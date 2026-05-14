Zákulisí české kabiny: Klid, ale jen jeden záchod. A proč má Kanada luxusní sídlo?
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Nikdo z týmu si nestěžuje. Ani na to nenadávají. Spíš to berou s humorem… Řeč je o tom, že v celé kabině ve Fribourgu je pro celý český tým i trenéry pouze jedna toaleta. „A k tomu dvě mušle,“ se smíchem se pousmál jeden z členů mužstva. Web iSport popisuje okolnosti, za jakých se na světových šampionátech vybírají šatny. A proč tu domácí, nejluxusnější, má Kanada? To není z protekce, všechno vychází z pořadí IIHF. Výhodou českého zázemí je to, že hráči i trenéři mají klid, u ostatních kabin je hrozný šrumec. Program MS v hokeji najdete ZDE>>>
Před rokem v dánském Herningu se národní tým musel spokojit s provizorním zázemím. Hala nebyla určená pro hokej, ale sportem číslo jedna v aréně byla házená. Což bylo znát.
„Tam jsme kabiny ani neměli, tam byly jenom kóje s plachtami,“ vzpomněl si brankář Josef Kořenář, jenž loni plnil roli trojky. Tentokrát aspiruje na to, aby byl jedničkou. Spolu s brankářskými parťáky Dominikem Pavlátem a Petrem Kváčou mají samostatnou kabinu, s nimi jsou ještě dva mladí hráči. Zbytek je vedle.
A pro všechny jedna toaleta…
„Věřím, že to zvládneme,“ pousmál se asistent Jiří Kalous. „Jinak je to normální zázemí. Máme za sebou tolik zkušeností, že nás tohle nerozhodí, ani to nevnímáme,“ doplňuje zkušený kouč, jenž už s hokejem procestoval půl světa.
„Jak víte, že máme jenom jeden záchod?“ pobaveně reagoval Milan Hnilička, manažer národního týmu. „Budu o tom mluvit s organizátory, to se dá vyřešit,“ dodal někdejší brankář.
Ten potvrdil, že výsadní právo vybrat si nejlepší kabinu má tým, který je ve skupině nejvýš v žebříčku IIHF. Což je Kanada. Ta je třetí, po Americe a Švýcarsku, ale z týmů ve Fribourgu je nejvýš. Takže ta vybírá jako první hotel i kabinu. Češi jsou v žebříčku pátí, za Švédy. Ti jsou ve stejné skupině, takže vybírali ještě před Čechy.
Ti se usídlili v rohu. Hned vedle jsou Slováci. Nevýhodou je zmíněná jedna toaleta a to, že jsou hráči rozděleni do dvou místností. Ale jinak jsou v místě, kde je klid. „Což je důležité. Není příjemné, když se hráči chystají na zápas a po chodbě se neustále někdo producíruje. Protože před ostatními je hrozný šrumec. My tam máme klid,“ vysvětluje Hnilička, jenž za českou stranu prostory vybíral.
Domácí kabinu, v níž sídlí šampioni švýcarské ligy, vzali Kanaďané. Logicky sáhli po té nejlepší. Mají větší komfort, ale jsou v místech, kudy chodí spousta lidí.
Oproti loňsku je výhoda, že jde o samostatné kabiny. Před rokem to byly jenom kóje, oddělené plachtami, kde prádlo špatně schnulo. Navíc bylo všechno slyšet.
Hráči ve Fribourgu trénují v hale, která je kousek. A je v ní pořádná zima. „Je hodně promrzlá, co?“ přikývl asistent Kalous.
Roman Červenka, kapitán českého týmu, ve Fribourgu před lety dvě sezony působil. Hala poté přešla úpravou. Ale i tak se vrací do dobře známých míst. Kde to má rád. „Je fajn hrát na místech, kde člověk nějakou dobru strávil,“ pochvaluje si rekordman, jenž startuje na třináctém šampionátu.
Stejně jako před rokem se hraje v malém městě. Ve Fribourgu žije necelých čtyřicet tisíc obyvatel. Stačí popojet pár kilometrů a jedete kolem pastvin. Švédští reportéři popisovali, že i kolem haly to „smrdí“ hnojem.
Město nabízí omezené možnosti na ubytování, také proto český tým musí dojíždět z Bernu.
Ale hráči si nestěžují. Podmínky je naopak mohou ještě víc stmelit. Turnaj startuje v pátek, Češi do šampionátu vstoupí utkáním s Dány.