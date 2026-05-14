Páni, to je Crosby! Kanada ladí vesmírnou lajnu. Hvězdy poprvé v akci, řeší kapitána
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Postavili nejzvučnější mančaft pro světový šampionát. Kanaďané do Švýcarska vyrazili s nabitým výběrem, který má jednoznačně aspirovat na zlato. Jeho hvězdný punc ještě znásobil a potuploval Sidney Crosby. Účast neodřekl ani po loňském čtvrtfinálovém výpadku s Dánskem, ve čtvrtek poprvé vyjel na led ve Fribourgu, kde se v závěru skupiny opět utká také s českým národním týmem. Téměř s otevřenou pusou na něj u kabin hleděl útočník Matyáš Melovský.
Není to humbuk srovnatelný s olympiádou, přesto se kolem osmatřicetiletého esa po úvodním nácviku shromáždily televizní štáby různých národností. V obklopení novinářů a kameramanů Crosby pět minut s pokorou sobě vlastní popisoval, jak se v náročné sezoně rozhodl pro další výlet na světový šampionát. Turnaj v zámoří často vnímaný skrz prsty absolvuje počtvrté.
Útočník Pittsburghu každou možnost obléci dres s javorovým listem bere vážně a s ohromnou ctí. „Chtěl jsem pokračovat v sezoně, přidat se k tomuto týmu. Jsem nadšený. Přemýšlel jsem nad účastí víc než obvykle, měl jsem nějaká zranění, ale mám příležitost hrát za Kanadu, což je pocit, který se nikdy neomrzí. Doufáme, že tentokrát dosáhneme jiného výsledku,“ připomenul Crosby, že vloni zažil selhání ve čtvrtfinále s Dánskem (1:2) a letos zase nedohranou stříbrnou olympiádu.
Z podniku pod pěti kruhy ho předčasně odstavil český obránce Radko Gudas. Ve čtvrtfinále Crosbyho zranil při srážce u mantinelu. Kapitán Penguins se nicméně v polovině března vrátil a v prvním kole play off čelil brankáři Philadelphie Danielu Vladařovi.
Na ledě ve švýcarské BCF Areně se proháněl vedle svého budoucího následovníka Macklina Celebriniho a esa Winnipegu Marka Scheifeleho, který k velkému překvapení zámořských odborníků na ZOH vůbec nestartoval. Pro MS se kanadští trenéři rozhodli vytvořit superlajnu! Mimořádně zajímavou formaci, která by měla účty soupeřů zatěžovat mnoha brankami. A protože Celebrini i Crosby jsou zvyklí na flek středního útočníka, na hřišti navíc nebezpečně rotují.
Sundá Celebrini céčko?
Při tréninku si Crosby několikrát vyzkoušel založení útoku z pravé strany, což je u něj velmi neobvyklá pozice. Pravděpodobnější variantou je, že na křídle nakonec skončí devatenáctiletý talent ze San Jose. Celebrini možná bude muset předat také kapitánské „C“, přestože původně byl národním týmem jmenovaný jako mladý šéf mančaftu.
„Bylo pro mě potěšením, že jsem dělal kapitána ve dvou přípravných zápasech. Ještě se musíme pobavit, jak to uděláme teď. Víme, že Sid je kapitán Kanady, měl to tak mnoho let, je tváří našeho týmu i hokeje obecně,“ přiznal Celebrini, že svou čerstvě nabytou funkci může rychle pozbýt.
Crosby je idolem mnoha nejen kanadských hráčů, což potvrdil třeba šťastný výraz českého útočníka Matyáše Melovského, když svůj dětský vzor potkal u kabiny. Není jediným, kdo k číslu 87 vzhlížel a inspiroval se jeho hokejem.
Kanadský velikán si uvědomuje, že jakmile vstoupí na mezinárodní led, bude potkávat protivníky, kteří ho vnímají jako hrdinu. O specifickém statusu ve čtvrtek pohovořil v odpovědi na otázku deníku Sport.
„Je to pozice, kterou v posledních letech poznávám víc a víc. Součást toho, jak stárnu. Samozřejmě jsme na ledě soupeři, ale cením si, že to tak je. Když jsem byl mladý, taky jsem vzhlížel k některým hráčům a pak měl příležitost je potkat. Dokážu to pochopit. Je to cool, ale pořád musíte zůstat soutěživý,“ vyprávěl člen Triple Gold Clubu a majitel tří Stanley Cupů s Penguins.
Nyní bude útočit na zlato z mistrovství světa. Ve sbírce má „jen“ jedno z veleúspěšného turnaji v Praze, kde v roce 2015 startoval. Jak jinak než kapitán. Pokud nenastane překvapení, mančaft Javorových listů povede i letos.