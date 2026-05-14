České překvapení v první přesilovce. Co čekat? Melovský potkal Crosbyho: To bylo hustý
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Tohle jméno byste v elitní přesilovkové formaci vážně nečekali. Trenér českých hokejistů Radim Rulík prokázal velkou originalitu i odvahu. Vedle ostřílených mazáků Romana Červenky, Lukáše Sedláka, Davida Tomáška a Filipa Hronka zařadil teprve 21letého Matyáše Melovského. Naděje New Jersey bude na mistrovství světa aspirovat na titul českého skokana roku. Z pohledu širší veřejnosti nepříliš známé jméno dostává mimořádnou šanci. „Je to pro mě výzva, nic víc jsem si nemohl přát," uznal mladík.
Kdo pravidelně sleduje juniorské šampionáty, vzpomene si na bronzové mistrovství světa 2024. To Matyáši Melovskému sedlo parádně, jako tvůrce hry si tehdy přišel na deset asistencí, z českého pohledu rekordní počet. Řádil ve dvojici se střelcem Jiřím Kulichem, hověli si zejména v početních převahách.
Střih o dva roky dál, uničovský rodák dostává v přesilovce k ruce ještě zajímavější materiál. V mužské reprezentaci! „Na dvacítkách jsem hrával z levé strany, teď budu uprostřed, v klubu zase bývám napravo. Ale i na bumperu jsem schopný zahrát, není to úplná novinka,“ popsal Melovský, že oproti dřívějšímu působení v českém dresu se přesune víc ke středu.
O to překvapivěji jeho zařazení do speciální formace může vyznít. Jak nápad vznikl? Melovský si o příležitost zažádal povedenými výkony v přípravě, součástí národního týmu je od turnaje Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích. Vyšel mu rovněž následný výlet do Švédska. A navíc pomohlo pravé držení hole, s podobně vybavenými hráči si mozek Červenka obvykle rozumí víc.
„Chtěli jsme ho jako praváka vyzkoušet,“ potvrdil před prvním duelem s Dánskem asistent trenéra Jiří Kalous po čtvrtečním tréninku v hlavní hale. „Matyáš je velmi šikovný hráč na puku s výborným citem pro hru a momentální situaci. Dělá správná rozhodnutí, umí se prosadit. Proto dostal šanci.“
Má se za to, že centr Utica Comets z AHL přetlačil ve finální nominaci třineckého Petra Sikoru, ještě o rok mladšího centra a posledního kapitána juniorské reprezentace. Na dva relativně nezkušené střední útočníky už nebylo v mužstvu Radima Rulíka místo. A třebaže Sikorovy šance mohly být potenciálně před dvěma závěrečnými přípravnými turnaji vyšší, zvítězily dovednosti a rozhled Melovského.
Předloni hráč šestého kola draftu NHL se učil od hokejistů, kteří mají zmíněné atributy v krvi. Vedle Pavla Dacjuka sledoval hlavně Sidneyho Crosbyho, jehož potká v závěrečném skupinovém klání na MS. Menší ochutnávka už proběhla u kabin, když se Melovský vedle mimořádné postavy světového hokeje prošel cestou na rozhovory.
„Viděl jsem ho na chodbě, bylo to hustý! Byl jsem z toho trochu vedle,“ sděloval nadšeně dojmy. „Nezdravil jsem ho, snažil jsem se na něj nekoukat, abych se nepodíval blbě. Ale je to jeden z nejoblíbenějších hokejistů, můj i tátův. NHL jsem jako malý moc nesledoval, ale když jsme se dívali na nějaké sestřihy, tak hlavně na něj.“
Aby jednadvacetiletý český objev vyskočil do velkého světa, potřebuje šampionát zvládnout. Ukázat také trenérům v New Jersey, že je připravený na zajímavější roli, a hlavně vyšší úroveň. Červenka v tomto ohledu může být skvělým učitelem i mentorem. Ve třetí formaci by se zase Melovský měl potkat se zkušenými střelci Dominikem Kubalíkem a Martinem Kautem.
„Mám kolem sebe dobré hráče. Musím se soustředit na každý moment, abych stíhal, abych byl dobře postavený a mohl přesilovku hrát. Červus mi říkal, kde chce, abych se pohyboval, když bude puk vytahovat nahoru. Jsem rád, že se mi snaží pomoct a bavíme se, abychom si to ulehčili. Plánuji si, že v našem útoku to budu klukům chystat, oni budou pálit. V ideálním scénáři to tak bude,“ usmál se Melovský.