad stovku. Josi se však stal prvním, kdo bájnou metu zdolal z nynější generace. Jeho 96 bodů v sezoně 2021/22 bylo nejlepším počinem od roku 1993, kdy o bod víc získal Phil Housley.
Oliver Ekman-Larsson
Další mnoha těžkými bitvami prověřený obránce. Na uplynulý rok nebude vzpomínat v dobrém, stejně jako další členové Toronta. Šance na záchranu ročníku přichází na MS. Někdejší šestka draftu na turnaj dorazí jako majitel 1137 startů v základní části NHL. Vizitka, která budí brilantní dojem. V zámoří všemi přezdívaný OEL je podepsaný třeba pod vítězství Floridy ve Stanley Cupu 2024. Má za sebou čtyři angažmá v NHL, nejvíc času strávil v Arizoně. Jako vítěz se prokázal rovněž ve švédském dresu, s mužstvem ovládl MS 2017 i 2018. Na druhém z podniků dělal asistenta kapitána.
Co o něm možná nevíte?
Významný vliv na jeho kariéru měl dědeček Kenneth. Sám působil v profesionálním hokeji jako obránce, dokonce v roce 1972 vyrazil na olympiádu do Japonska v roli sedmého beka. Vnuk má stříbro ze Soči 2014, překvapivě startoval i na posledních Hrách.
John Tavares
- Kanada
- útočník / Toronto / 35 let
- Bilance v sezoně: 82 zápasů / 71 (31+40)
Nebývá zvykem, aby hráč jeho kalibru vyrazil už na pátý šampionát. Jenže světe div se, ani z jednoho z nich si kapitán NY Islanders a později Toronta neodvážel medaili! To je při kanadské kvalitě velmi pozoruhodná statistika. Naposledy současný útočník Maple Leafs startoval na pražském MS před dvěma lety, kdy Javorové listy skončily čtvrté. Tavares aspoň počítá triumfy na olympijských hrách, MS juniorů nebo Světovém poháru. Jedničce draftu 2009 bude v září 36 let, možná má jednu z posledních příležitostí prokletí zlomit. Kanaďané vezou do Fribourgu nejsilnější výběr ze všech. Těžko si představit, že by jim cenný kov unikl.
Co o něm možná nevíte?
Zatímco na MS s Kanadou neslavil, ovládl s ní tradiční Spengler Cup. Ano, ve Švýcarsku… V sezoně 2012/13 se NHL zatím naposledy zastavila kvůli výluce, Tavares vyplnil čas v Bernu. Při té příležitosti si odskočil na Spenglerův pohár a dovedl Javorové listy k jednomu z 16 prvenství.
Filip Hronek
- Česko
- obránce / Vancouver / 28 let
- Bilance v sezoně: 82 zápasů / 49 (8+41)
Po ofenzivně nejzdařilejším roce v NHL kývl na nabídku národního týmu. Už proto, že Vancouveru se v základní části nedařilo, play off bylo daleko. Hned v prvním zápase Euro Hockey Tour proti Finsku pocítil, že na mezistátní scéně mu nikdo nic nedá zadarmo. Po zbytečné masáži Mikaela Seppäly musel na marodku a trenér Rulík ho před MS raději šetřil. Pro akci s ním ovšem počítal. Jednoznačně nejlepší ofenzivní obránce Česka si u Canucks zvykl na velké pracovní nálože, v průměru hrál 25 minut za večer. Z Rulíkova pohledu by bylo nesmyslné na trumf v zadních řadách nevsadit podobným způsobem.
Co o něm možná nevíte?
Zažil střídání, které možná nepamatuje celá hokejová historie. Před sedmi lety ještě jako obránce Detroitu napálil Hronek proti Anaheimu hned dvakrát tyčku. Pech, co? Jenže při stejném pobytu na ledě český zadák puk do branky přece jen dostal. Dvojité zklamání vykoupené gólem…
Sidney Crosby
- Kanada
- útočník / Pittsburgh / 38 let
- Bilance v sezoně: 68 zápasů / 74 bodů (29+45)
Olympijské hry končil ve smutném duchu, když jako nehrající kapitán sledoval porážku Kanady 1:2 v prodloužení ve finále s USA. Na vině byl Radko Gudas, který ve čtvrtfinále kanadského velikána skolil u mantinelu a odeslal ho na marodku. Crosby i z toho důvodu kývnul na další příležitost posílit národní tým, byť po náročném ročníku, kdy si zahrál za Pittsburgh znovu také play off, své rozhodnutí velmi důkladně zvažoval. Dorazil jako jasně nejzvučnější jméno turnaje. V klubu se snaží přesvědčit parťáka Jevgenije Malkina, aby mohli pokračovat bok po boku. Na MS bude Crosby jako zjevení i pro ostatní soupeře. „Jak stárnu, do podobné pozice se dostávám častěji,“ přiznal.
Co o něm možná nevíte?
V prvních letech kariéry bydlel u jiného velkého hráče Penguins Maria Lemieuxe. Oba se stihli potkat ještě na ledě, ale když pak legenda pověsila brusle na hřebík, umožnila mladíkovi, aby se od ní učil hokejová moudra ve společné domácnosti i nadále. Povedlo se.