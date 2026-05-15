Kanada uspěla v přestřelce se Švédskem, repríza finále pro Švýcary. Finové berou první výhru

ZIMÁK K MS: Česká sestava do detailu rozebraná. Nevešel se? To přece nestačí • Zdroj: isport.tv
Robert Thomas slaví gól Dylana Cozense
John Tavares otevřel skóre proti Švédsku
Švédská radost po gólu do sítě Kanady
Sidney Crosby zápasem proti Švédsku zasáhl do svého čtvrtého MS v kariéře
Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku odstartovalo! Kromě zápasu českého týmu byly v první hrací den na programu další tři duely. V souboji těžkých vah Kanada přetlačila Švédsko 5:3. Do turnaje vstoupili zápasem proti Německu i Finové, kteří splnili roli favorita po vítězství 3:1. Reprízu loňského finále zvládli domácí Švýcaři, kteří si poradili s USA rovněž 3:1. Program MS v hokeji najdete ZDE >>>

Skupina A:

Finsko - Německo 3:1

Finové vstoupili do mistrovství světa v Curychu ve skupině A výhrou nad Německem 3:1. Tým kouče Anttiho Pennenana se dostal do dvoubrankového vedení díky dvěma využitým přesilovým hrám. Gólem a asistencí přispěl k vítězství Anton Lundell. Dvě asistence si připsal Teuvo Teräväinen.

USA - Švýcarsko 1:3

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Finsko110003:13
1Švýcarsko110003:13
3Rakousko000000:00
3Velká Británie000000:00
3Maďarsko000000:00
3Lotyšsko000000:00
7USA100011:30
7Německo100011:30

    Skupina B:

    Kanada - Švédsko 5:3

    Kanaďané porazili na úvod mistrovství světa ve Fribourgu Švédsko 5:3 a vyšli tak vítězně ze souboje dvou medailových aspirantů turnaje. Švédové dokázali v zápase skupiny B smazat ztrátu 0:2 i 2:3, ve třetí třetině ale zajistili Kanadě výhru útočníci Connor Brown a Dylan Cozens.

    Česko - Dánsko 4:1

    Svěřenci Radima Rulíka mají za sebou vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Fribourgu porazili loňské semifinalisty Dány 4:1, měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Více čtěte ZDE >>>

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Česko110004:13
    2Kanada110005:33
    3Slovensko000000:00
    3Norsko000000:00
    3Itálie000000:00
    3Slovinsko000000:00
    7Švédsko100013:50
    8Dánsko100011:40

