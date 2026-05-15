ONLINE: Česko - Dánsko 3:0. Třetí třetinu načal Červenka gólem a pojistil pohodlný náskok

ZIMÁK K MS: Česká sestava do detailu rozebraná. Nevešel se? To přece nestačí • Zdroj: isport.tv
Do české branky se tlačil Nick Olesen
Dánský brankář Mads Sogaard se ocitl na ledě, za ním vznikla potyčka
Daniel Voženílek zvýšil na rozdíl dvou gólů
Brankář Josef Kořenář proti Dánsku
Gólová střela Dominika Kubalíka
Gól Dominika Kubalíka
Spoluhráči gratulují ke gólu Danielu Voženílkovi
Čeští hokejisté vstupují ve švýcarském Fribourgu do 89. mistrovství světa. V první hrací den šampionátu čelí v základní skupině B Dánsku, překvapivému semifinalistovi loňského MS ve Stockholmu a Herningu. Jak do turnaje národní tým vstoupí? Utkání startuje ve 20:20, vy jej sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Zapojte se do hokejové tipovačky ZDE>>>

S Dány se národní tým utkal ve skupinové fázi MS také před rokem. Po bezbrankové první třetině nakonec bez větších potíží zvítězil 7:2. Zatímco však Češi později vypadli ve čtvrtfinále po porážce 2:5 se Švédy, Dánové se postarali o jedno z největších překvapení historie šampionátů, když ve stejné části udolali po obratu v závěru zápasu Kanadu 2:1 a dostali se poprvé mezi nejlepší čtyřku. Oba celky se pak utkaly také na únorovém olympijském turnaji v předkole play off v Miláně, kde Češi vyhráli 3:2.

„Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů. My však máme filozofii po celou dobu, co jsme u národního týmu, že se soustředíme na sebe, ne na soupeře. Samozřejmě nechceme podcenit nikoho, protože víme, že se to nevyplácí,“ prohlásil asistent trenéra Jiří Kalous.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Kanada110005:33
2Dánsko000000:00
2Česko000000:00
2Slovensko000000:00
2Norsko000000:00
2Itálie000000:00
2Slovinsko000000:00
8Švédsko100013:50
