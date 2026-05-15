Kanada uspěla v přestřelce se Švédskem, repríza finále pro Švýcary. Finové berou první výhru
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku odstartovalo! Kromě zápasu českého týmu byly v první hrací den na programu další tři duely. V souboji těžkých vah Kanada přetlačila Švédsko 5:3. Do turnaje vstoupili zápasem proti Německu i Finové, kteří splnili roli favorita po vítězství 3:1. Reprízu loňského finále zvládli domácí Švýcaři, kteří si poradili s USA rovněž 3:1. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>
Skupina A:
Finsko - Německo 3:1
Finové vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen.
USA - Švýcarsko 1:3
MS v hokeji 2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Finsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|1
Švýcarsko
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|3
|3
Rakousko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Velká Británie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Maďarsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Lotyšsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
USA
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|7
Německo
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
Skupina B:
Kanada - Švédsko 5:3
Kanaďané porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.
Česko - Dánsko 4:1
Svěřenci Radima Rulíka mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Fribourgu porazili loňské semifinalisty Dány 4:1, měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Více čtěte ZDE >>>
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Česko
|1
|1
|0
|0
|0
|4:1
|3
|2
Kanada
|1
|1
|0
|0
|0
|5:3
|3
|3
Slovensko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Norsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Itálie
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|3
Slovinsko
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|7
Švédsko
|1
|0
|0
|0
|1
|3:5
|0
|8
Dánsko
|1
|0
|0
|0
|1
|1:4
|0