Hašek krotí očekávání: Jako v roce 2010, medaile by byla obrovský úspěch. Co gólmani?
Spousta omluvenek, omlazený tým a po pěti letech zatím taky ani jeden brankář z NHL. Přitom právě na téhle pozici zažívají Češi v zámoří velký boom. „Připomíná mi to částečně rok 2010, tehdy po olympiádě taky hodně hráčů nepřijelo. Bylo by obrovské překvapení, kdyby kluci uspěli, ale nikdy nevíte,“ míní Dominik Hašek. Olympijský šampion a dvakrát vítěz Stanley Cupu chytal na mistrovství světa pětkrát. Naposledy však ještě před odchodem do NHL. Z ní se na šampionát už nedostal. Program MS v hokeji ZDE >>>
Žhavým tématem českého týmu před zahájením aktuálního turnaje v Curychu a Fribourgu byli právě brankáři. Na startu chybí opora ze zámoří. Z vybraných gólmanů už byli Josef Kořenář a Petr Kváča na šampionátu v rolích trojky, ale nechytali ani minutu, stejně jako nováček mistrovství světa Dominik Pavlát. Ale Dominik Hašek nemá strach. „Tohle by neměl být zásadní problém,“ řekl v rozhovoru pro iSport.
Moc posil z NHL obecně nepřijelo, český tým omládl. Jak vnímáte jeho ambice?
„Částečně mi tohle připomíná mistrovství světa 2010. Tam se taky dost hráčů omluvilo a nakonec jsme vyhráli. Bylo by obrovské překvapení, kdyby kluci letos uspěli. Ale nikdy nevíte. Po olympiádě je vždycky trochu potíž dostat hráče z NHL na šampionát. Někteří přijedou, ale hodně jich odmítne. Není čemu se divit. Situace je jiná, než na minulých mistrovstvích světa. Musí se spoléhat víc na hráče z Evropy. Bude to ale výjimečná motivace pro další kluky.“
Když se zastavíme u brankářů, Josef Kořenář už v NHL taky chytal. Nejde spíš o náhled, o to, že ani jeden z nich nemá razítko, že do ní patří právě teď?
„Přesně tak. Poukazuje se na to, že nejsou z NHL. Ale připravovali se s mužstvem, což je u brankáře důležité. Když přijede v průběhu mistrovství světa, je to úplně jiná pozice, než u útočníka nebo obránce. U nich to tolik nevadí. Je lepší, když se brankář aspoň nějaký čas připravuje s mužstvem aspoň nějaký čas. Víc toho s ním prožije, není to na škodu.“
Na druhou stranu, kdyby ještě spadl z nebe Lukáš Dostál nebo Jakub Dobeš, nikdo ho neodmítne.
„Dostál má zkušenosti, v týmu už byl. Přesto, jestli stávající brankáři mají formu a trenéři jim věří, fakt bych se toho nebál. Ondra Pavelec s nimi pracuje. Tohle by neměl být zásadní problém.“
Co říkáte na skladbu českého týmu?
„Je tam hodně změn, chybí víc osobností. Mladí hráči dostanou příležitost, což je dobře. Ale stavět se na nich nedá. Jakákoli medaile bude obrovský úspěch. Tohle mužstvo může jen překvapit. Neměli bychom jít do turnaje s velkými očekáváními.“
Říkáte osobnosti. Ale proti mladíkům je v kádru čtyřicetiletý Roman Červenka.
„Jasně. Nejlepší hráč extraligy, bude důležitým článkem mužstva. Ale přece jen jde o mistrovství světa, budou tam nejlepší hráči z různých soutěží. Včetně NHL, i když hodně jich hraje play off. Máme dobré hokejisty, ale ne moc takových, na nichž by to stálo, jak jsem řekl. Jsem zvědavý i na první zápasy. Každý bude důležitý, bojuje se o každý bod. Nepochybuju, že postoupíme. O to se vůbec nebojím. Ale nebude to jednoduché.“
Na úvod jde Česko na Dány, kteří loni doma v Herningu vyřadili ve čtvrtfinále Kanadu s MacKinnonem a Crosbym, který se letos zúčastní znovu.
„Právě. Člověk neví. Hned první zápas, každý plný sil. Nesmí nic podcenit, protože by na to pak mohli šeredně doplatit.“