Česko - Dánsko 4:1. Dobrá práce, tým obstál! Pohodlná výhra na úvod, trefil se i Červenka
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Měli jste obavy, jestli tým naplněný mládím i nováčky vstup do turnaje zvládne? Nebojte, povedlo se. Český výběr začal šampionát pohodlnou výhrou 4:1 nad nevyzpytatelnými Dány. Na úvod ukázal, na co chce spoléhat. Bojovnost, poctivost, dodržování herní šablony. K tomu se přidal pohotový Josef Kořenář, jenž při své premiéře ukázal sílu. No a nezmar Roman Červenka, pochopitelně. V sobotu je na řadě Slovinsko, povinná výhra. V pondělí ostrý test se Švédy.
Že by tohle měl být turnaj ve stínu zájmu? Že po olympiádě se hraje z povinnosti? V hale ani před ní to tak rozhodně nevypadalo. Stejná vášeň, natěšení i emoce jako jindy.
A i jeden z hrdinů jako jindy. Kapitán Roman Červenka, jenž na rekordním 13. šampionátu přidal další gól. Ten jeho ve třetí části stvrdil pohodlné vítězství. Časy se mění, kalendáře se otáčejí, ale tenhle nezdolný srdcař drží. Svůj první gól na mistrovství vstřelil před 17 lety, v roce 2009, kdy se také hrálo ve Švýcarsku.
BCF arena se nezaplnila, ale prim hráli příznivce českých barev. I pohled na kostku budil dojem, že se hraje opět v Praze, protože moderátorem byl v Česku známý i oblíbený Zdeněk Novotný. Ten je spojený se Spartou, ale nechyběl ani při zlatém šampionátu v roce 2024 v Praze.
Každý rok se říká, že je start do šampionátu obrovsky důležitý. Tentokrát zvlášť. V týmu je hodně nováčků, mladých hráčů, takže o to víc byla potřeba zažít úspěšný vstup. Aby se do kabiny nedostal závan nejistoty. Ta by mohla nahlodat sebevědomí především noviců: Máme vůbec na to? Prozatímní odpověď po prvním testu zní: Ano. I když těžší zkoušky teprve přijdou.
Rozhodla první třetina. V ní Češi nejdřív promarnili čtyřminutovou přesilovvku, kdy se pokoušeli o všechno možné, ale k finální střele se nepropracovali. Ale chmury rychle zahnal kanonýr Dominik Kubalík, který se v deváté minutě nádherně trefil do růžku. To je přesně to, co se od něj čeká. Aby udeřil, když přijde taková příležitost.
Zazněl tradiční gólový song, na kostce se objevilo 1:0. A za chvíli už to bylo 2:0 pro favorita. To když přehled před brankou prokázal důrazný Daniel Voženílek. Pojistku potom přidal ve třetí části Červenka, který pohodlně zavěsil do odkryté klece.
Před halou to žilo. Hemžilo se to i skupinkami českých fanoušků. Také oni ukázali oddanost. Ti nejvěrnější byli jak na olympiádě, tak přicestovali do Švýcarska. Třeba všem dobře známý Fantomas nebo Indián, jenž dorazil i s tradiční partou hudebníků.
A z jejich míst se během druhé části ozývalo skandování Pepa Kořenář! To bylo krátce poté, co si český brankář, pro nějž to byl první zápas na mistrovství v kariéře, poradil v extraligovém souboji s Nickem Olesenem. Kanonýra Motoru vychytal zblízka při přesilovce Dánů a nedovolil jim, aby se dostali na dostřel.
Jedno z hesel, které se pojí se šampionátem ve Švýcarsku, praví: Time To Shine. Čas zazářit. Pokud jde o sluníčko, tak to se podle tohoto motta rozhodně neřídí. V dějišti turnaje je zataženo a prší. Novináři, kteří bydlí severně od Fribourgu, se ráno probudili, a když otevřeli terasu, bylo na ní nasněženo.
„To u nás na chalupě taky,“ pousmál se asistent Jiří Kalous po dopoledním rozbruslení, když popsal zprávu z domova. Na ledě Češi zářili Češi. Tedy zatím s občasnými mráčky, hlavně ve druhé třetině to nebylo ideální, ale i tak si pohodlně odškrtli první výhru.
Jen tak dál!
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0